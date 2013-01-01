В Яндекс.Навигатор добавили музыкальный сервис

Навигатор от Яндекса «породнился» с Яндекс.Музыкой — теперь слушать музыку и подкасты в дороге должно быть удобнее.

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Сервис Яндекс.Музыка теперь отображается в Навигаторе в виде отдельной иконки на главном экране. Таким образом, для автомобилиста, желающего послушать музыку в дороге при работающей навигации, отпадает необходимость переключаться между приложениями. Вызвать Яндекс.Музыку можно нажатием на иконку, а управлять — вручную или, что удобнее и безопаснее в движении, с помощью голоса.

За голосовое управление отвечает голосовой помощник Алиса — ее можно попросить включить нужный альбом, трек или просто музыку определенного стиля или настроения, а также поставить песню на паузу или переключить на следующую. В поездке Яндекс.Музыка сворачивается в мини-плеер — таким образом, на экране отображаются маршрут движения по навигатору и проигрывающийся трек.

Яндекс.Музыка в каршеринге Яндекс.Драйв

Разумеется, смартфон с обновленным навигатором для качественного воспроизведения музыки нужно подключать к аудиосистеме автомобиля, но на машинах, имеющих медиасистему с Яндекс.Авто (например, Lada XRAY Cross Instinct) эта необходимость отпадает — в комплекс уже включены и навигация, и музыка. Кроме того, Яндекс.Музыку применяют в колонках с голосовым помощником Алисой и в каршеринге.

Музыка, внедренная в Яндекс.Навигатор, уже доступна в России, Казахстане и Белоруссии для пользователей с подпиской Яндекс.Плюс.

Кстати, Яндекс.Навигатор умеет предупреждать о близости нерегулируемых пешеходных переходов вблизи школ.

Фото: Антон Белицкий/ТАСС