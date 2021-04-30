Пробки в Москве: полный прогноз на майские праздники

Опасайтесь вечера пятницы. Дальше будет значительно свободнее.

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Сервис Яндекс.Карты спрогнозировал развитие пробок в столице на ближайшее время. Напомним, с 1 по 10 мая нас ждут праздничные дни, и поэтому ситуация на дорогах будет не совсем обычной — к этому стоит быть готовым. Первые признаки появились в начале рабочей недели: по данным источника, еще со вторника наблюдалось превышение обычного уровня трафика, а к четвергу московские пробки достигли максимума в 10 баллов.

К полудню пятницы пробки оценивались в 7 баллов, что на балл выше, чем обычно в это время. На радиальных магистралях в сторону области наблюдалась необычная для этого времени активность — заметно затруднено было движение из центра к МКАД по Волоколамскому, Звенигородскому и Рязанскому шоссе. Ожидается, что загруженность дорог останется повышенной весь день и достигнет пика примерно к 18:00.

Такая ситуация довольно типична — сходным образом дорожная обстановка складывается перед любыми праздничными днями, и связано это с повышенной покупательной активностью горожан. Однако в сам праздничный период ситуация в корне поменяется: трафик будет даже менее интенсивным, чем в обычное воскресенье, считающееся самым свободным днем.

Не будет всплеска и в «промежуточные» выходные с 4 по 7 мая, ведь его не наблюдалось и в прежние годы, когда эти дни были рабочими. А вот сразу после майских праздников загруженность столичных дорог резко вырастет до обычного значения.

Животные, негабаритные грузы, стоянка в неположенном месте — мы разобрались, за что могут оштрафовать по дороге на дачу.

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва