Кошка, собака и птица: перевозим всех сразу!

Запаситесь парой пледов, отрезом ткани и бутылкой с монетками. А еще готовьтесь кричать — на кошку.

Это только в мультфильме «Бременские музыканты» кот, собака и петух мирно соседствовали в тесной бричке, запряженной ослом. В реальности перевозка нескольких животных — кошмар для водителя…. Если, конечно, он не прочитал эту статью, подготовленную вместе с кинологом, зоопсихологом и врачом-орнитологом.

Ситуация 1: везем несколько собак

У моих знакомых две собаки — золотистый ретривер и той-терьер. До недавнего времени мне казалось нормальным, что они ездят в кроссовере по следующей схеме: маленькая собака сидит на переднем пассажирском сиденье на руках хозяйки, а задний диван находится в распоряжении пса покрупнее.

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И только после того, как я стала изучать тему правильной перевозки животных, задумалась: а так ли уж безопасен этот вариант? В случае ДТП «тойчика» либо зажмет между ногами владелицы, либо он получит удар от «выстрелившей» подушки безопасности. Участь ретривера тоже незавидна: он по инерции рухнет в подножное пространство и получит травмы.

Реальная история о том, к чему приводит безответственное отношение хозяев к перевозке собаки, находится здесь. Благо, тогда четвероногий любимец остался жив!

Вывод: находясь в салоне, питомец должен быть надежно зафиксирован.

Сегодня в зоомагазинах представлен огромный ассортимент товаров, которые могут защитить четвероногих в случае ДТП:

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Клетка-переноска — для собак мелких пород. Учтите, что переноска не должна быть слишком просторной, чтобы собака не находилась в ней «в свободном полете»

— для собак мелких пород. Учтите, что переноска не должна быть слишком просторной, чтобы собака не находилась в ней «в свободном полете» Фиксирующий ремень для собак — подойдет более крупным животным. Обычно состоит из шлейки и ремня, который вставляется в фиксатор штатного ремня безопасности автомобиля.

— подойдет более крупным животным. Обычно состоит из шлейки и ремня, который вставляется в фиксатор штатного ремня безопасности автомобиля. Растяжка безопасности — еще одна разновидность собачьего ремня безопасности. Шлейка пристегивается к растяжке между потолочными ручками. Такое устройство позволит любимцам передвигаться по заднему сиденью, но ограничит доступ к водителю.

— еще одна разновидность собачьего ремня безопасности. Шлейка пристегивается к растяжке между потолочными ручками. Такое устройство позволит любимцам передвигаться по заднему сиденью, но ограничит доступ к водителю. Автогамак — он не только защитит собак от резкого падения, но и убережет обивку и дверные ручки от зубов и когтей.

Правильная переноска прослужит всю жизнь

«Оптимальный вариант транспортировки нескольких собак — автомобильные переноски. Поскольку амплитуда движений в боксе минимальная, собака не сможет упасть или куда-то вылететь при резком торможении. Опять же, далеко не каждую собаку удастся разместить в переноске в легковом автомобиле. В этом случае я бы посоветовал использовать автогамак. Это не альтернатива, но все же лучше, чем ничего.

Если вы владелец джипа, паркетника или микроавтобуса, то лучше размещать переноски в багажнике. Если мы говорим о легковом автомобиле, подойдет заднее кресло. Но тогда дополнительно закрепите контейнеры ремнями безопасности. Подбирайте переноску по размеру питомца: он должен иметь возможность спокойно ложиться и встать в полный рост. Но при этом там не должно быть столько пространства, чтобы уместилась еще парочка собак. Не скупитесь при выборе — одной качественной пластиковой переноски собаке обычно хватает на всю жизнь».

Если питомцам предстоит дальняя поездка (дольше часа) и раньше они никогда не ездили в автомобиле, нужно устроить «собачий тест-драйв». Как минимум пару-тройку раз в течение нескольких дней прокатитесь вместе по двору и окрестностям. И не кормите собак перед «основным мероприятием» — если вестибулярный аппарат даст сбой, это не станет стрессом ни для животных, ни для вас.

Ситуация 2: везем несколько кошек

Вряд ли кому-то придет в голову транспортировать «пушистых и независимых» в багажнике легкового авто, но на всякий случай скажем, что это недопустимо. Как и в случае с собаками, перевозить кошек требуется с помощью специальных удерживающих устройств — ремня безопасности со шлейкой или клетки-переноски. Второй вариант предпочтительнее, если питомцев несколько. Тогда они не смогут контактировать и нервировать друг друга во время поездки. Важно соблюсти несколько условий:

Одна кошка = одна переноска — причем контейнер должен быть достаточно просторным, чтобы у животного была возможность в нем развернуться

Дополнительно зафиксируйте клетки-переноски ремнями безопасности — мы уже говорили про риск получить травму во время резких маневров

Положите на дно переноски впитывающую пеленку — мало кто из кошек имеет привычку проситься в туалет. Кроме того, животное может укачать в дороге. В идеале нужно запастись комплектом сменных пеленок, чтобы быть готовым к любым «неожиданностям».

