Внешних изменений немного: колеса нового дизайна, выкрашенные в черный цвет крыша и корпуса зеркал. В салоне единственное новшество — мультимедиасистема Яндекс.Авто на операционке Android. На Лады такие доселе не ставили.
Узнать новую «голову» легко даже выключенной. Во‑первых, на лицевой панели нет USB-порта — он вынесен в бардачок (решение, мягко говоря, странное). Во‑вторых, диагональ экрана увеличена со стандартных 7 до 8 дюймов.
Когда экран оживает, отличия становятся еще нагляднее — картинка сочнее и ярче, разрешение HD. И, конечно, совсем другое меню и возможности.
— Алиса, включи радио, расскажи свежий анекдот, подскажи прогноз погоды на завтра, - отклик на голосовые просьбы моментальный. Удобно! А если с подвохом?
— Алиса, кто круче: Яндекс или mail.ru? — Все по-своему хороши. Хотя, что это я. Я думаю, Яндекс.
Ну что, молодец, Алиса!
Система предполагает наличие 4G-модема и SIM-карты, благодаря которым можно серфить в интернете. Хотя все же главное здесь — онлайн-навигация от Яндекса. Как она работает на смартфонах, знает каждый автомобилист. Ведение по маршруту с учетом дорожной ситуации, функция предупреждения о камерах, информирование о дорожных работах — все это есть. Но соображает новая «голова» крайне медленно. Вот я сворачиваю с маршрута, а система ведет меня дальше как ни в чем не бывало. Требуется 10–15 секунд, чтобы она сориентировалась и перепроложила путь. И качество связи, увы, ни при чем.
Если вы поделились с Яндексом данными банковской карты, то оплачивать топливо на заправках можно бесконтактно — в карантинные времена такую функцию сложно недооценить. К сервису Яндекс.Заправки подключены тысячи АЗС, включая крупные сети Роснефть, BP, Шелл, Татнефть... Но пока не все, так что выгода от услуги неполная.
Равно как и от сервиса Яндекс.Музыка, который дает возможность слушать не только музыку, но и подкасты. Ведь у молодежной аудитории наверняка уже есть на него подписка в смартфоне. А раз так, то дублировать ее здесь вряд ли кто захочет. Удовольствие же платное — 169 рублей в месяц. Вдобавок еще нужно ежемесячно платить 249 рублей, поскольку бесплатны только первые шесть месяцев владения автомобилем. Тариф подразумевает безлимитный трафик на все сервисы Яндекса и один гигабайт — на все остальные.
Суммы не запредельные. Но взамен покупатель должен получить безукоризненно работающий продукт, а с этим у Инстинкта не всё ОК. За пару дней мультимедийка несколько раз зависала при переходе от вкладки к вкладке. Похоже, что оперативки в два гигабайта маловато. А еще несколько раз отказывалась включаться камера заднего вида: переводишь рычаг в положение R, а на экране — черный квадрат.
Аргумент «зато недорого» не работает. Да, вазовский Яндекс.Авто вместе с внешним декором потребует доплаты в 42 000 рублей, а у конкурентов аналогичные системы минимум на 10 тысяч дороже. Но «голову» на Андроиде можно приобрести на стороне и за 20 000 рублей (а если заказать из Китая, будет еще дешевле) и установить за 5000 рублей в любом сервисе. Покупатели бюджетных машин деньги считать умеют.
Вот если бы совместить Яндекс.Авто с перспективной телематической системой Lada Connect. Тогда можно было бы с телефона проверять запас топлива и уровень заряда аккумулятора, вспоминать историю поездок и местоположение машины, дистанционно блокировать двери и даже запустить или заглушить двигатель. АВТОВАЗ эту функцию анонсировал еще в 2016 году, но прошло четыре года... Так что пока я мудрить не стал бы — взял бы Иксрей с обычной 7‑дюймовой мультимедийкой.
|Яндекс.Навигатор/Браузер/Музыка/Заправки плюс голосовой помощник Алиса
|Мультимедиа тормозит и иногда зависает
Lada XRAY Cross Instinct
- Длина/ширина/высота/база 4171/1810/1645/2592 мм
- Снаряженная/полная масса 1308/1650 кг
- Объем багажника 361–1207 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с
- Максимальная скорость 162 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95/50 л
- Средний расход топлива 7,1 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; CVT