Обновленный Яндекс.Авто планирует маршрут, оплачивает заправку и переключает музыку

Яндекс готовит новую версию системы бортового компьютера Яндекс.Авто — она станет более продвинутой и функциональной.

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Новая версия системы бортового компьютера Яндекс.Авто позволит спланировать маршрут еще до поездки, следить за дорожными событиями, оплачивать заправку и скачивать новую музыку.

В новой версии бортового компьютера Яндекс.Авто на главном экране появятся сервисы, которыми водитель пользуется чаще всего. Раньше при запуске системы отображался только Навигатор, а сейчас на первом экране отображаются виджеты, между которыми нужно переключаться, чтобы найти любимую музыку или избранные маршруты.

У музыкального плеера теперь единый интерфейс — вне зависимости от того, слушает ли водитель радио, Яндекс.Музыку или треки с телефона по Bluetooth.

Поскольку Яндекс.Навигатор теперь связан в телефоне и на бортовом компьютере — маршрут можно планировать еще из дома. Есть возможность заранее в мобильном приложении построить маршрут, найдя местоположение припаркованного автомобиля, а потом, уже сев за руль, перенести его одним нажатием кнопки на бортовой компьютер машины.

С помощью встроенных в систему Яндекс.Заправок можно оплатить топливо прямо из автомобиля. Причем, когда вы уже подъедете к АЗС, бортовой компьютер сам поймет, где находится автомобиль, и предложит оплатить заправку. Выбрать колонку и объем топлива также можно в Яндекс.Авто. Разумеется, если колонка подключена к системе.

Навигатор в Яндекс.Авто научился распознавать шесть типов камер и сообщать о приближении к ним, в том числе голосом. Он предупредит, что водитель приближается к камере контроля перекрестка или камере на остановку. Информация о камере на скорость выводится на все экраны системы — так водитель точно не пропустит уведомление, даже если переключает музыкальные треки или открыл Браузер. При приближении к школам Навигатор предложит сбросить скорость.

Водители, которые дополнительно устанавливали себе в машину Яндекс.Авто, должны сами обновить систему до версии 1.7, чтобы воспользоваться новыми возможностями. А те, у кого Яндекс.Авто изначально был встроен в автомобиль, получат обновления постепенно у дилеров. Возможности из предыдущих версий системы в обновленную версию также включены.

Бортовой компьютер от Яндекса устанавливают вместо штатной мультимедийной системы автомобиля в различных моделях Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Škoda, Mitsubishi, Hyundai, Nissan. Управление сервисами сенсорное или голосовое — с помощью Алисы.

Фото: Яндекс