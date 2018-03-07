Сколько нам не жалко было отдать за автомобиль в 2017 году? Исследование

Думаете, в России больше всего покупали дешевые автомобили? Вовсе нет, да и основную «кассу» сделали те модели, чья доля рынка составила всего 19,2%.

Самую большую долю продаж (40,1%) в прошлом году захватили легковушки стоимостью от 600 тыс. до 1 млн рублей. В данную категорию входит большинство комплектаций автомобилей классов В, С и SUV, которые пользуются в России повышенным спросом (Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Creta, Skoda Octavia и др.). Но если смотреть по выручке, то их доля в общей «копилке» в 1,97 трлн рублей составила всего 22,4%. 45,1% выручки (большая доля в денежном выражении) пришлась на автомобили стоимостью свыше 1,8 млн рублей, несмотря на то, что продажи их были вполне скромными — доля таких машин на рынке составила 19,2%. В этой ценовой категории представлен весь премиум-сегмент и топовые версии ряда кроссоверов и внедорожников. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Самым малочисленным на российском рынке в количественном выражении является сегмент машин, цена которых находится в диапазоне от 1,4 млн до 1,8 млн рублей — на него приходится 12,6% рынка легковых автомобилей, по деньгам это составило 15,5% от общей выручки.

Меньше всего заработали автопроизводители на низкоценовых бюджетниках, то есть автомобилях стоимостью до 600 тыс. рублей, которых приобрели немного — 13,6%. Сюда относится целый ряд комплектаций автомобилей Renault, Lada, Ravon и Datsun. Их доля в денежном выражении составила всего 5%.

И наконец, автомобили стоимостью от 1 млн до 1,4 млн рублей заняли 14,5% рынка, а выручка от них составила 12% всех заработанных на авторынке от продажи новых автомобилей средств.

С начала этого года продажи все растут. Так, в феврале они составили 133 177 штук, что на 24,7% больше, чем в прошлом году. Среди самых востребованных моделей — Киа Рио, Лада Веста, Лада Гранта, Хендэ Крета и Хендэ Солярис.

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей могут достичь 2,22 млн штук, такой прогноз дала британская PricewaterhouseCoopers.



Фото: Depositphoto

Инфографика: «Автостат»