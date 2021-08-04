Машина просторная - значит дорогая? Вообще нет!

Множество автомобилей-одноклассников сильно различаются размерами салона, но прямой связи между ценой и габаритами не усматривается.

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Материалы по теме Обновленный Kia Picanto: Ока XXI века

— В материале про Kia Picanto вы сетуете на тесноту сзади. Скажите, а какие машинки А‑класса можно было бы поставить в пример по этому показателю? И зависит ли теснота от цены машины?

— Дело не в Picanto как таковом — по меркам класса он как раз довольно просторен. Просто сами машины сегмента А маленькие, особо не разгуляешься. И к тому же выбор невелик: в России в этом классе Picanto, по сути, остался один.

Сесть сзади непросто. Можно разве что поставить детское кресло, потеснив правого переднего седока. Но тогда всплывет новая проблема — куда положить коляску или подростковый велосипед?

Цена на просторность повлиять никак не может. Есть множество автомобилей одного класса, сильно отличающихся размерами салона. Например наша Веста — один из самых доступных седанов класса В+. При этом по запасу пространства на заднем ряду и объему багажника она одна из лучших и превосходит бестселлеры Rio/Solaris.

Но маленькая машинка — это удобно в городе и по-своему стильно.

Или взять Nissan Qashqai — по цене он близок к кроссоверу Skoda Karoq, но намного теснее сзади и сильно уступает в размерах багажника.

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