К моменту поездки на автомобиле животное уже должно быть знакомо с переноской. Лучше заранее принести контейнер домой и дать кошке в нем освоиться. Если животное не знает или боится переноску, использовать ее следует только как экстренную меру — допустим, вам нужно срочно поехать к ветеринару на такси.

По сравнению с собаками, кошки в меньшей степени ориентированы на человека. Им свойственно обращать внимание не на ваше поведение, а на изменение окружающей обстановки. И все же было бы неплохо, чтобы в поездке животных сопровождал знакомый «двуногий» — как минимум на случай неприязни между хвостатыми пассажирами.

Иногда кошек можно и нужно пугать

«Если во время движения между кошками, которых вы перевозили без переносок, произошел небольшой конфликт, постарайтесь как можно быстрее съехать на обочину и остановиться. Если такой возможности нет, не нервничайте и продолжайте движение — скорее всего, животные разберутся самостоятельно.

Понимаете, что бой идет не на жизнь, а на смерть? Тогда напугайте кошек, чтобы они переключили внимание на посторонний шум. Для этого стукните кулаком по панели, издайте резкий крик. Я советую держать в автомобиле пластиковую бутылку, наполненную монетками. В случае драки между кошками ее можно будет кинуть в сторону заднего сиденья. Это на время охладит пыл животных и даст вам возможность остановиться и рассадить участников перепалки по переноскам».

Если вы знаете, что кошки конфликтуют между собой, первые две-три «вылазки» с ними следует делать только в переносках. Дальше все зависит от того, насколько хорошо вы знаете характер подопечных. Одних питомцев можно спокойно оставлять наедине в незнакомой обстановке. Других необходимо каждый раз «разводить по разным углам», продолжая использовать переноски.

Ситуация 3: везем кошку, собаку и птицу

Транспортировка попугая не потребует дополнительных вложений. Все, что нужно, — домашняя клетка. Но и тут есть нюансы.

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Для птицы любая смена обстановки является стрессом. Чтобы его минимизировать, необходимо накрыть клетку покрывалом или отрезом ткани (только не забудьте оставить пространство для поступления кислорода). Некоторые владельцы пернатых могут возмутиться: их любимцу нравится наблюдать за тем, что происходит вокруг во время поездки. Однако в случае перевозки вместе с собакой и кошкой клетку все же накройте, чтобы птица не видела «соседей» и не нервничала лишний раз. А еще зафиксируйте клетку штатным ремнем безопасности — это снизит риск травмы в случае резкого поворота или торможения.

Даже если пес или кот ладит с птицей в быту, на время поездки лучше ограничить любые контакты. Рассаживаем зверей по переноскам, а пернатый пускай остается в клетке до конца поездки. Если питомцы давно живут рядом, они привыкли к запаху друг друга и он не станет для них раздражающим фактором. Так что можно смело размещать птичью клетку и кошачью (собачью) переноску в салоне, не опасаясь неприятных последствий. Только прежде чем отлучаться на заправку или в магазин, проверьте, насколько прочно закрыты переноски. И не оставляйте любимцев надолго в закрытой машине.

Подготовьте птицу к поездке еще дома

«Перед поездкой можно дать птице гомеопатические препараты для нормализации ее эмоционально-психологического состояния. Я рекомендую заранее готовить животное к транспортному стрессу — периодически создавать те условия, в которых оно будет пребывать во время транспортировки.

Делать это можно и дома. Достаточно накрыть клетку тканью, перенести птицу в клетке из комнаты в комнату. Далее усложняем задачу: перевозим ее в лифте и заносим в машину, после чего проезжаем по двору и возвращаемся домой. Тем самым мы даем птице понять, что перемещение клетки в пространстве ничем не угрожает».

Если кошка по какой-то причине все же добралась до птицы и травмировала ее, необходимо тут же обработать раны перекисью водорода. В некоторых случаях потребуется наложить давящую повязку для остановки кровотечения. После этого как можно скорее везите любимца к врачу. На когтях у кошки содержится бактерия, губительная для многих видов птиц. Тут не обойтись без антибиотика, назначить который может только ветеринар.

Здравый смысл и штрафы

В правилах дорожного движения нет четких требований к перевозке домашних животных. А стоило бы их разработать, дополнив КоАП РФ соответствующими штрафами. Потому что сейчас многие владельцы питомцев руководствуются чем угодно, только не здравым смыслом и безопасностью. Когда я объяснила знакомым, что они перевозят ретривера и той-терьера неправильно, от меня отмахнулись — собакам, видите ли, неудобно в переносках. Надеюсь, вы не похожи на моих знакомых.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos