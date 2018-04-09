Ravon повысил цены на все модели. Виноват утилизационный сбор!

Корректировка составила от 10 000 до 30 000 рублей.

Узбекский автопроизводитель повысил цены на автомобили на российском рынке. Повышение коснулось всего модельного ряда. Так, седан Равон Джентра стал дороже на 10 000 рублей, и теперь автомобиль можно приобрести по цене от 569 000 до 699 000 рублей, а  хэтчбек Ravon R2 и седан Ravon Nexia подорожали на 20 000 рублей. За R2 теперь попросят от 489 000 до 559 000 рублей, за  Нексию — от 499 000 до 599 000 рублей. Ravon R4 вырос в цене на 10–30 тыс. рублей в зависимости от комплектации, и его стоимость составляет от 529 000 до 659 000 рублей.

Корректировка цен связана с повышением утилизационного сбора, сообщила пресс-служба компании. Ставки на автомобильную технику в России выросли с 1 апреля 2018 года. Для легковых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров утилизационный сбор вырос на 90%, таким образом, модельный ряд Ravon с объемом двигателей 1,25 л и 1,5 л попадает под данную ставку.

Автомобили Ravon выпускают на заводах GM Uzbekistan — СП корпорации General Motors и госкомпании Узбекистана АО «Узавтосаноат».

Фото: Ravon

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