Штраф за выезд на машине к воде

Многие водители заезжают на своих машинах прямо к береговой линии. Бывает, что и в воду машину загоняют. И мало кто знает, что в каждом случае предусмотрен штраф, причем немаленький.

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Выезд на природу на машине в летнее время годя является любимым видом отдыха. При этом отдыхающие не задумываются о правильной парковке авто на береговой зоне. А зря. Особенно, если машина оформлена на юрлицо.

Штраф за въезд на пляж

Штраф за подъезд к водоемам или стоянку рядом с ними прописан в статье 8.42 Кодекса об административных правонарушениях.

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей. Должностные лица заплатят от 8000 до 12 000 рублей. Юридические лица — от 200 000 до 400 000 рублей.

Где оставить автомобиль, чтобы не получить штраф?

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Есть несколько вариантов.

На дороге. На площадках с твердым покрытием (асфальт, бетон). Вне водоохранных зон.

С первыми двумя пунктами все очевидно. А как определить границы водоохранной зоны? Они описаны в статье №65 Водного Кодекса. Величина водоохранной зоны:

50 м — для рек и ручьев длиной до 10 км;

100 м — для рек и ручьев длиной от 10 до 50 км;

200 м — для рек и ручьев длиной от 50 км.

50 м — для озер и водохранилищ (кроме озера Байкал);

500 м — для морей.

Расстояние измеряется от линии берега или от стены набережной. В случае с морем береговая зона оценивается от предельной точки прилива.

В настоящее время рассматривается ряд поправок к Водному Кодексу. В них также упоминается поправка о сокращении расстояния до 50 м независимо от объекта. Проект рассматривается Госдумой, комитет обрабатывает отзывы.

Можно ли заезжать, если нет запрещающих знаков?

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Нет. Знаков может и не быть, но это не убережет от штрафа. Как и наличие других отдыхающих на автомобиле возле воды. Хорошо накатанная грунтовая дорога не означает, что по ней можно ехать.

Прежде чем выезжать на машине к берегу, желательно проверить, считается ли этот участок водоохранной зоной. Вот как это сделать:

Откройте сайт с публичной кадастровой картой Нажмите на «Управление картой». Поставьте галочку на пункт «Зоны с особыми условиями использования территории». В левом верхнем углу нажмите на список и выберите значение «ЗОУИТ». Найдите на карте место, где вы собираетесь отдыхать. Водоохранная зона будет выделена светло зеленым цветом.

Чтобы не рисковать, лучше оставьте машину подальше от береговой линии и пройдитесь пешком. При возможности воспользуйтесь общественным транспортом.

О том, кто вас может оштрафовать за подъезд к воде, читайте тут.

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Фото: Hyundai