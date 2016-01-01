XRAY Cross обзавелся новой мультимедийкой — на Ладах таких прежде не было!

Lada XRAY Cross Instinct. Цена в России 988 900 — 1 048 900 ₽

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Внешних изменений немного: колеса нового дизайна, выкрашенные в черный цвет крыша и корпуса зеркал. В салоне единственное новшество — мультимедиасистема Яндекс.Авто на операционке Android. На Лады такие доселе не ставили.

Узнать новую «голову» легко даже выключенной. Во‑первых, на лицевой панели нет USB-порта — он вынесен в бардачок (решение, мягко говоря, странное). Во‑вторых, диагональ экрана увеличена со стандартных 7 до 8 дюймов.

Выдвигаемый из-под кресла лоток — удобная вещь. Перенос USB-порта в бардачок — сомнительное решение в плане удобства. К тому же исполнение бедовое: верхняя накладка отваливается.

Когда экран оживает, отличия становятся еще нагляднее — картинка сочнее и ярче, разрешение HD. И, конечно, совсем другое меню и возможности.

— Алиса, включи радио, расскажи свежий анекдот, подскажи прогноз погоды на завтра, - отклик на голосовые просьбы моментальный. Удобно! А если с подвохом?

— Алиса, кто круче: Яндекс или mail.ru? — Все по-своему хороши. Хотя, что это я. Я думаю, Яндекс.

Ну что, молодец, Алиса!

Система предполагает наличие 4G-модема и SIM-карты, благодаря которым можно серфить в интернете. Хотя все же главное здесь — онлайн-навигация от Яндекса. Как она работает на смартфонах, знает каждый автомобилист. Ведение по маршруту с учетом дорожной ситуации, функция предупреждения о камерах, информирование о дорожных работах — все это есть. Но соображает новая «голова» крайне медленно. Вот я сворачиваю с маршрута, а система ведет меня дальше как ни в чем не бывало. Требуется 10–15 секунд, чтобы она сориентировалась и перепроложила путь. И качество связи, увы, ни при чем .

Если вы поделились с Яндексом данными банковской карты, то оплачивать топливо на заправках можно бесконтактно — в карантинные времена такую функцию сложно недооценить. К сервису ­Яндекс.Заправки подключены тысячи АЗС, включая крупные сети Роснефть, BP, Шелл, Татнефть... Но пока не все, так что выгода от услуги неполная.

Хотите расплатиться за бензин дистанционно? Заранее убедитесь, что АЗС поддерживает бесконтактную оплату.



В умении провести через хитросплетения московских улиц навигация от Яндекса — вне конкуренции. Меню наглядное и понятное. Хотя командные задержки неоправданно велики. Равно как и от сервиса Яндекс.Музыка, который дает возможность слушать не только музыку, но и подкасты. Ведь у молодежной аудитории наверняка уже есть на него подписка в смартфоне. А раз так, то дублировать ее здесь вряд ли кто захочет. Удовольствие же платное — 169 рублей в месяц. Вдобавок еще нужно ежемесячно платить 249 рублей, поскольку бесплатны только первые шесть месяцев владения автомобилем. Тариф подразумевает безлимитный трафик на все сервисы Яндекса и один гигабайт — на все остальные. Суммы не запредельные. Но взамен покупатель должен получить безукоризненно работающий продукт, а с этим у Инстинкта не всё ОК. За пару дней мультимедийка несколько раз зависала при переходе от вкладки к вкладке. Похоже, что оперативки в два гигабайта маловато. А еще несколько раз отказывалась включаться камера заднего вида: переводишь рычаг в положение R, а на экране — черный квадрат. Грязно-рыжие вставки — на любителя. Зайти на сайт «За рулем»? Легко! Функции «картинка в картинке» на Ладах отродясь не бывало. Материалы по теме Испытано ЗР: система Lada Connect на Весте Аргумент «зато недорого» не работает. Да, вазовский Яндекс.Авто вместе с внешним декором потребует доплаты в 42 000 рублей, а у конкурентов аналогичные системы минимум на 10 тысяч дороже. Но «голову» на Андроиде можно приобрести на стороне и за 20 000 рублей (а если заказать из Китая, будет еще дешевле) и установить за 5000 рублей в любом сервисе. Покупатели бюджетных машин деньги считать умеют. Вот если бы совместить Яндекс.Авто с перспективной телематической системой Lada Connect. Тогда можно было бы с телефона проверять запас топлива и уровень заряда аккумулятора, вспоминать историю поездок и местоположение машины, дистанционно блокировать двери и даже запустить или заглушить двигатель. АВТОВАЗ эту функцию анонсировал еще в 2016 году, но прошло четыре года... Так что пока я мудрить не стал бы — взял бы Иксрей с обычной 7‑дюймовой мультимедийкой.

Черные корпуса зеркал — модная по нынешним временам тема. Безошибочно отличить версию Instinct позволяет ­черная крыша. Комплектация Instinct предлагается для двух версий Иксрея: с двигателем 1.8 с механикой и 1.6 с вариатором — у нас в руках побывал вариаторный вариант. В городе динамики достаточно. И привод вариатора отнюдь не «резиновый» — машина точно следует за педалью акселератора. Но после 100 км/ч мотора уже маловато. Подвеска понравилась высокой энергоемкостью — на сошедшем по весне асфальте она проявила себя во всей красе. Яндекс.Навигатор/Браузер/Музыка/Заправки плюс голосовой помощник Алиса Мультимедиа тормозит и иногда зависает