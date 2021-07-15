5 поводов для инспектора ГИБДД остановить вашу машину

Если вас остановил инспектор, это значит, что вы чем-то выделились в транспортном потоке и вас заподозрили в нарушении. Вот как это бывает.

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Если учесть все нижеописанные причины и не совершать привлекающие внимание ГИБДД действия, то шансы быть остановленным окажутся минимальными.

1. Ориентировка

Ежедневно в розыске находятся несколько автомобилей и людей, подозреваемых в нарушениях и даже преступлениях. Если в ориентировке что-то совпадает или инспектору показалось, что вы или ваша машина подходите под описание, то он обязательно вас остановит — это часть его работы. Увы, повлиять на это вы не можете, но чаще всего после проверки документов вы продолжите движение.

Что делать? В этом случае, пожалуй, ничего, ведь от вас ничто не зависит. Если вас уже остановили несколько раз подряд, поинтересуйтесь у инспектора, не попадает ли ваша машина под свежую ориентировку? Если причина именно в этом, лучше отказаться на время от поездок на этой машине и пересесть на общественный транспорт.

2. Хлам на колесах

Среди легковых автомобилей инспекторы чаще всего останавливают старые и неухоженные машины — велика вероятность того, что имеются проблемы не только с внешним видом, но и с документами, а также с состоянием (возможно, есть неисправности, с которыми эксплуатация ТС запрещена).

Как быть? Содержать машину в чистоте и следить за ее техническим состоянием. Впрочем, это нужно не только для того, чтобы избежать излишнего внимания со стороны ГИБДД. Речь уже о безопасности.

3. Попытка спрятаться

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«На воре шапка горит» — очень точная поговорка. Если водитель, завидев инспектора ГИБДД, пытается спрятаться в потоке: перестраивается в дальний ряд или близко подъехал к впередиидущей машине, да еще и сместился левее в пределах ряда, значит пытается избежать встречи с ГИБДД. Инспектор заметит ваш подозрительный маневр и обязательно среагирует: остановит правый ряд и укажет жезлом прямо на вас в левом. Последующая проверка будет более тщательной, чем могла бы быть.

Что делать? В данном случае правильнее спросить «что не делать?». Не нужно пытаться спрятаться от инспектора в потоке попутных машин.

4. Нервозное вождение

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Беспричинные притормаживания и легкие изменения траектории с мыслью уйти в левый ряд или проехать подальше от вдруг замеченного на обочине инспектора выдают водителя. Возможно, он или она просто нервничают при виде стражей порядка, а возможно, это нарушитель, который хочет остаться незамеченным. Но нервозное поведение хорошо заметно.

Как быть? Постарайтесь взять себя в руки и продолжить движение в прежнем темпе, без ускорений и беспричинных торможений.

5. Глаза в глаза

Инспектор смотрит не только на автомобиль, но и на реакцию видящего его водителя. Причиной остановки может стать пристальный взгляд или, наоборот, если человек старается не смотреть на инспектора. Также настораживают гаишников и напряженные взгляды или позы водителей.

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Как поступить? Ведите себя естественно: не нужно с испуганным видом сверлить инспектора взглядом. К слову, демонстративный игнор: отвернуться в другую сторону и делать вид, что разглядываете нечто очень интересное на другой стороне дороги, — тоже не прокатит. Как и попытка сыграть на брезгливости инспектора. В Сети часто встречается совет: «При виде гаишника начинайте ковыряться в носу». Автор совета считает, что останавливать такого водителя и брать из его рук документы инспектор не решится. Наоборот, это такой же сигнал к тщательной проверке, как и все вышеперечисленные.

Бояться того, что вас вдруг остановит инспектор ГИБДД, не стоит. Вашу нервозность могут принять за признаки нарушения. Этим вы отнимаете время и у себя, и у инспектора. Просто помните, что у вас все в порядке и с документами, и с автомобилем, а сами вы в отличном состоянии. Если, конечно, это действительно так. В противном случае лучше не садиться за руль.

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Фото: Александр Артеменков/ТАСС