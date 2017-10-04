Новая услуга Алисы доступна на 3600 заправках России, включая сетевые.

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В навигаторе Яндекса появилась новая удобная функция. Теперь Алиса не только находит ближайшую АЗС, но и «заправляет» автомобиль, оплачивая залитое топливо в Яндекс.Заправках. Можно не покидать салон, чтобы пополнить бак автомобиля.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо заехать на АЗС, остановиться у какой-либо колонки и сказать: «Алиса, заправь меня». Затем ей нужно назвать номер колонки, тип топлива и его количество.

Произвести заправку можно и другим набором фраз. Например, сказав сразу: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». Чтобы не было ошибки, Алиса уточнит заказ и попросит его подтвердить. Следующим этапом будет сама заправка. При наличии на АЗС заправщика, он вставит пистолет в бак и зальет указанное количество литров. При этом водителю не нужно идти на кассу — оплата топлива будет произведена онлайн, а значит после извлечения пистолета из горловины бака автомобилист может ехать дальше.

Яндекс.Заправки доступны в Навигаторе и Яндекс.Картах. Приложение работает на 3600 АЗС, включая сетевые станции «Шелл», «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и Петербургская топливная компания.

Кроме того, Алису научили вызывать такси.

Фото: Яндекс