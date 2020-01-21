Умную колонку с голосовым помощником достаточно об этом попросить.

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С помощью умных колонок с голосовым помощником Алисой теперь можно вызвать такси — виртуальная «девушка» сама сделает заказ и сообщит, когда водитель будет у подъезда.

Заказать машину через умную колонку можно просто голосом, не отрываясь от домашних дел, для этого даже не понадобится смартфон. Достаточно сказать: «Алиса, вызови такси». Она уточнит, откуда и куда нужно добраться, и расскажет об условиях поездки. А если попросить — поменяет тариф и форму оплаты. Чтобы сэкономить время, можно и сразу обозначить все требования: например, «Алиса, закажи такси на работу по тарифу „Комфорт плюс“. Оплата картой». Она повторит условия поездки, чтобы убедиться, что все верно, и отправит заказ в Яндекс.Такси.

После этого можно заниматься своими делами. а Алиса подскажет, когда пора выходить, и сообщит номер машины. Выйдя на улицу, следить за заказом можно будет в смартфоне. Если человек указывал свой логин в приложении Такси, он увидит заказ там, а если нет, поможет приложение Яндекс, где тоже живет Алиса. Если машины у дома не окажется, можно задать вопрос: «Алиса, где водитель?» — и она покажет машину на карте.

Новая услуга доступна в Яндекс.Станции, Станции Мини, а также в умных колонках Irbis A и Prestigio SmartMate — везде, где есть голосовой помощник Алиса. Заказать такси голосом можно и через мобильные приложения Яндекс и Яндекс.Навигатор.

Кстати, сама Алиса говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Шитовой, озвучившей также большинство героинь Скарлетт Йоханссон.

Недавно в Яндекс.Картах появился раздел «Транспорт», и теперь здесь есть все, что было доступно в этом приложении, например остановки и расписание автобусов.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС