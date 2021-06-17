Lada XRAY Cross 2021: «голова»-то новая!

Что изменилось?
Мы уже ездили на Иксрее с медиасистемой, поддерживающей Яндекс.Авто. Ту «голову» монтировали уже после схода автомобиля с конвейера, а сама она имела немало недостатков. Теперь систему ставят на заводе — такие машины называются EnjoY Pro.
Новая «голова» круче по характеристикам: четырехъядерный процессор, 32 Гб встроенной памяти, 4 Гб оперативки. В работе используется операционка Android 9.0 Automotive. «Железо» разработано и производится в Корее.
Интернет-соединение может осуществляться как от смартфона через Wi-Fi, так и от LTE-модема — дилеры предлагают такой за 9000 рублей, включая трафик на один год. По истечении этого срока ежемесячный платеж составит 250 рублей. При этом трафик на все сервисы Яндекса будет безлимитным, а на все остальные он ограничен — дают 2 Гб.
Если раньше приходилось ждать загрузки, то теперь система «просыпается» сразу после разблокировки замков и, пока садишься в машину, полностью оживает.
Диагональ экрана — все те же восемь дюймов, но качество картинки заметно лучше: меньше бликов на солнце, выше контрастность, сочнее краски, отсутствие зернистости и заметно выше чувствительность к прикосновениям.
Разрешение экрана — 1280×720, угол обзора — 85°. Приветствую и рукоятку регулировки громкости — раньше ее не было.
Лучше стало качество звучания. Штатные четыре динамика играют объемнее и чище, чем у обычного Иксрея. Алгоритмы цифровой обработки звука доводились французской фирмой Arkamys специально под Иксрей. Учитывались конфигурации и объем салона, тип отделочных материалов, расположение динамиков. Конечно, до концертной студии далеко, но из стоковых колонок, похоже, выжали максимум.
Еще одно нововведение: при наборе скорости громкость повышается автоматически. Давно надо было так сделать.
Прежняя «голова» соединение по протоколам Apple CarPlay и Android Auto не поддерживала. Теперь — пожалуйста. Но заточенность под сервисы Яндекса сохранилась. На них и сделан основной упор.
А поговорить?
— С возвращением! За окном 20 °C, на дорогах — «шесть баллов».
Это меня приветствует голосовая помощница Алиса. Ее можно активировать кнопкой на руле либо голосом — позвав по имени. Почитать аудиокнигу, рассказать свежие новости, ответить на каверзный (есть ли жизнь на Марсе?) вопрос — все просьбы выполняются без проблем.
Но кое-что насторожило. После того как я спросил, где поблизости можно перекусить, Алиса проложила маршрут в супермаркет одной известной сети. Не предлагая альтернативу! Хотя рядом была кафешка и супермаркет другой не менее известной сети. Похоже, чьи-то менеджеры оказались более расторопными и сумели договориться с Яндексом.
Радио, Яндекс.Музыка, интернет-браузер — все это есть на борту и отлично работает. Система без проблем тянет видеоролики на YouTube (подписывайтесь на канал «За рулем»!). При достижении скорости 5 км/ч показ гасится, но звуковое сопровождение остается.
Год назад функция Яндекс.Заправки позволяла бесконтактно оплачивать топливо на 4000 АЗС. Теперь их уже 7500 — к программе присоединилась Роснефть. Из крупных сетей отсутствует только Лукойл.
А подсказать?
Но основное блюдо — Яндекс.Навигатор, который умеет прокладывать маршрут с учетом ситуации на дорогах. Прежняя система с ним работала не ахти: когда сворачивал с намеченного пути, она долго думала, пересчитывая маршрут по 10–15 секунд. Сейчас реагирует за 3–5 секунд.
Что понравилось?
Очень понравилось, что на экране отображается не только разрешенная, но и текущая скорость — этого прежде не было. Есть и предупреждения о камерах. За это мы и любим Яндекс.
Если вы направляетесь в места с неустойчивым сигналом, есть возможность загодя скачать карту и ехать в офлайн-режиме.
Система умеет обновляться «по воздуху». На это дело уходит до получаса, так что рекомендуем не начинать апдейт, если в пути медиасистема может понадобиться.
Чего не хватает?
Не помешало бы дублирование стрелок-указателей навигации на панели приборов — они давно перестали быть экзотикой. Из арсенала Renault можно было бы позаимствовать и систему программного запуска двигателя. Наконец, где пять лет уже как обещанная телематика Lada Connect?! Даже на грузовых ГАЗах такая функция есть.
Почем?
Начальная цена Кросса с пакетом EnjoY Pro — 995 900 рублей. Доплата относительно версии с «головой» без сенсорного экрана — 54 тысячи целковых.
Дорого! На стороне купить «голову» на Андроиде можно за 20–30 тысяч рублей. Тысяч в пять обойдется установка. Дополнительно придется раскошелиться и на камеру. В итоге выйдет экономия, но невеликая. И еще не факт, что всё это хозяйство будет корректно работать. Как минимум потеряете в качестве звука.
Осовремененная мультимедийка — это хорошо. Но на более серьезные изменения Иксрея АВТОВАЗ уже не пойдет. Об этом нам подробно рассказал директор проекта Олег Груненков.
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Lada XRAY Cross EnjoY Pro
- Длина / ширина / высота / база 4171 / 1810 / 1645 / 2592 мм
- Снаряженная / полная масса 1308 / 1650 кг
- Объем багажника 361–1207 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 12,3 с
- Максимальная скорость 162 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л
- Средний расход топлива 7,1 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; CVT