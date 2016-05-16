4 фишки Лады XRAY Cross, которых нет ни у кого (за эти деньги)

За время эксплуатации Иксрея Cross в автопарке «За рулем» стало очевидно, что у машины есть несколько нужных функций, которыми не могут похвастать другие Лады, а конкуренты с похожим оснащением ощутимо дороже. Мало кто обращает на них внимание при выборе автомобиля, а зря.

Система Lada Ride Select

Эту шайбу сложно не заметить. С ее помощью водитель управляет системой Lada Ride Select, которая меняет отзывчивость педали акселератора и степень допустимой пробуксовки ведущих колес.

Например, в спортивном режиме отклик на акселератор заметно быстрее, а когда водитель бросает педаль газа, электроника еще какое-то время поддерживает повышенные обороты. Во внедорожном режиме автоматически отключается противобуксовочная система, и реакции на нажатие педали газа становятся плавнее.

Конечно, такие уловки не заменят полного привода, но в сложных дорожных условиях облегчают жизнь водителю. И точно не помешали бы другим Ладам, например Весте в исполнении Cross.

Из конкурентов разве что у переднеприводной Креты есть электронный помощник — ассистент спуска с горы. Но цена такого автомобиля переваливает за миллион двести, тогда как наш XRAY Cross в максимальной версии Luxe Prestige стоит 920 тысяч. Разница есть!

Система выбора режимов Lada Ride Select в некоторых дорожных ситуациях может сильно помочь водителю. Правда, она доступна только для машин с МКП — XRAY с вариатором такой функции лишен.

Обогрев руля

Эта функция позволяет водителю рулить с комфортом без перчаток, даже если салон автомобиля еще не успел согреться. Она пригодилась бы не только Весте, но вообще любому автомобилю, предназначенному для российского рынка. С нашими зимами любая теплая опция не будет лишней.

Само собой, вместе с обогревом на XRAY Cross есть и кожаная обшивка руля (да еще и с перфорацией в местах хвата). Такой руль гораздо приятнее на ощупь, чем пластиковый обод. Из всех переднеприводных «кросс»-моделей на рынке только Kia Rio X-Line располагает подобной опцией за сопоставимые деньги.

Любая теплая опция на российском рынке только в плюс. Тем более такая, как обогрев руля.

Складывающаяся спинка сиденья

У хэтчбека Lada XRAY Cross не самый вместительный багажник в классе. Зато есть одна деталь, добавляющая машине практичности. Причем наряду с системой Lada Ride Select эта фишка выделяет XRAY на фоне соперников. Благодаря тому, что спинка переднего правого сиденья складывается вперед полностью, мы можем использовать всю длину салона, что очень удобно при перевозке длинномеров. Жаль, что сама спинка не имеет жесткой пластиковой накладки сзади — с ней переднее сиденье превращалось бы в столик.

Благодаря полностью складывающейся спинке переднего правого сиденья можно полностью использовать длину салона при перевозке грузов.

Мультимедийная система

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Мультимедийная система досталась Иксрею от Renault. И это единственная Лада с таким развлекательным комплексом.

Безусловно, мультимедийка ММС, что стоит на Весте, — определенный прогресс по сравнению с тем, чем довольствуются владельцы Лады Гранты. Меню интереснее, больше красок. Но отзывчивость экрана по-прежнему хромает, как и логика меню.

На этом фоне мультимедийка XRAY Cross намного выигрышнее: у нее простой и понятный интерфейс, а также яркий и отзывчивый экран. К тому же в ближайшее время у системы Иксрея появится еще и возможность «зеркалить» смартфоны — еще один плюс в пользу XRAY Cross. Разумеется, поддержка Android Auto и Apple CarPlay — не новая функция, и у некоторых одноклассников она тоже есть. Но тот же Kia Rio X-Line с подобной опцией обойдется на 60 тысяч дороже.

Мультимедийная система Иксрея обладает простым и понятным интерфейсом. Особенно на фоне других Лад с системой ММС.

Как мы видим, у Иксрея Кросс есть несколько мелочей, которыми он действительно выделяется на фоне рыночных конкурентов. И которые точно не помешали бы и другим Ладам.

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