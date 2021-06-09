Обновленный Kia Picanto: Ока XXI века

В А‑классе он остался один. Может, потому, что стоит миллион?

Материалы по теме Kia обновила Picanto: комплектации и цены

Времена популярности «малышей» типа Матиза и Оки — в прошлом. Сегодня Picanto, по сути, в одиночку сражается в самом маленьком сегменте.

Неудивительно, что три четверти покупателей Picanto — женщины. На них и был сделан упор при обновлении. Только косметика!

Салон

Лаймовые вставки в версии Style, апельсиновые — в Люксе, красные — в GT Line. Подсветка макияжного зеркальца, красивый цветной дисплей в приборке. И возможность зеркалить смартфон у топовой медиасистемы с 8‑дюймовым экраном.

Интерьер — сплошь из жесткого пластика, а руль перемещается только вверх-вниз. Но сидеть удобно. Три старшие версии ­отличают цветные элементы в салоне.

После обновления появилась «приборка» Supervision с цветным дисплеем трипкомпьютера. Чтобы переместить селектор, педаль тормоза надо выжимать до упора. Частичное нажатие не сработает. Это сильно мешает, когда нужно быстро переключаться, разворачиваясь в узком месте.

Сесть сзади непросто. Можно разве что поставить детское кресло, потеснив правого переднего седока. Но тогда всплывет новая проблема — куда положить коляску или подростковый велосипед?

Багажник — не багажник, а, скорее, сумочка с расширенными возможностями, и высокий порог здесь кстати. Всякая «очень нужная» мелочь не вывалится при открытии двери. А пакеты из супермаркета отправятся на пустующее заднее сиденье.

Здесь будет тесно даже ребятишкам в детских креслах.

Как едет?

Базовый трехцилиндровый мотор (всего-то 67 сил) идет в паре с механикой, а 84‑сильный 1.2 работает исключительно с 4‑ступенчатым ­автоматом.

«Автоматический» Picanto задорно ускоряется, несмотря на скромную мощность и задумчивость «четырехступки». Потому что легкий — меньше тонны.

Ход подвески маленький, запаса прочности на ямах не чувствуется, обратная связь на руле так себе. Но между тем Picanto очень юркий и проворный: легко пролезает в любую щель. И со стоянкой проблем нет.

Почему загнанные парковочным деспотизмом властей москвичи не пересаживаются на малышей А‑класса? Наверное, потому что ездить не так приятно. Я постоянно хотел закрыть уже закрытые окна: уплотнители пропускают весь шум с улицы. И боже упаси вас ехать по разбитой дороге — даже мелкие ямы бьют по ушам. Picanto — исключительно асфальтовый зверь.

Противоречий в машине много, однако желтый проныра располагает к себе и поднимает настроение. Маленькая машинка — это удобно в городе и по-своему стильно.

Почем?

Самый простой Picanto 1.0 с кондиционером стоит 830 тысяч — почти как более просторный и комфортный Rio. А если хочется автомат — готовьте минимум 960 тысяч. За машину в нормальном оснащении придется отдать миллион. А наш GT Line потянул на миллион сто.

Kia Picanto. Цена в России от 829 900 ₽

Выбор Picanto логичен, если очень хочется яркий городской хэтч, а денег на Mini Cooper нет. И как милый подарок в цвет новым туфлям он тоже прекрасен. Во всех остальных случаях логичнее взять машину класса В: она даст то, чего Picanto не позволит ни за какие деньги — возможность возить не только себя и не только по городу.

НАМ БЫ ОКУ! Почему некогда популярная Ока, самая дешевая машина на рынке (сейчас она бы стоила 250–300 тысяч) не получила продолжения? Появившись в 1989 году, сначала ВАЗ‑1111 выпускался в Тольятти. А позже производство перенесли на КАМАЗ и Серпуховский завод. Переднеприводной автомобильчик длинной чуть больше трех метров был хорошо скомпонован и внутри был довольно просторен для своих габаритов. В движение Оку приводила половинка «восьмого» мотора — двухцилиндровый агрегат объемом 0,65 литра в 29 л.с. Позже его сменил мотор 0,75 (33 л.с.). Именно вазовский двигатель и стал приговором. Его производство в Тольятти свернули, чтобы освободить мощности. Пытались найти замену в виде китайских агрегатов, но эффекта это не дало. Терялось главное преимущество машины — цена. И Ока быстро умерла, потеряв спрос. Сегодня дешевая Ока невозможна. Чтобы выйти на рентабельный уровень, такие машинки нужно продавать в огромных количествах, а современные экологические и сертификационные требования сделают их дорогими. А «задорого» возьмут Rio или Solaris.

В городе Picanto свой, но на трассе чужак — сильно реагирует на боковой ветер и колею. На высокой скорости слишком велики обороты двигателя — шумно и расход растет.

Стильно, забавно, молодежно Дорого и тесно

KIA PICANTO 1.0 MT 1.2 AT Длина / ширина / высота / база 3595 / 1595 / 1495 / 2400 мм Снаряженная / полная масса 952 / 1370 кг 980 / 1370 кг Объем багажника (VDA) 255 л Максимальная скорость 161 км/ч 161 км/ч Разгон 0–100 км/ч 14,3 с 13,7 с Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 998 см³; 49 кВт/67 л.с. при 5500 об/мин; 95,2 Н·м при 3750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1248 см³; 62 кВт/84 л.с. при 6000 об/мин; 121,6 Н·м при 4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 35 л Расход топлива (смешанный режим) 4,4 л / 100 км 5,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод; А4

Редакция «За рулем» благодарит администрацию МФТК «5 планет» за помощь в организации съемки.

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