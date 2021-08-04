Машина просторная — значит дорогая? Вообще нет! — журнал За рулем

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Машина просторная - значит дорогая? Вообще нет!

Множество автомобилей-одноклассников сильно различаются размерами салона, но прямой связи между ценой и габаритами не усматривается.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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Обновленный Kia Picanto: Ока XXI века

— В материале про Kia Picanto вы сетуете на тесноту сзади. Скажите, а какие машинки А‑класса можно было бы поставить в пример по этому показателю? И зависит ли теснота от цены машины?

— Дело не в Picanto как таковом — по меркам класса он как раз довольно просторен. Просто сами машины сегмента А маленькие, особо не разгуляешься. И к тому же выбор невелик: в России в этом классе Picanto, по сути, остался один.

Сесть сзади непросто. Можно разве что поставить детское кресло, потеснив правого переднего седока. Но тогда всплывет новая проблема — куда положить коляску или подростковый велосипед?

Цена на просторность повлиять никак не может. Есть множество автомобилей одного класса, сильно отличающихся размерами салона. Например наша Веста — один из самых доступных седанов класса В+. При этом по запасу пространства на заднем ряду и объему багажника она одна из лучших и превосходит бестселлеры Rio/Solaris.

Но маленькая машинка — это удобно в городе и по-своему стильно.
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Или взять Nissan Qashqai — по цене он близок к кроссоверу Skoda Karoq, но намного теснее сзади и сильно уступает в размерах багажника.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Наше новое видео
Машина просторная — значит дорогая? Вообще нет!
Мерседесы, которые медленнее Жигулей. И поэтому в цене
Ретротест Мерседеса, который слабее Жигулей

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Отзывы о Kia Picanto (2)

Kia 2015 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемо...

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