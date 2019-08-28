Сегодня, в 16:06 «Осторожно, дети!» — Яндекс.Навигатор предупредит водителей Скоро начало учебного года, и водителям следует усилить бдительность. Нововведение Яндекса напомнит, на каком участке дороги следует быть особенно внимательными.
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В ближайшем обновлении Яндекс.Навигатора появятся знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. Однако услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа» водитель только в том случае, если превысит разрешенную на этом участке дороги скорость.
Через некоторое время и в других сервисах с навигацией Яндекса появятся такие оповещения — их увидят водители Такси, каршеринга Драйв и те, в чьей машине установлен бортовой компьютер Яндекс.Авто.
Водители смогут поучаствовать в корректировке данных с помощью Народной карты и редактора карт Яндекса. Там
можно обозначать участки с пешеходными переходами около школ, если их не оказалось в Навигаторе.
Все это направлено на повышение безопасности на дорогах, также как предупреждения о превышении разрешенной скорости в Навигаторе, и специальные алгоритмы Яндекс.Такси, которые ограничивают водителям доступ к заказам в случае систематических нарушений. Каршеринг Яндекс.Драйв также контролирует скоростной режим, оценивает стиль вождения и опасные маневры.
Фото: Depositphotos
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