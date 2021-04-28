С 1 мая: за это вас оштрафуют по дороге на дачу

Животные, негабаритные грузы, стоянка не в той зоне...

По пути на дачу можно заработать штраф за неправильную перевозку животного, об этом агентству «Прайм» напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Питомец в машине может препятствовать обзору водителя и создавать помехи во время движения, за что могут выписать штраф в 500 рублей.

По ПДД транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов, а перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя. «Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным», — отмечает юрист. Согласно ПДД, в обязанности водителя входит контроль правильности размещения и закрепления груза, чтобы предотвратить его падение или создание помех для движения. Поэтому питомец должен быть пристегнут.

Впрочем, тут на усмотрение инспектора, владелец автомобиля может отделаться и устным предупреждением.

Наказать могут и за жестокое обращение с животными, а именно за оставление питомца в закрытой машине на парковке.

«В качестве санкции возможен штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на протяжении 1 года, а также ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет», — подчеркивает юрист.

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За перевозку негабаритных грузов также могут оштрафовать. Если груз негабаритный и выступает за пределы машины, он должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток его передний край следует обозначать фонарем или световозвращателем белого цвета, задний — фонарем или световозвращателем красного цвета.

Захотелось по дороге полюбоваться на природу? Стоять в водоохранной зоне нельзя — штраф за это составляет 3–4,5 тысячи рублей для физлиц, 8–12 тысяч — для должностных и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц.

За выброс мусора на обочину дороги также предусмотрен штраф, в 2000 рублей.

Как правильно перевозить домашних животных , вы узнаете тут.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС