Ravon повысил цены на все модели. Виноват утилизационный сбор!

Узбекский автопроизводитель повысил цены на автомобили на российском рынке. Повышение коснулось всего модельного ряда. Так, седан Равон Джентра стал дороже на 10 000 рублей, и теперь автомобиль можно приобрести по цене от 569 000 до 699 000 рублей, а хэтчбек Ravon R2 и седан Ravon Nexia подорожали на 20 000 рублей. За R2 теперь попросят от 489 000 до 559 000 рублей, за Нексию — от 499 000 до 599 000 рублей. Ravon R4 вырос в цене на 10–30 тыс. рублей в зависимости от комплектации, и его стоимость составляет от 529 000 до 659 000 рублей.
Корректировка цен связана с повышением утилизационного сбора, сообщила пресс-служба компании. Ставки на автомобильную технику в России выросли с 1 апреля 2018 года. Для легковых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров утилизационный сбор вырос на 90%, таким образом, модельный ряд Ravon с объемом двигателей 1,25 л и 1,5 л попадает под данную ставку.
Автомобили Ravon выпускают на заводах GM Uzbekistan — СП корпорации General Motors и госкомпании Узбекистана АО «Узавтосаноат».
- В прошлом месяце марка Равон продемонстрировала существенный рост продаж — 71% (1160 шт.) по сравнению с мартом 2017 года. За первые три месяца с начала года рост продаж составил и вовсе 152% (4100 шт.).
- Новые ставки утилизационного сбора правительство утвердило 21 марта. Так, для автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см ставка составила 84 000 (+90%), а от 2000 до 3000 куб. см — 125 тыс. руб. (+49,2%).
- Автомобили какого ценового диапазона наиболее востребованы в России? Если думаете, что бюджетные, то ошибаетесь!
Фото: Ravon
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