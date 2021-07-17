В разгар лета многие стремятся спрятаться от жары на пикнике в лесу или у водоемов. И, конечно, очень удобно подъехать к месту отдыха на машине. Однако там автомобилистов поджидает масса запретов, о которых городской житель обычно не задумывается или просто не знает.

1. Выезд на прибрежную территорию

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Для любой водной поверхности в России предусмотрена собственная охранная зона. Передвижение на автомобиле и стоянка там запрещены Водным кодексом (ст. 65) и караются штрафом от 3000 до 4500 рублей (статья 8.42 КоАП РФ). Юрлицам придется заплатить от 200 000 до 400 000 рублей.

Тот же Водный кодекс определяет границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Например, для ручья или реки длиной до 10 км это 50 м, длиной до 50 км — 100 м, а для моря — все 500 м.

Важный нюанс. Многие автомобилисты считают, что если к водоему ведет хорошо накатанная грунтовая дорога, а рядом находится утрамбованная площадка для стоянки транспорта, то штраф им не грозит. Это не так. Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон действительно можно передвигаться и оставлять машину, но только на дорогах и специально оборудованных местах с твердым покрытием.

Другими словами, если к реке или водоему не проложена асфальтированная или бетонная дорога, то подъезжать к берегу на машине нельзя. Придется идти пешком.

Можно ли подвезти к воде лодку на прицепе?

Принцип прежний. Это разрешено делать только по дороге с твердым покрытием. Лодку необходимо спускать на воду только на слипе — специальном сооружении. Если подвезете лодку на прицепе к воде по грунтовой дороге, есть вероятность, что вас оштрафуют по той же статье 8.42 КоАП РФ.

Кто штрафует за подъезд на автомобиле к воде?

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Такие штрафы выписывает не ГИБДД, а Рыбнадзор, и теоретически их можно обжаловать, если инспектор отказался предъявить нарушителю отображение границ охраняемой зоны или назвать кадастровый номер участка в случае, когда запрещающие знаки не установлены. Узнать границы водоохранных зон можно самостоятельно на публичной кадастровой карте Росреестра.

Нарушителей, особенно в летний период, намного больше, чем инспекторов. Но не нужно полагаться на случай в надежде на то, что именно вас не оштрафуют. Такая работа ведется регулярно. Например, в 2018 году жителю Костромы, чей автомобиль оказался зарегистрирован на юрлицо, выписали 100 000 руб. штрафа за стоянку в водоохранной зоне Волги. Попытка оспорить штраф в суде со ссылкой на отсутствие запрещающих знаков окончилась неудачей.

2. Мойка автомобиля

Такие действия на берегу помимо статьи 8.42 КоАП РФ подпадают еще и под статью 8.13 («Нарушение правил охраны водных объектов»), предусматривающую санкцию в виде штрафа от 500 до 1000 рублей для физических и от 80 000 до 100 000 руб. для юридических лиц.

Если же автомобиль заехал непосредственно в речку или озеро или владелец вылил туда грязную воду, то штраф вырастает до 1500–2000 рублей для граждан. Для юрлиц — 150 000–300 000 рублей.

3. Выброс мусора

Избавляться от мусора следует в строго отведенных местах. За выброс мусора на обочину дороги предусмотрена ответственность по статье 8.1 КоАП РФ — штраф от 1000 до 2000 рублей. Можно отделаться предупреждением — КоАП это позволяет. Для юридических лиц ответственность, как обычно, иная: штраф составит от 20 000 до 100 000 рублей.

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Все эти штрафы легко получить за городом по незнанию или банальной невнимательности. Обязательно сохраните этот материал в закладки или поделитесь в соцсетях. Будьте аккуратны при выезде на автомобиле на природу, и хорошего отдыха!