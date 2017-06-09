Бензин не подешевеет: правительство запретит ввоз недорогого топлива

Причина — чтобы не разбалансировать рынок.

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Во всем мире топливо подешевело вслед за нефтью, а в России из-за особенностей государственного регулирования стоимость его почти не изменилась (или даже наоборот). Поэтому правительство решило временно запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Такую инициативу выдвинули в Минэнерго, и она нашла поддержку в правительстве.

По сведению издания, запрет будет введен в ближайшее время: нефтяным компаниям сначала устно объявят о решении, а позже его закрепят законодательно. Ожидается, что запрет на ввоз дешевого топлива будет действовать до сентября 2020 года, то есть до времени, когда, предположительно, будут держаться низкие цены на топливо.

Напомним, в России цены на топливо практически не зависят от мировых котировок цен на нефть. Дело в том, что существенную часть в цене составляет акциз и, кроме того, действует механизм сглаживания цен, или демпфер, который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, делая цены на бензин и дизель на АЗС стабильными. Суть демпфера в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию, а при очень низких — должны платить государству сверхприбыли. По некоторым оценкам, в 2020 году при цене нефти 25–30 долларов за баррель нефтяники должны будут правительству по демпферу порядка 700 млрд рублей.

Сейчас российский бензин оказался намного дороже нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тыс. руб. за тонну, а оптовая цена в России — 38,8 тыс. руб. за тонну, и это сделало неизбежным импорт зарубежного бензина. Сейчас из-за карантина спрос на топливо и так упал, а если на рынок еще и хлынет дешевый зарубежный бензин, это приведет к затовариванию рынка, и российским НПЗ придется снижать загрузку.

С точки зрения покупателей, запрет — это плохо, они могли бы покупать топливо дешевле в период, когда цены на нефть снизились. Потому некоторые аналитики полагают, что на данном этапе следует скорректировать или вовсе отменить демпфер, который дает этот перекос.

Но есть и другие мнения. Запрет импорта топлива на период пандемии поддержит отрасль переработки нефти в России, которая и так малорентабельна, но если она совсем остановится, Россия станет зависимой от импортного сырья, а этого допустить нельзя, считают власти.

Ранее мы писали, что из-за того, что топливо стало дешевле и в Европе, и в США, его стало выгодно поставлять в Россию.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС