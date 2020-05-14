АЗС с бесконтактной оплатой станет на 3000 больше

К сервису Яндекс.Заправки подключаются все сети «Роснефти» — BP, ПТК, «Башнефть», ТНК и сама «Роснефть».

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Сервис бесконтактной оплаты топлива Яндекс.Заправки будет использоваться еще более чем на 3 тыс. АЗС. Автомобилисты, заезжая на станции «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, смогут воспользоваться приложениями Яндекса и оплатить заправляемое топливо не покидая салон машины.

Среди ведущих топливных компаний страны «Роснефть» стала первой, решившей использовать технологии Яндекс.Заправок на АЗС своих сетей. Как отмечают в компании Яндекс, возможность оплаты топлива через приложения стала актуальной в условиях пандемии и социального дистанцирования. Новый способ оплаты позволяет не только экономить время, но и обезопасить себя, не простаивая в очереди у кассы.

Яндекс.Заправки доступны не только для частных лиц, но и для корпоративных клиентов, а также таксистов через приложение «Таксометр» — уже доступно для оплаты топлива на 2748 АЗС «Роснефти» по всей России.

Автомобилисты могут оплачивать топливо через любое из трех приложений — Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты и Яндекс.Заправки. До конца мая в них появится доступ к 327 АЗС «Роснефти» и BP в Москве и Московской области. Остальные регионы будут подключены летом.

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты всё чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива, — говорит руководитель Яндекс.Заправок Роман Прудников. — С нами уже работают 4150 АЗС по всей России. С присоединением „Роснефти“ количество станций увеличится почти вдвое».

В Роснефти новую услугу рассматривают, в том числе, как новое конкурентное преимущество, которое повысит уровень сервиса.

«Заправка на сети АЗС под управлением НК „Роснефть“ с помощью сервиса Яндекс.Заправки станет быстрой и безопасной, а наши клиенты смогут получить оперативную информацию о наличии необходимого вида топлива и построить оптимальный маршрут до АЗС», — отметила вице-президент по розничному бизнесу НК «Роснефть» Аврил Конрой.

Яндекс.Заправки доступны в Яндекс.Картах и в Навигаторе компании, которым пользуются 21 миллион российских водителей. Сервис также представлен в бортовом компьютере Яндекс.Авто и Таксометре, которыми пользуются более 900 тысяч автомобилистов. В первом квартале через приложение Яндекс.Заправки было заправлено топлива на общую сумму около 3 млрд рублей.

Идею ввозить дешевое топливо в Россию из других стран пресекли на корню, запретив импорт на полгода.

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