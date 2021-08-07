Штраф за выезд на машине к воде

Выезд на природу на машине в летнее время годя является любимым видом отдыха. При этом отдыхающие не задумываются о правильной парковке авто на береговой зоне. А зря. Особенно, если машина оформлена на юрлицо.
Штраф за въезд на пляж
Штраф за подъезд к водоемам или стоянку рядом с ними прописан в статье 8.42 Кодекса об административных правонарушениях.
Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей. Должностные лица заплатят от 8000 до 12 000 рублей. Юридические лица — от 200 000 до 400 000 рублей.
Где оставить автомобиль, чтобы не получить штраф?
Есть несколько вариантов.
- На дороге.
- На площадках с твердым покрытием (асфальт, бетон).
- Вне водоохранных зон.
С первыми двумя пунктами все очевидно. А как определить границы водоохранной зоны? Они описаны в статье №65 Водного Кодекса. Величина водоохранной зоны:
- 50 м — для рек и ручьев длиной до 10 км;
- 100 м — для рек и ручьев длиной от 10 до 50 км;
- 200 м — для рек и ручьев длиной от 50 км.
- 50 м — для озер и водохранилищ (кроме озера Байкал);
- 500 м — для морей.
Расстояние измеряется от линии берега или от стены набережной. В случае с морем береговая зона оценивается от предельной точки прилива.
В настоящее время рассматривается ряд поправок к Водному Кодексу. В них также упоминается поправка о сокращении расстояния до 50 м независимо от объекта. Проект рассматривается Госдумой, комитет обрабатывает отзывы.
Можно ли заезжать, если нет запрещающих знаков?
Нет. Знаков может и не быть, но это не убережет от штрафа. Как и наличие других отдыхающих на автомобиле возле воды. Хорошо накатанная грунтовая дорога не означает, что по ней можно ехать.
Прежде чем выезжать на машине к берегу, желательно проверить, считается ли этот участок водоохранной зоной. Вот как это сделать:
- Откройте сайт с публичной кадастровой картой.
- Нажмите на «Управление картой».
- Поставьте галочку на пункт «Зоны с особыми условиями использования территории».
- В левом верхнем углу нажмите на список и выберите значение «ЗОУИТ».
- Найдите на карте место, где вы собираетесь отдыхать. Водоохранная зона будет выделена светло зеленым цветом.
Чтобы не рисковать, лучше оставьте машину подальше от береговой линии и пройдитесь пешком. При возможности воспользуйтесь общественным транспортом.
- О том, кто вас может оштрафовать за подъезд к воде, читайте тут.
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