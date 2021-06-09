Обновленный Kia Picanto: Ока XXI века

Времена популярности «малышей» типа Матиза и Оки — в прошлом. Сегодня Picanto, по сути, в одиночку сражается в самом маленьком сегменте.
Неудивительно, что три четверти покупателей Picanto — женщины. На них и был сделан упор при обновлении. Только косметика!
Салон
Лаймовые вставки в версии Style, апельсиновые — в Люксе, красные — в GT Line. Подсветка макияжного зеркальца, красивый цветной дисплей в приборке. И возможность зеркалить смартфон у топовой медиасистемы с 8‑дюймовым экраном.
Сесть сзади непросто. Можно разве что поставить детское кресло, потеснив правого переднего седока. Но тогда всплывет новая проблема — куда положить коляску или подростковый велосипед?
Багажник — не багажник, а, скорее, сумочка с расширенными возможностями, и высокий порог здесь кстати. Всякая «очень нужная» мелочь не вывалится при открытии двери. А пакеты из супермаркета отправятся на пустующее заднее сиденье.
Как едет?
Базовый трехцилиндровый мотор (всего-то 67 сил) идет в паре с механикой, а 84‑сильный 1.2 работает исключительно с 4‑ступенчатым автоматом.
«Автоматический» Picanto задорно ускоряется, несмотря на скромную мощность и задумчивость «четырехступки». Потому что легкий — меньше тонны.
Ход подвески маленький, запаса прочности на ямах не чувствуется, обратная связь на руле так себе. Но между тем Picanto очень юркий и проворный: легко пролезает в любую щель. И со стоянкой проблем нет.
Почему загнанные парковочным деспотизмом властей москвичи не пересаживаются на малышей А‑класса? Наверное, потому что ездить не так приятно. Я постоянно хотел закрыть уже закрытые окна: уплотнители пропускают весь шум с улицы. И боже упаси вас ехать по разбитой дороге — даже мелкие ямы бьют по ушам. Picanto — исключительно асфальтовый зверь.
Противоречий в машине много, однако желтый проныра располагает к себе и поднимает настроение. Маленькая машинка — это удобно в городе и по-своему стильно.
Почем?
Самый простой Picanto 1.0 с кондиционером стоит 830 тысяч — почти как более просторный и комфортный Rio. А если хочется автомат — готовьте минимум 960 тысяч. За машину в нормальном оснащении придется отдать миллион. А наш GT Line потянул на миллион сто.
Выбор Picanto логичен, если очень хочется яркий городской хэтч, а денег на Mini Cooper нет. И как милый подарок в цвет новым туфлям он тоже прекрасен. Во всех остальных случаях логичнее взять машину класса В: она даст то, чего Picanto не позволит ни за какие деньги — возможность возить не только себя и не только по городу.
|
НАМ БЫ ОКУ!
Почему некогда популярная Ока, самая дешевая машина на рынке (сейчас она бы стоила 250–300 тысяч) не получила продолжения?
Появившись в 1989 году, сначала ВАЗ‑1111 выпускался в Тольятти. А позже производство перенесли на КАМАЗ и Серпуховский завод. Переднеприводной автомобильчик длинной чуть больше трех метров был хорошо скомпонован и внутри был довольно просторен для своих габаритов. В движение Оку приводила половинка «восьмого» мотора — двухцилиндровый агрегат объемом 0,65 литра в 29 л.с. Позже его сменил мотор 0,75 (33 л.с.). Именно вазовский двигатель и стал приговором. Его производство в Тольятти свернули, чтобы освободить мощности. Пытались найти замену в виде китайских агрегатов, но эффекта это не дало. Терялось главное преимущество машины — цена. И Ока быстро умерла, потеряв спрос.
Сегодня дешевая Ока невозможна. Чтобы выйти на рентабельный уровень, такие машинки нужно продавать в огромных количествах, а современные экологические и сертификационные требования сделают их дорогими. А «задорого» возьмут Rio или Solaris.
|Стильно, забавно, молодежно
|Дорого и тесно
|
KIA PICANTO
|
1.0 MT
|
1.2 AT
|
Длина / ширина / высота / база
|
3595 / 1595 / 1495 / 2400 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
952 / 1370 кг
|
980 / 1370 кг
|
Объем багажника (VDA)
|
255 л
|
Максимальная скорость
|
161 км/ч
|
161 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
14,3 с
|
13,7 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р3, 12 клапанов, 998 см³; 49 кВт/67 л.с. при 5500 об/мин; 95,2 Н·м при 3750 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1248 см³; 62 кВт/84 л.с. при 6000 об/мин; 121,6 Н·м при 4000 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 35 л
|
Расход топлива (смешанный режим)
|
4,4 л / 100 км
|
5,4 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; М5
|
передний привод; А4
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