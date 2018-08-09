Ravon летом не продал ни одного автомобиля в России, но на автосалон приедет!

С мая узбекская компания не реализовала на российском рынке ни одного автомобиля. Между тем автопроизводитель собирается участвовать в Московском автосалоне, где покажет свои новинки.

Согласно статистике AEB, последние автомобили марки Ravon были реализованы на нашем рынке в мае — 508 штук, а всего за пять месяцев с начала года — 5184 штуки. После этого продажи прекратились, и в июне и июле в графе продаж стоят нули.

В самом Равоне приостановку продаж объяснили «пересмотром цен для российского рынка и существенным изменением бизнес-модели компании». Об этом они рассказали «Российской газете», но обещали решить проблему в конце мая. Однако, похоже, она не решена до сих пор.

Между тем цены на все модели компания Ravon повысила еще в апреле. Есть мнение, что это не последнее повышение, и они могут еще существенно подняться. В самом Узбекистане в конце июля председатель правления узбекской компании анонсировал повышение цен на автомобили и даже извинился за это перед народом. Однако потом в пресс-службе компании заявили, что он поторопился и вопрос окончательно не решен.

Планы же участия в Московском автосалоне неизменны: компания обещает показать две новые модели и одну обновленную. Среди обновленных — седан R4, а среди новых — некий кроссовер, который наверняка окажется перелицованной моделью Chevrolet.

Первого июля предприятие GM Uzbekistan завершило выпуск автомобилей Matiz, модель выпускали 17 лет, и она просто успела устареть.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС