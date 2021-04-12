Новый Kia Picanto: кто его купит (за такую цену)

Самая младшая модель Kia перенесла легкий фейслифтинг. Смотрим, добавил ли он ей привлекательности.

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Еще не так давно автомобили-«малыши» были у нас очень популярны. Вспомните, как расходились бюджетные Ока или Daewoo Matiz, да и более дорогие и комфортабельные модели!

А теперь машин такого размера — по пальцам пересчитать. И все из-за цены. Сегодня Kia Picanto стоит не меньше, чем более крупный Rio. И кому тогда этот автомобиль интересен?

Для прекрасного пола

Две трети покупателей Kia Picanto — это женщины в возрасте 30–35 лет. Неудивительно, что акцент при рестайлинге был сделан на внешности и интерьере. Обновилась светотехника (начиная со средней комплектации ходовые огни и задние габариты — светодиодные), задние фонари теперь с 3D-эффектом. Современнее выглядят бамперы, появились новые варианты исполнения колес.

Приборная панель получила яркий красочный центральный дисплей, а центральный экран вырос с 7 до 8 дюймов (правда, только в топовых исполнениях). Часть элементов салона меняет окрас в зависимости от комплектации. Например, у версии Luxe присутствует оттенок лайм. У более навороченной Style — оранжевые штрихи, у самой дорогой GT Line — красные.

Kia Picanto выделяется и в потоке — за счет броского дизайна и ярких цветов. Особенно в желтом окрасе, как наша тестовая машина.

Интерьер в топовом исполнении подчеркнут красными штрихами на сиденьях и дверных картах.

Для активных

У Kia Picanto два двигателя. Базовый — литровый трехцилиндровый мощностью 67 л.с. Но такие машины покупают неохотно. И дело не в маленькой мощности, а в том, что мотор идет в паре только с механической коробкой.

Львиная доля продаж приходится на машины с автоматом. С 4-ступенчатой гидромеханической коробкой работает 1,2-литровый 84-сильный двигатель. Его мощность невелика, но легкую (меньше тонны в снаряженном состоянии) машину он везет шустро и задорно.

В движении Picanto производит впечатление очень юркого и драйверского автомобиля. Он кажется очень проворным благодаря небольшой массе и низкому центру тяжести. Хотя обратная связь на руле непрозрачная и реакции машины на повороты баранки неточные.

Старший 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с. оптимален по соотношению баланса мощности и расхода топлива.

Для городских

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Kia Picanto создан для города. Тут он демонстрирует хорошую динамику и маневренность. Еще один большой плюс — компактность. Длина кузова чуть больше трех с половиной метров (для сравнения, хэтчбек Kia Rio X — 4275 мм). Скромные размеры дают два преимущества. Во-первых, маневрировать в городском потоке на Picanto очень удобно. Во-вторых, проще найти место для парковки. Куда другие автомобили не влезают, Kia Picanto с легкостью помещается. Приятен и расход топлива — даже при жестком трафике не превышает 10 л/100 км.

А вот на трассе в Picanto ехать некомфортно. На скорости 110 км/ч обороты двигателя уже больше трех тысяч. Маленькая машина сильно реагирует на боковой ветер и колею. Неуверенно Picanto чувствует себя и на плохой дороге. Запаса прочности ходовой нет. Ход подвески маленький и пробой словить проще простого.

Помимо скромных габаритов парковку облегчает и камера заднего вида с динамической разметкой.

Для себя любимого (любимой)

На роль семейного автомобиля Kia Picanto абсолютно не годится. Спереди места хватает во всех направлениях, а на втором тесно всем, особенно в ногах. Детское кресло поставить можно. Но в крохотный багажник (объем 265 л) не влезет ни коляска, ни велосипед. По вместимости это скорее большая женская сумочка, нежели полноценный автомобиль.

Второй ряд тесный — даже людям среднего роста тут не вольготно. По официальным данным, багажник вмещает всего 265 литров. Погрузку и выгрузку осложняет высокий порог. Очевидно, что чаще для перевозок будет использоваться задний ряд сидений.

Мал золотник, да дорог

Главный недостаток обновленного Kia Picanto — цена. Самый простой, с литровым мотором и скромным оснащением, стоит 820 тысяч рублей. Наш же тестовый Picanto GT Line тянет на миллион сто! За эти деньги можно купить, к примеру, старшую модель Kia Rio X. Оснащение скромнее, хотя и не бедное. Зато под капотом будет более мощный 123-сильный двигатель и 6-, а не 4-ступенчатый автомат. На таком автомобиле можно возить уже не только себя.

Большинство достоинств Kia Picanto перечеркивает цена, сравнимая с моделями более высокого класса.