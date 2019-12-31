Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема

Полгода эксплуатации — казалось бы, этого недостаточно, чтобы оценить надежность. Но даже за столь короткое время к Иксрею Cross в максимальном исполнении Luxe/Prestige с 1,8‑литровым двигателем и механической коробкой (сейчас такой автомобиль стоит 921 000 рублей) появились вопросы.

Летним утром я, как обычно, сел в машину и пустил двигатель. Первые секунды он работал с сильным стуком, будто «посуху». Лампочка давления масла не гасла около трех секунд — непривычно долго. Но через некоторое время стуки прекратились, и мотор заработал как часы. Я заглушил, подождал, пока масло стечет, и проверил уровень. В норме. Повторный пуск — никаких проблем. И никаких ошибок на панели приборов.

Единственная проблема за время эксплуатации — несколько случаев жесткой работы двигателя после пуска, сопровождающейся горящим индикатором давления масла. Но как бы эта единственная проблема не оказалась самой большой.

К мультимедийной системе почти нет претензий. Не нравится только регулировка громкости кнопками — вращающаяся ручка удобнее. Треки и радиостанции приходится листать через экран. Соответствующих физических кнопок нет даже на руле, и это плохо.

Неприятная ситуация с двигателем повторилась через месяц. Как под копирку: жесткая работа после пуска, горящая лампа. И опять представление длилось две-три секунды, после чего двигатель заработал нормально.

Третий раз это произошло уже осенью, и вновь по прежнему сценарию. Никакого логического объяснения, почему возникают и пропадают стуки, я так и не смог найти. Погодные условия постоянно были разными: то сухо, то дождь, то жара, то холод. С маслом всё в порядке: уровень нормальный, цвет и состояние тоже не вызывают сомнений в его работоспособности. Нет оснований грешить и на топливо — все АЗС проверенные. На них я заправляю постоянно разные автомобили, и ни с одним никогда ничего подобного не возникало.

Итак, причина пока остается загадкой. Но стук 1,8‑литрового «сердца» я больше не слышал. Приятно, что и серьезные детские болезни, наблюдавшиеся у первых таких моторов, уже не беспокоят. Масляный аппетит вошел в норму, исчезли провалы в работе непрогретого двигателя.

К счастью, эта единственная, хотя и серьезная, претензия к надежности Иксрея. Остальные замечания связаны с повседневной эксплуатацией. Основное — это высокий расход топлива. По крайней мере, на фоне Весты Cross с аналогичным двигателем и коробкой с теми же передаточными числами. Средние 9,4 л/100 км в смешанном режиме — многовато для небольшого кросс-хэтча. Тем более что на московский трафик пришлось меньше половины пробега. Видимо, причина в «кирпичной» аэродинамике. Кроме того, не понравилось, что XRAY страдает сильным динамическим уводом при интенси­вном разгоне: машину тащит вправо.

Спинку переднего правого сиденья можно полностью сложить, что очень помогает при перевозке длинномеров.

Переднему пассажиру очень неудобно пристегиваться — замок ремня расположен низко и впритык к центральному боксу.

Задним пассажирам не очень комфортно, особенно после родственной Весты. Мéста для ног гораздо меньше. Посадка хуже. Нет центрального подлокотника.

Как оказалось, XRAY Cross не слишком дружелюбен к пассажирам, причем ко всем. Во втором ряду маловато места для ног, сиденье неудобное, отсутствует центральный подлокотник. Хорошо, что есть обогрев сидений.

Переднему пассажиру сидеть комфортнее, но и у него есть сложности. Замок ремня безопасности расположен низко и зажат между сиденьем и центральным боксом: процесс пристегивания тот еще! Однако у переднего правого сиденья есть и большой плюс, которым не могут похвастаться не только другие Лады, но и одноклассники: можно полностью сложить спинку вперед и использовать всю длину салона для перевозки длинномеров.

Еще одна «фишка» Иксрея Cross — система Lada Ride Select, позволяющая выбрать один из нескольких режимов движения. Переключая их, меняешь чувствительность акселератора и степень допустимой пробуксовки. Спортивный режим мне совсем не понравился. Отклики на педаль акселератора становятся острее, но при отпущенной педали обороты продолжают поддерживаться — и это быстро начинает утомлять.

XRAY Cross, даром что обычный переднеприводный хэтчбек, обладает отличной геометрической проходимостью — под защитой почти 200 мм просвета. Углы въезда и съезда приличные — 23 и 22,5 градуса соответственно.

Режимы «снег» и «грязь» оказались полезнее. При их включении проще дозировать тягу на раскисшей грунтовке, а электроника допускает значительную пробуксовку, что помогает выбраться из сложных ситуаций. Это не замена полному приводу, но кое-какой толк от Ride Select все-таки есть. Еще бы противобуксовочная система не включалась автоматически после 55 км/ч, и было бы совсем хорошо. А то на грунте при интенсивной пробуксовке тяга может отрубиться в самый неподходящий момент.

Даже после небольшого опыта эксплуатации двух Лад с «приставкой» Cross — Иксрея и Весты SW — я без колебаний выберу Весту. При сопоставимых ценах (XRAY даже немного дороже) она экономичнее, практичнее, интереснее управляется. И симпатичнее. Хотя в сравнении с обычным Иксреем модификация Cross привлекательнее. Что подтверждает и статистика продаж: доля Cross-версий в линейке Иксрея составляет 35%, а у Весты — 30%.

Лада XRAY Cross Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2019 года

Пробег на момент отчета — 14 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8000–14 000)* Расходы на содержание: 8000–11 000 км: 14 443 руб.

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км): 14 443 руб.

Расходы на содержание: 11 000–14 000 км: 10 307 руб.

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,37 л/100 км): 10 307 руб.

Общие расходы: 24 750 руб.

Стоимость 1 км пробега: 4,13 руб. * Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема Полгода эксплуатации — казалось бы, этого недостаточно, чтобы оценить надежность. Но даже за столь короткое время к Иксрею Cross в максимальном исполнении Luxe/Prestige с 1,8‑литровым двигателем и механической коробкой (сейчас такой автомобиль стоит 921 000 рублей) появились вопросы. Lada XRAY Cross после 14 тыс. км: одна, но серьезная (возможно) проблема