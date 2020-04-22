Цены на нефть упали, спрос на бензин в России рухнул на 40–50%. Но снижения цен не ждите

Депутаты попросили главу Минэнерго разъяснить ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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На встрече с лидерами думских фракций (в режиме видеоконференции) глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что в настоящее время наблюдается снижение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. Продажи бензина на АЗС сократились на 40–50%, дизеля — на 30%, авиакеросина — на 50–60%. На этой встрече депутаты настаивали, чтобы прояснить ситуацию с ценами на бензин, которые, несмотря на обвал на мировых рынках, в России остаются высокими.

Новак заявил, что стоимость бензина АИ-92 у нас с начала года не выросла, при этом цены на оптовых базах снизились примерно на 3%. Год к году рост цен составил всего 1,7%, что ниже инфляции. Цены на дизтопливо с начала года выросли на 1,5%, при этом оптовые цены на него снизились на 4%.

При этом глава Минэнерго выступил против снижения цен на топливо, сообщил журналистам по итогам конференции лидер справедливороссов Сергей Миронов.

Глава «Справедливой России» отметил, что Александр Новак так прямо и сказал: «Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение...». То есть, если кто-то из депутатов обратится к президенту с этим вопросом, глава Минэнерго готов подключиться к обсуждению, но сам считает, что делать этого нельзя.

Чуть позже фракция «Справедливая Россия» выпустила пресс-релиз, в котором заявляет, что ее руководитель Сергей Миронов все же направит обращение к президенту РФ в связи с высокой стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке. Он предложит на два-три месяца отменить демпфирующий механизм, который позволяет нефтяным компаниям получать налоговые вычеты, зависящие от разницы цен на внешнем и внутреннем рынках. Таким образом, государство компенсирует нефтяникам потери, если внутренние цены оказываются ниже экспортного паритета.

«В складывающейся ситуации для государства лучше задаром отдать бензин своим гражданам, чем за бесценок гнать „черное золото“ за границу. От этого будет хоть какой-то экономический эффект для отечественной экономики, да и люди смогут сэкономить деньги в очень непростой ситуации», — заявил Сергей Миронов по итогам встречи с главной Минэнерго.

Демпфирующий механизм хорош для обычной ситуации, но в сегодняшнее непростое время нужно незамедлительно отказаться от данной системы, что позволит реально снизить цены на АЗС и поддержать население.

Позиция Минэнерго остается неизменной, ранее в ведомстве также заявляли, что цены на топливо в России снижаться не должны.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС