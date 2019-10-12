11 000 км с Ладой XRAY Cross: вот чем он лучше (и хуже) Весты SW

XRAY Cross — новичок в парке «За рулем», и тем интереснее сравнить его с обычным Иксреем и универсалом Лада Веста, у которого он позаимствовал многие агрегаты. Спойлер: он потребляет больше бензина!

В нашем парке «кроссовый» XRAY прописался летом, но с этой машиной я плотно познакомился еще раньше. На таком же Кроссе мы в прошлом году пересекли половину Средней Азии, практически повторив знаменитый пробег Москва — Каракумы — Москва. Причем в компании седана и универсала Веста Cross. Именно с Вестой-универсалом и хочется сравнить XRAY Cross.

Во‑первых, цены близки. Во‑вторых, есть общее и в конструктиве. XRAY Cross позаимствовал у Весты поворотные кулаки и тормозные механизмы, у него почти такие же нижние рычаги подвески. А еще имеет электроусилитель рулевого управления, что тоже роднит его с Вестой (хотя поставщики усилителей разные). Всё это положительно отрази­лось на характере: XRAY Cross охотнее реагирует на повороты руля, нежели обычный XRAY.

Лада XRAY Cross Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2018 года

Пробег на момент отчета — 11 000 км

На Весте и Иксрее установлены одинаковые двигатели и коробки. Нехватки тяги я не ощущал на обеих машинах. Но топливный аппетит у Иксрея посерьезнее. В моем режиме езды, когда две трети пробега приходится на московский трафик, он берет больше девяти литров бензина АИ‑92 на 100 км. Веста Cross в тех же условиях потребляет на литр меньше.

Багажник редко удается закрыть с первого раза. Приходится сильно хлопать дверью.

На дисплей борткомпьютера нельзя одновременно вывести несколько функций. Плохо.



XRAY Cross обзавелся сиденьями, у которых рама от Sandero. Набивку перетряхнули, сделали более рельефной, но в удобстве посадки XRAY Cross всё равно уступает Весте: более плоская подушка, хуже боковая поддержка на уровне плеч. Хорошо, что вместе с электроусилителем на ХRAY Cross поставили рулевую колонку, которая регулируется по вылету — впервые на машинах платформы В0.

Жаль, что сзади не стало больше мéста. Причем если Веста по простору для задних пассажиров — один из лидеров в В‑классе, то XRAY, наоборот, ближе к аутсайдерам. При росте 173 см я, усаживаясь «сам за собой», практически упираюсь коленями в спинку переднего сиденья. И центрального подлокотника нет, хотя про зарядку для смартфона и обогрев сидений не забыли.

Обогрев руля — функция, которая есть у Иксрея Cross, но которой нет у Весты. Как и кожаной обивки руля с перфора­цией в местах хвата.

В углублении внизу центральной консоли спокойно размещается смартфон. Но если пользуешься розеткой, в подстаканники ничего не положишь.

Вот бы перенести на Весту иксреевский блок кнопок стеклоподъемников — он выглядит ­приятнее и богаче.



«Теплыми» устройствами XRAY Cross оснащен богаче Весты: греются все сиденья, лобовое стекло, наружные зеркалá и даже руль, обтянутый приятной кожей. Обогрева руля мне очень не хватало в Весте. Правда, кнопка обогрева вытеснила с баранки управление аудиосистемой. Перелистывать треки или радиостанции можно только с основного экрана. У мультимедийки Иксрея есть и другой эргономический недочет: управлением громкостью ведают кнопки, а не вращающийся регулятор. В остальном мультимедийная система, доставшаяся по наследству от Renault, дружелюбнее вестовской — это относится и к логике меню, и к качеству картинки, и к быстродействию.

Багажник в Иксрее не шибко вместительный. Комплект 13‑дюймовых шин сюда влезет, а четыре покрышки размерностью 205/70 R14 не помещаются — проверено на собственном опыте. И взваливать что-то тяжелое на фальшпол не стоит: он рассчитан максимум на пару десятков килограмм.

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По вместимости багажника XRAY Cross начисто проигрывает Весте-универсалу. В этом я убедился на собственном опыте, когда нужно было перевезти четыре 14‑дюймовые шины. В Иксрее даже при опущенном максимально вниз фальшполе они так и не встали вертикально. И горизонтально тоже. Одну пришлось отправить в салон. В прошлом году, когда мне потребовалось проделать такой же трюк на Весте SW, все шины свободно поместились в багажнике.

Организация пространства тоже не ахти: крючки не сказать чтобы удобные и расположены настолько низко, что большие пакеты из магазина на них не повесишь — слетят. Нет органайзера в подполье, отсутствуют транспортировочные сетки. Но есть своя «фишка»: спинку переднего пассажирского сиденья можно полностью откинуть вперед, что очень удобно для перевозки длинномеров.

За несколько месяцев эксплуатации я не нашел убедительных аргументов в пользу того, чтобы предпочесть XRAY Cross универсальной Весте Cross. Быть может, приближающаяся осенняя распутица меня переубедит? По геометрической проходимости XRAY Cross лучше, а в арсенале его системы Lada Ride Select есть внедорожный режим движения. Посмотрим, что он даст на раскисшей грунтовке.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8000–11 000)* Расходы на содержание: 8000–11 000 км 14 443 руб. Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км) 14 443 руб. Стоимость 1 км пробега 4,01 руб. * Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.