Едем на дачу: 7 советов, как лучше подготовиться

А еще эксперты рассказали, какие автомобили сейчас самые популярные для поездок на дачу.

Материалы по теме С 1 мая: за это вас оштрафуют по дороге на дачу

Из-за пандемии в России вырос спрос на дачи, а стало быть, и интерес к тому, что с ними связано.

К поездкам на дачу стоит подготовиться особым образом, и эксперты СберАвто в преддверии длинных майских выходных предлагают несколько советов для автомобилистов перед поездкой.

1. Проверка автомобиля

Перед поездкой следует проконтролировать уровень технических жидкостей (масло в двигателе, антифриз, тормозная жидкость), и при необходимости либо заменить, либо долить. Особое внимание стоит уделить давлению в шинах — даже слегка спущенные колеса могут повлиять на управляемость. Не стоит забывать о состоянии кондиционера — в преддверии теплого сезона его следует очистить или заправить.

2. Выбор маршрута

Загруженность дорог в сторону области перед продолжительными праздниками увеличивается в разы. Лучше всего выезжать до начала образования заторов — около 15 часов, либо отложить выезд до 20–21 часов. Следует сделать выбор в пользу проверенной дороги: указания навигатора по коротким путям объезда могут вызвать новые заторы или вывести на нестандартные маршруты, с преодолением которых справится не каждый автомобиль.

3. Подготовка к перевозке животного

Материалы по теме Безопасная перевозка животных в автомобиле: 10 простых правил

Для поездки на дачу стоит подготовить для питомца отдельное место в авто. Например, в багажнике, оборудовав его разграничителем — сеткой или решеткой. Кошек лучше перевозить в переноске, заранее выделив для нее место в салоне.

Правилами дорожного движения запрещено провозить собак на переднем сиденье без специального крепления или в ногах; питомец также не должен закрывать водителю обзор или мешать движению.

4. Готовность к неожиданностям на дороге

Материалы по теме Это случится на даче! 5 проблем с вашей машиной

В поездку за город эксперты рекомендуют взять буксировочный трос и провода для прикуривания. Портативное пусковое устройство также может очень пригодиться в поездке. Помимо этого в бардачке стоит хранить светоотражающие жилеты, чтобы обезопасить себя и пассажиров на дороге в темное время суток.

5. Подготовка багажника

При перевозке вещей можно загрязнить или даже поцарапать багажник, поэтому стоит позаботиться о его защите заранее. Это можно сделать с помощью специальной защитной накладки, которая относительно быстро клеится на нужные поверхности. Не стоит также забывать и о наличии в багажнике самых необходимых вещей — огнетушителя и компрессора.

6. Перевозка крупного инвентаря

С открытием дачного сезона многие автолюбители стремятся отвезти рассаду, новые инструменты и другие вещи за одну поездку. Но для каждого груза требуется отдельное размещение в автомобиле, причем он не должен мешать ни пассажирам, ни самому водителю. Возможно, стоит заранее перевезти крупные дачные принадлежности перед началом сезона.

7. Место для стоянки автомобиля

Материалы по теме Вниманию дачников! 11 причин выбрать «каблучок», а не универсал

На дачном участке следует подготовить место для стоянки автомобиля. Стоянка, организованная на открытом воздухе в траве, может иметь неприятные последствия: сильным ветром могут быть занесены различные предметы, которые скорее всего оставят свой след на кузове, а на прямых солнечных лучах элементы автомобиля могут перегреваться. Хорошим решением проблемы может стать парковка под крышей или установка специального прочного навеса.

Самыми популярными автомобилями для поездки на дачу, согласно последним запросам пользователей интернет-площадки, стали Renault Duster, Hyundai Creta и Lada Largus.

Кошка, собака и птица: перевозим всех и сразу — об этом в нашей публикации.



Фото: Depositphotos