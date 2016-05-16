«Умные» камеры присмотрят за усталыми таксистами — журнал За рулем

«Умные» камеры присмотрят за усталыми таксистами

«Яндекс.Такси» совместно с партнерами тестирует новую систему, которая сможет блокировать доступ водителя к новым заказам в случае усталости и переработки.

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Усталость водителя: почему бороться с ней бессмысленно

«Яндекс.Такси» вместе с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурным фондом АФК «Система» внедряют систему мониторинга усталости водителей, сообщает «Коммерсант».

Система оценивает состояние водителя, после чего он может получить предупреждающий сигнал или ограничение доступа к заказам. На ветровом стекле закреплена инфрокрасная камера, которая отслеживает состояние человека за рулем по 68 точкам на лице и определяет степень усталости по характерным признакам: частоте и длительности моргания, зеванию и наклонам головы.

Для анализа данных даже не требуется подключение к интернету, в перспективе такие устройства можно будет предлагать дальнобойщикам или людям, совершающим длительные поездки на автомобиле.

Тестировать систему будут на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси».

Другие операторы такси также изучают способы выявления усталости за рулем: от контроля времени за рулем до мониторинга состояния водителя.

Вопрос переработки уже давно волнует как операторов такси, так и власти. В декабре 2018 года Госдума приняла законопроект, по которому водители не смогут работать сверх нормы, их передвижения начнут отслеживать с помощью ГЛОНАСС.

Напомним про резонансное ДТП, произошедшее во время ЧМ по футболу. Его виновником стал водитель такси, который заснул за рулем и въехал в толпу прохожих на улице Ильинка.

  • Бороться с усталостью за рулем бессмысленно, хотя в Сети можно найти десятки рекомендаций. В схватке со сном победителем точно станете не вы, считает наш автор.

Фото: depositphotos.com

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