Импорт дешевого бензина запретят на полгода

Об этом механизме поддержки отрасли нефтепереработки министр энергетики Александр Новак рассказал в интервью на телеканале «Россия-1».

Министр энергетики Александр Новак отметил, что предлагаемая мера направлена на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Запрет ввоза дешевого топлива — это антикризисная мера, предпринимаемая на шесть месяцев. Она не вполне рыночная, но многие страны сейчас прибегают к такому механизму, чтобы защитить отрасль. Например, ввоз топлива запретил Казахстан. Нельзя обрушить нефтепереработку, восстанавливать ее будет затратно, также нужно сохранить рабочие места.

Предстоит пережить падение спроса на нефтепродукты, потребление которых из-за режима самоизоляции и так снизилось, в первые две недели — на 30%. Люди сидят дома, на машинах не ездят, на заправках, в основном, служебные автомобили.

Также министр пообещал, что в этом году цены на АЗС не поднимутся выше инфляции, а может, даже останутся на прежнем уровне. Благодаря принятым в России сдерживающим механизмам, за прошлый год бензин и дизтопливо подорожали всего на 2%.

В России цены на топливо практически не зависят от мировых котировок цен на нефть, так как существенную часть в цене составляет акциз и действует механизм сглаживания цен, который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения.



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