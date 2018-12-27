C животными в отель, кафе, магазин: все «можно» и «нельзя»

Закона, запрещающего посещение магазинов и других общественных мест с собаками, в России нет.

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Вы могли видеть в европейских странах, как люди с собаками или кошками спокойно заходят в кафе, сидят там сколь угодно долго, и никто не бросает на них косых взглядов. Либо хозяйские собаки (причем немаленькие) ходят между столиками, чуть ли не облизывая посетителей. И очереди в такие рестораны едва ли меньше, чем в соседние, где нет животных. Напротив: посетители считают, что здесь особая, домашняя атмосфера.

Нам все это непривычно. Мы дружно повторяем слова, что животные — наши меньшие братья, но при этом хозяева часто готовы выгнать из кафе не то что слепого с собакой-поводырем, но любого посетителя с той-терьером. А куда деваться тем, кто не может расстаться с животным?

Магазины и рынки

Незрячие — особый случай. Цивилизованные люди сразу поймут, что человек обходиться без собаки-поводыря не может, и помогут выбрать продукты, одежду и прочее.

В иных случаях четвероногих лучше оставлять за порогом, даже если они крохотные. Знаете, иногда даже мелкие собаки очень плохо пахнут, а такие запахи плохо сочетаются с покупкой продуктов. У других посетителей магазина может быть аллергия на животных. Многие дети боятся собак — из-за того что когда-то собака, испугавшись ребенка, проявила агрессию. Не по своей воле страдают кинофобией 1–3% взрослых.

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Тем более не стоит из прихоти брать животных в продуктовые магазины, на дверях которых вы видите пиктограмму в виде перечеркнутого силуэта собаки или сообщение как бы от четвероногого: «Хозяин, я подожду тебя здесь».

Закона, запрещающего посещение с собаками магазинов (и других общественных мест — за редкими исключениями), не существует. Есть ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правила содержания собак и кошек в Москве и других городах. Запрета на посещение магазинов и рынков с домашними животными в этих правилах нет. Главное, чтобы пес был в наморднике и на поводке. Исключение — собаки 12 пород с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», то есть бойцовые.

Мнение владельца:

Александра Чебаненко, волонтер приюта для бездомных животных «Печатники», владелец дворняги по кличке Белла:

— Я бываю с Беллой на пляжах, в парках. Если собака ведет себя прилично, спокойно и дружелюбно, никто не возражает. Дети часто подходят знакомиться. Конечно, на пляжах стараемся не лезть в гущу, но и от людей не прячемся. В такие места, как магазины, не пытались ходить. Мне самой будет не очень комфортно там с собакой. Да и недружелюбных граждан можно встретить, хотя закон не запрещает. В ресторанах, где с собаками разрешено, с удовольствием бы ходили. Но моя собака любит клянчить еду у стола, поэтому и ей, и мне будет не очень комфортно. В моем районе есть dog-fliendly кофейня, всегда могу с собакой туда зайти во время утренней прогулки за кофе. Нам рады.

По-моему, общество меняется: с негативом я не сталкиваюсь, а встречаю положительное или нейтральное отношение — случайных людей среди владельцев собак стало меньше. Сейчас это люди, которые умеют контролировать и успокаивать собак, не боятся ходить в общественные места. Тем более что это дополнительный способ социализации собаки и приучения ее к жизни в мегаполисе.

Мотели и отели

Те же законы касаются не только магазинов, но и мотелей с отелями, а также апартаментов, гостевых домов, пансионатов, вилл, коттеджей, баз отдыха, кемпингов и прочего. Однако вы должны помнить, что у таких заведений всегда есть хозяева, которые могут отказать в обслуживании по своему желанию. Отнеситесь к этому с пониманием.

Впрочем, не стоит думать, что если вы путешествуете с животным, вам придется ночевать в машине. Во многих мотелях и отелях проживание с животными разрешают. Если вы бронируете жилье через сайты агрегаторов, обратите внимание на соответствующий фильтр при выборе номеров. Например, на сайте Booking.com в меню «Удобства» есть фильтр «Можно с питомцами». Такой же фильтр есть и на Airbnb.ru. Вариантов очень много — даже на популярных туристических направлениях. В Москве сегодня 5746 варианта размещения, в Санкт-Петербурге — 2688.

Допустим, вы хотите отдохнуть с питомцем в Сочи в середине июля. На выбор 189 вариантов размещения с животными — и не только в заштатных гостиницах, но и в четырехзвездочных отелях.

Отдельная категория — мотели и отели, где проживание с животными не только не запрещается, но даже приветствуется. Таких заведений у нас гораздо меньше, чем в Европе, но они постоянно появляются. Перед путешествием с животным проверьте, есть ли такие по вашему маршруту.

Кафе и рестораны

Потихоньку появляются у нас и специальные «собачьи» и «кошачьи» кафе и рестораны. Например, в Москве есть «Котокафе», «Котофейня», «Котики и люди» и еще как минимум четыре таких заведения. А в Санкт-Петербурге, где коты в особом фаворе, — как минимум три: «Республика кошек», «Республика котов» и Soulmate. Котокафе открываются и в других городах. Заведений, в которые пускают с собаками, еще больше. В Москве это Dizengof 99, «Хитрые люди», Кооператив «Черный», Table, Smørrebrød и другие.

Котокафе — новый для России формат заведений. СЭС находиться животным в кафе и ресторанах не запрещает. Ограничение одно: кошка должна быть только в гостевой зоне, не на кухне.

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Если у заведения есть открытая терраса, а ваша собака не агрессивна, в наморднике и на коротком поводке, вам вряд ли откажут в обслуживании. Но даже если вас посадили за столик, не будет лишним спросить у соседей, не возражают ли они против присутствия собаки. Конечно, вы не обязаны это делать, но стоит проявить элементарную вежливость, если хотите, чтобы ее проявляли и к вам.

Если хотите посидеть внутри, животное лучше с собой не брать, чтобы не создавать неудобства себе и окружающим.

И уж наверняка вы не соберетесь идти с собакой в дорогой ресторан, где требуется предварительное бронирование столиков. Ваш питомец способен подождать дома несколько часов. В крайнем случае организуйте ему прогулку с кем-то из родственников. Пес получит от этого больше удовольствия, чем от утомительного лежания под столиком под сотни раздражающих запахов.

C животными в отель, кафе, магазин: все «можно» и «нельзя» Закона, запрещающего посещение магазинов и других общественных мест с собаками, в России нет. C животными в отель, кафе, магазин: все «можно» и «нельзя»

Фото: Ведомости/ТАСС, depositphotos, АГН «Москва»