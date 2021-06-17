Lada XRAY Cross 2021: «голова»-то новая!

Голосовое управление, бесконтактная оплата заправок, обновление по воздуху... - все это может новая мультимедийная система Иксрея EnjoY Pro. Но кое-чего ей не хватает.

Что изменилось?

Мы уже ездили на Иксрее с медиасистемой, поддерживающей Яндекс.Авто. Ту «голову» монтировали уже после схода автомобиля с конвейера, а сама она имела немало недостатков. Теперь систему ставят на заводе — такие машины называются EnjoY Pro.

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Новая «голова» круче по характеристикам: четырехъядерный процессор, 32 Гб встроенной памяти, 4 Гб оперативки. В работе используется операционка Android 9.0 Automotive. «Железо» разработано и производится в Корее.

Интернет-соединение может осуществляться как от смартфона через Wi-Fi, так и от LTE-модема — дилеры предлагают такой за 9000 рублей, включая трафик на один год. По истечении этого срока ежемесячный платеж составит 250 рублей. При этом трафик на все сервисы Яндекса будет безлимитным, а на все остальные он ограничен — дают 2 Гб.

Если раньше приходилось ждать загрузки, то теперь система «просыпается» сразу после разблокировки замков и, пока садишься в машину, полностью оживает.

На приборке нет дублирующих указателей навигатора, как в более дорогих машинах. Гнездо для подключения LTE-модема расположено неудачно — перекрывает полпроема. Без Г‑образного переходника не обойтись. Картинка с задней камеры дополнена динамической разметкой.

Интерьер выглядит неплохо, но качество отделки скромное. Рослым водителям за рулем неудобно.

Диагональ экрана — все те же восемь дюймов, но качество картинки заметно лучше: меньше бликов на солнце, выше контрастность, сочнее краски, отсутствие зернистости и заметно выше чувствительность к прикосновениям.

Разрешение экрана — 1280×720, угол обзора — 85°. Приветствую и рукоятку регулировки громкости — раньше ее не было.

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Лучше стало качество звучания. Штатные четыре динамика играют объемнее и чище, чем у обычного Иксрея. Алгоритмы цифровой обработки звука доводились французской фирмой Arkamys специально под Иксрей. Учитывались конфигурации и объем салона, тип отделочных материалов, расположение динамиков. Конечно, до концертной студии далеко, но из стоковых колонок, похоже, выжали максимум.

Еще одно нововведение: при наборе скорости громкость повышается автоматически. Давно надо было так сделать.

Прежняя «голова» соединение по протоколам Apple CarPlay и Android Auto не поддерживала. Теперь — пожалуйста. Но заточенность под сервисы Яндекса сохранилась. На них и сделан основной упор.

Синхронизировать данные со своим телефоном можно по QR-коду. Подключить телефон можно по протоколам Apple CarPlay (на фото) и Android Auto.

А поговорить?

— С возвращением! За окном 20 °C, на дорогах — «шесть баллов».

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Это меня приветствует голосовая помощница Алиса. Ее можно активировать кнопкой на руле либо голосом — позвав по имени. Почитать аудиокнигу, рассказать свежие новости, ответить на каверзный (есть ли жизнь на Марсе?) вопрос — все просьбы выполняются без проблем.

Но кое-что насторожило. После того как я спросил, где поблизости можно перекусить, Алиса проложила маршрут в супермаркет одной известной сети. Не предлагая альтернативу! Хотя рядом была кафешка и супермаркет другой не менее известной сети. Похоже, чьи-то менеджеры оказались более расторопными и сумели договориться с Яндексом.

Звучание можно подстраивать по своему усмотрению. Разница есть! Видеоролики из интернета просто «летают» — ­скорость передачи данных вопросов не оставляет.

Радио, Яндекс.Музыка, интернет-браузер — все это есть на борту и отлично работает. Система без проблем тянет видеоролики на YouTube (подписывайтесь на канал «За рулем»!). При достижении скорости 5 км/ч показ гасится, но звуковое сопровождение остается.

Год назад функция Яндекс.Заправки позволяла бесконтактно оплачивать топливо на 4000 АЗС. Теперь их уже 7500 — к программе присоединилась Роснефть. Из крупных сетей отсутствует только Лукойл.

При необходимости экран можно поделить на две функциональные зоны. В условиях пандемии радует возможность заправиться и оплатить топливо не выходя из машины.

А подсказать?

Но основное блюдо — Яндекс.Навигатор, который умеет прокладывать маршрут с учетом ситуации на дорогах. Прежняя система с ним работала не ахти: когда сворачивал с намеченного пути, она долго думала, ­пересчитывая маршрут по 10–15 секунд. Сейчас реагирует за 3–5 секунд.

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Что понравилось?

Очень понравилось, что на экране отображается не только разрешенная, но и текущая скорость — этого прежде не было. Есть и предупреждения о камерах. За это мы и любим Яндекс.

Если вы направляетесь в места ­с неустойчивым сигналом, есть возможность загодя скачать карту и ехать в офлайн-режиме.

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Система умеет обновляться «по воздуху». На это дело уходит до получаса, так что рекомендуем не начинать апдейт, если в пути медиасистема может понадобиться.

Чего не хватает?

Не помешало бы дублирование стрелок-указателей навигации на панели приборов — они давно перестали быть экзотикой. Из арсенала Renault можно было бы позаимствовать и систему программного запуска двигателя. Наконец, где пять лет уже как обещанная телематика Lada Connect?! Даже на грузовых ГАЗах такая функция есть.

Пороги украшены металлическими накладками. Массивная скоба продольной регулировки мешается под ногами.

Почем?

Начальная цена Кросса с пакетом EnjoY Pro — 995 900 рублей. Доплата относительно версии с «головой» без сенсорного экрана — 54 тысячи целковых.

Дорого! На стороне купить «голову» на Андроиде можно за 20–30 тысяч рублей. Тысяч в пять обойдется установка. Дополнительно придется раскошелиться и на камеру. В итоге выйдет экономия, но невеликая. И еще не факт, что всё это хозяйство будет корректно работать. Как минимум потеряете в качестве звука.

Осовремененная мультимедийка — это хорошо. Но на более серьезные изменения Иксрея АВТОВАЗ уже не пойдет. Об этом нам подробно рассказал директор проекта Олег Груненков.

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Наряду с зачерненными корпусами зеркал черная крыша — один из стилистических элементов версии Instinct.

Lada XRAY Cross EnjoY Pro

Длина / ширина / высота / база 4171 / 1810 / 1645 / 2592 мм

4171 / 1810 / 1645 / 2592 мм Снаряженная / полная масса 1308 / 1650 кг

1308 / 1650 кг Объем багажника 361–1207 л

361–1207 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с

12,3 с Максимальная скорость 162 км/ч

162 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л Средний расход топлива 7,1 л/100 км

7,1 л/100 км Трансмиссия передний привод; CVT