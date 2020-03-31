Европа возобновит поставки дешевого бензина в Россию

Российский рынок постепенно возвращается в 1990-е годы вместе с возвратом цен на нефть из той эпохи.

Во многих странах стоимость топлива в рознице упала после обвала цен на нефть на мировом рынке. В России же цены не только держатся, но и растут.

Топливо стало дешевле и в Европе, и в США, из-за чего его стало выгодно поставлять в Россию. Более того, цена ввезенного бензина окажется независимой. Дело в том, что отечественные производители топлива обязаны делать в бюджет отчисления по демпферу, из-за чего не могут снизить стоимость топлива. Иностранному же бензину это не грозит. Уже высказано мнение, что демпфер следует пересмотреть, даже несмотря на то, что в результате снизятся поступления в казну, но в Минфине «Коммерсанту» заявили, что данный вариант правительством не рассматривается.

В результате на топливном рынке России может появиться (и, скорее всего, появится) топливо из Европы, тонна которого сегодня стоит примерно на 6–8 тысяч рублей дешевле. Если российские бензины АИ-92 и АИ-95 стоят на бирже 41,5 и 43 тысячи рублей за тонну, соответственно, то цена тонны иностранного топлива с учетом уплаты всех пошлин, акцизов и НДС составит 37 тысяч рублей.

Также в Россию в виде дешевого бензина и солярки может вернуться беспошлинная российская нефть, отправляемая в Белоруссию.

О росте цен на топливо в России на фоне падения стоимости нефти читайте здесь.

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