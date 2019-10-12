11 000 км с Ладой XRAY Cross: вот чем он лучше (и хуже) Весты SW

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В нашем парке «кроссовый» XRAY прописался летом, но с этой машиной я плотно познакомился еще раньше. На таком же Кроссе мы в прошлом году пересекли половину Средней Азии, практически повторив знаменитый пробег Москва — Каракумы — Москва. Причем в компании седана и универсала Веста Cross. Именно с Вестой-универсалом и хочется сравнить XRAY Cross.
Во‑первых, цены близки. Во‑вторых, есть общее и в конструктиве. XRAY Cross позаимствовал у Весты поворотные кулаки и тормозные механизмы, у него почти такие же нижние рычаги подвески. А еще имеет электроусилитель рулевого управления, что тоже роднит его с Вестой (хотя поставщики усилителей разные). Всё это положительно отразилось на характере: XRAY Cross охотнее реагирует на повороты руля, нежели обычный XRAY.
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Лада XRAY Cross
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2018 года
Пробег на момент отчета — 11 000 км
На Весте и Иксрее установлены одинаковые двигатели и коробки. Нехватки тяги я не ощущал на обеих машинах. Но топливный аппетит у Иксрея посерьезнее. В моем режиме езды, когда две трети пробега приходится на московский трафик, он берет больше девяти литров бензина АИ‑92 на 100 км. Веста Cross в тех же условиях потребляет на литр меньше.
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Багажник редко удается закрыть с первого раза. Приходится сильно хлопать дверью.
Багажник редко удается закрыть с первого раза. Приходится сильно хлопать дверью.
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На дисплей борткомпьютера нельзя одновременно вывести несколько функций. Плохо.
На дисплей борткомпьютера нельзя одновременно вывести несколько функций. Плохо.
XRAY Cross обзавелся сиденьями, у которых рама от Sandero. Набивку перетряхнули, сделали более рельефной, но в удобстве посадки XRAY Cross всё равно уступает Весте: более плоская подушка, хуже боковая поддержка на уровне плеч. Хорошо, что вместе с электроусилителем на ХRAY Cross поставили рулевую колонку, которая регулируется по вылету — впервые на машинах платформы В0.
Жаль, что сзади не стало больше мéста. Причем если Веста по простору для задних пассажиров — один из лидеров в В‑классе, то XRAY, наоборот, ближе к аутсайдерам. При росте 173 см я, усаживаясь «сам за собой», практически упираюсь коленями в спинку переднего сиденья. И центрального подлокотника нет, хотя про зарядку для смартфона и обогрев сидений не забыли.
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Обогрев руля — функция, которая есть у Иксрея Cross, но которой нет у Весты. Как и кожаной обивки руля с перфорацией в местах хвата.
Обогрев руля — функция, которая есть у Иксрея Cross, но которой нет у Весты. Как и кожаной обивки руля с перфорацией в местах хвата.
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В углублении внизу центральной консоли спокойно размещается смартфон. Но если пользуешься розеткой, в подстаканники ничего не положишь.
В углублении внизу центральной консоли спокойно размещается смартфон. Но если пользуешься розеткой, в подстаканники ничего не положишь.
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Вот бы перенести на Весту иксреевский блок кнопок стеклоподъемников — он выглядит приятнее и богаче.
Вот бы перенести на Весту иксреевский блок кнопок стеклоподъемников — он выглядит приятнее и богаче.
«Теплыми» устройствами XRAY Cross оснащен богаче Весты: греются все сиденья, лобовое стекло, наружные зеркалá и даже руль, обтянутый приятной кожей. Обогрева руля мне очень не хватало в Весте. Правда, кнопка обогрева вытеснила с баранки управление аудиосистемой. Перелистывать треки или радиостанции можно только с основного экрана. У мультимедийки Иксрея есть и другой эргономический недочет: управлением громкостью ведают кнопки, а не вращающийся регулятор. В остальном мультимедийная система, доставшаяся по наследству от Renault, дружелюбнее вестовской — это относится и к логике меню, и к качеству картинки, и к быстродействию.
Багажник в Иксрее не шибко вместительный. Комплект 13‑дюймовых шин сюда влезет, а четыре покрышки размерностью 205/70 R14 не помещаются — проверено на собственном опыте. И взваливать что-то тяжелое на фальшпол не стоит: он рассчитан максимум на пару десятков килограмм.
Багажник в Иксрее не шибко вместительный. Комплект 13‑дюймовых шин сюда влезет, а четыре покрышки размерностью 205/70 R14 не помещаются — проверено на собственном опыте. И взваливать что-то тяжелое на фальшпол не стоит: он рассчитан максимум на пару десятков килограмм.
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По вместимости багажника XRAY Cross начисто проигрывает Весте-универсалу. В этом я убедился на собственном опыте, когда нужно было перевезти четыре 14‑дюймовые шины. В Иксрее даже при опущенном максимально вниз фальшполе они так и не встали вертикально. И горизонтально тоже. Одну пришлось отправить в салон. В прошлом году, когда мне потребовалось проделать такой же трюк на Весте SW, все шины свободно поместились в багажнике.
Организация пространства тоже не ахти: крючки не сказать чтобы удобные и расположены настолько низко, что большие пакеты из магазина на них не повесишь — слетят. Нет органайзера в подполье, отсутствуют транспортировочные сетки. Но есть своя «фишка»: спинку переднего пассажирского сиденья можно полностью откинуть вперед, что очень удобно для перевозки длинномеров.
За несколько месяцев эксплуатации я не нашел убедительных аргументов в пользу того, чтобы предпочесть XRAY Cross универсальной Весте Cross. Быть может, приближающаяся осенняя распутица меня переубедит? По геометрической проходимости XRAY Cross лучше, а в арсенале его системы Lada Ride Select есть внедорожный режим движения. Посмотрим, что он даст на раскисшей грунтовке.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8000–11 000)*
Расходы на содержание: 8000–11 000 км 14 443 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км) 14 443 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,01 руб.
* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.
- Проблему скромной вместительности багажника Лада XRAY Cross и отсутствие «лишнего» места у пассажиров с легкостью можно решить монтажом автомобильного бокса. Рекомендуем обратить внимание на новые линейки российского производителя — LUX IRBIS и LUX TAVR: современные решения за приемлемые деньги.