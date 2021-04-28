Машина стоит миллион, а каковы расходы за пять лет? Сравнили 3 варианта

Компактный хэтчбек Kia Rio, внедорожник УАЗ Патриот и средний вариант — универсал Lada Vesta SW.

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За разными автомобилями стоят разные эксплуатационные расходы, но сложно представить, какая финансовая пропасть может скрываться за покупкой трех разных автомобилей с одинаковой ценой. Аналитическое агентство «Автостат» сравнило эксплуатационные расходы на Kia Picanto (1,2 л, 84 л.с., АКП), Lada Vesta SW (1,6 л, 113 л.с., вариатор) и УАЗ Патриот (2,7 л, 150 л.с., МКП).

В расчетах принималось, что каждый автомобиль будет эксплуатироваться 40-летним водителем со стажем 20 лет, в Москве и Московской области в течение пяти лет и пробежит за это время 100 000 километров. Учитывались несколько основных статей расходов. Близкими они оказались только за техобслуживание: 68 900 рублей у Весты, 68 500 рублей у Пиканто и 61 420 рублей у Патриота.

Пиканто оказался и самым затратным в плане страховок: ОСАГО и каско потянули на сумму 254 255 рублей, в то время как Патриот и Веста израсходовали, соответственно, 171 670 и 148 638 рублей.

Зато по всем остальным тратам УАЗ Патриот оказался далеко впереди Lada Vesta и Kia Picanto: транспортный налог 26 250 рублей (у Весты и Пиканто 14 125 и 5 040 рублей), шины 53 920 рублей (25 560 и 22 160 рублей), потеря стоимости 436 050 рублей (318 924 и 247 921 рублей), бензин 592 620 рублей (406 368 и 296 310 рублей).

В итоге за пять лет Патриот забирает из кошелька хозяина 1 342 020 рублей, Веста — 982 515 рублей, а Пиканто — 894 186 рублей. Километр пробега на нем обходится в сумму около 9 рублей, тогда как на Весте — почти в 10 рублей, а на Патриоте — в 13,4 рубля.

К настоящему моменту цена машин с пробегом обогнала износ — продать купленный ранее автомобиль можно за большую сумму.

Фото: KIA, АВТОВАЗ, УАЗ