Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема

Летним утром я, как обычно, сел в машину и пустил двигатель. Первые секунды он работал с сильным стуком, будто «посуху». Лампочка давления масла не гасла около трех секунд — непривычно долго. Но через некоторое время стуки прекратились, и мотор заработал как часы. Я заглушил, подождал, пока масло стечет, и проверил уровень. В норме. Повторный пуск — никаких проблем. И никаких ошибок на панели приборов.
Единственная проблема за время эксплуатации — несколько случаев жесткой работы двигателя после пуска, сопровождающейся горящим индикатором давления масла. Но как бы эта единственная проблема не оказалась самой большой.
Единственная проблема за время эксплуатации — несколько случаев жесткой работы двигателя после пуска, сопровождающейся горящим индикатором давления масла. Но как бы эта единственная проблема не оказалась самой большой.
К мультимедийной системе почти нет претензий. Не нравится только регулировка громкости кнопками — вращающаяся ручка удобнее. Треки и радиостанции приходится листать через экран. Соответствующих физических кнопок нет даже на руле, и это плохо.
К мультимедийной системе почти нет претензий. Не нравится только регулировка громкости кнопками — вращающаяся ручка удобнее. Треки и радиостанции приходится листать через экран. Соответствующих физических кнопок нет даже на руле, и это плохо.
Неприятная ситуация с двигателем повторилась через месяц. Как под копирку: жесткая работа после пуска, горящая лампа. И опять представление длилось две-три секунды, после чего двигатель заработал нормально.
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Третий раз это произошло уже осенью, и вновь по прежнему сценарию. Никакого логического объяснения, почему возникают и пропадают стуки, я так и не смог найти. Погодные условия постоянно были разными: то сухо, то дождь, то жара, то холод. С маслом всё в порядке: уровень нормальный, цвет и состояние тоже не вызывают сомнений в его работоспособности. Нет оснований грешить и на топливо — все АЗС проверенные. На них я заправляю постоянно разные автомобили, и ни с одним никогда ничего подобного не возникало.
Итак, причина пока остается загадкой. Но стук 1,8‑литрового «сердца» я больше не слышал. Приятно, что и серьезные детские болезни, наблюдавшиеся у первых таких моторов, уже не беспокоят. Масляный аппетит вошел в норму, исчезли провалы в работе непрогретого двигателя.
К счастью, эта единственная, хотя и серьезная, претензия к надежности Иксрея. Остальные замечания связаны с повседневной эксплуатацией. Основное — это высокий расход топлива. По крайней мере, на фоне Весты Cross с аналогичным двигателем и коробкой с теми же передаточными числами. Средние 9,4 л/100 км в смешанном режиме — многовато для небольшого кросс-хэтча. Тем более что на московский трафик пришлось меньше половины пробега. Видимо, причина в «кирпичной» аэродинамике. Кроме того, не понравилось, что XRAY страдает сильным динамическим уводом при интенсивном разгоне: машину тащит вправо.
Спинку переднего правого сиденья можно полностью сложить, что очень помогает при перевозке длинномеров.
Спинку переднего правого сиденья можно полностью сложить, что очень помогает при перевозке длинномеров.
Переднему пассажиру очень неудобно пристегиваться — замок ремня расположен низко и впритык к центральному боксу.
Переднему пассажиру очень неудобно пристегиваться — замок ремня расположен низко и впритык к центральному боксу.
Задним пассажирам не очень комфортно, особенно после родственной Весты. Мéста для ног гораздо меньше. Посадка хуже. Нет центрального подлокотника.
Задним пассажирам не очень комфортно, особенно после родственной Весты. Мéста для ног гораздо меньше. Посадка хуже. Нет центрального подлокотника.
Как оказалось, XRAY Cross не слишком дружелюбен к пассажирам, причем ко всем. Во втором ряду маловато места для ног, сиденье неудобное, отсутствует центральный подлокотник. Хорошо, что есть обогрев сидений.
Переднему пассажиру сидеть комфортнее, но и у него есть сложности. Замок ремня безопасности расположен низко и зажат между сиденьем и центральным боксом: процесс пристегивания тот еще! Однако у переднего правого сиденья есть и большой плюс, которым не могут похвастаться не только другие Лады, но и одноклассники: можно полностью сложить спинку вперед и использовать всю длину салона для перевозки длинномеров.
Еще одна «фишка» Иксрея Cross — система Lada Ride Select, позволяющая выбрать один из нескольких режимов движения. Переключая их, меняешь чувствительность акселератора и степень допустимой пробуксовки. Спортивный режим мне совсем не понравился. Отклики на педаль акселератора становятся острее, но при отпущенной педали обороты продолжают поддерживаться — и это быстро начинает утомлять.
XRAY Cross, даром что обычный переднеприводный хэтчбек, обладает отличной геометрической проходимостью — под защитой почти 200 мм просвета. Углы въезда и съезда приличные — 23 и 22,5 градуса соответственно.
XRAY Cross, даром что обычный переднеприводный хэтчбек, обладает отличной геометрической проходимостью — под защитой почти 200 мм просвета. Углы въезда и съезда приличные — 23 и 22,5 градуса соответственно.
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Режимы «снег» и «грязь» оказались полезнее. При их включении проще дозировать тягу на раскисшей грунтовке, а электроника допускает значительную пробуксовку, что помогает выбраться из сложных ситуаций. Это не замена полному приводу, но кое-какой толк от Ride Select все-таки есть. Еще бы противобуксовочная система не включалась автоматически после 55 км/ч, и было бы совсем хорошо. А то на грунте при интенсивной пробуксовке тяга может отрубиться в самый неподходящий момент.
Даже после небольшого опыта эксплуатации двух Лад с «приставкой» Cross — Иксрея и Весты SW — я без колебаний выберу Весту. При сопоставимых ценах (XRAY даже немного дороже) она экономичнее, практичнее, интереснее управляется. И симпатичнее. Хотя в сравнении с обычным Иксреем модификация Cross привлекательнее. Что подтверждает и статистика продаж: доля Cross-версий в линейке Иксрея составляет 35%, а у Весты — 30%.
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Лада XRAY Cross
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2019 года
Пробег на момент отчета — 14 000 км
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8000–14 000)*
Расходы на содержание: 8000–11 000 км: 14 443 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км): 14 443 руб.
Расходы на содержание: 11 000–14 000 км: 10 307 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,37 л/100 км): 10 307 руб.
Общие расходы: 24 750 руб.
Стоимость 1 км пробега: 4,13 руб.
* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.
Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема
Полгода эксплуатации — казалось бы, этого недостаточно, чтобы оценить надежность. Но даже за столь короткое время к Иксрею Cross в максимальном исполнении Luxe/Prestige с 1,8‑литровым двигателем и механической коробкой (сейчас такой автомобиль стоит 921 000 рублей) появились вопросы. Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема
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