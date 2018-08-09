Ravon летом не продал ни одного автомобиля в России, но на автосалон приедет!

С мая узбекская компания не реализовала на российском рынке ни одного автомобиля. Между тем автопроизводитель собирается участвовать в Московском автосалоне, где покажет свои новинки.

Согласно статистике AEB, последние автомобили марки Ravon были реализованы на нашем рынке в мае — 508 штук, а всего за пять месяцев с начала года — 5184 штуки. После этого продажи прекратились, и в июне и июле в графе продаж стоят нули.

В самом Равоне приостановку продаж объяснили «пересмотром цен для российского рынка и существенным изменением бизнес-модели компании». Об этом они рассказали «Российской газете», но обещали решить проблему в конце мая. Однако, похоже, она не решена до сих пор.

Между тем цены на все модели компания Ravon повысила еще в апреле. Есть мнение, что это не последнее повышение, и они могут еще существенно подняться. В самом Узбекистане в конце июля председатель правления узбекской компании анонсировал повышение цен на автомобили и даже извинился за это перед народом. Однако потом в пресс-службе компании заявили, что он поторопился и вопрос окончательно не решен.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые