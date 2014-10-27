В Административном регламенте ГИБДД есть высокопарная строчка: «Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора обязаны соблюдать права и законные интересы граждан»… Увы, теория не всегда соответствует практике.

Что законно, а что нет?

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Сперва определимся с тем, какими полномочиями наделены сотрудники ГИБДД. Перечень этот весьма обширный — если мы заглянем в Административный регламент ГИБДД (см. раздел «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного надзора». — Прим. ред.), то увидим там более 30 пунктов. Мы не будем перечислять все полномочия, назовем только основные. Инспектор ГИБДД имеет право:

останавливать транспортные средства ;

; проверять документы (если имеются данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления или полагать, что он находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этого гражданина (граждан) дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для задержания);

(если имеются данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления или полагать, что он находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этого гражданина (граждан) дела об административном правонарушении, а равно если имеются основания для задержания); осуществлять осмотр транспортных средств (при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества);

(при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества); задерживать транспортные средства и отстранять водителей от управления транспортными средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Превышение инспектором ГИБДД должностных полномочий или их неправильное использование расценивается как незаконные действия. Казалось бы, все логично и просто. Но на практике даже человеку, хорошо подкованному в законодательстве, бывает трудно разобраться, что законно, а что нет. Отсюда возникают споры с инспектором и отказы выполнять его требования. Ничего хорошего ни то, ни другое водителю не сулит.

Извольте выполнять

В случае, если вы решили поспорить с инспектором, вам грозит разве что потеря времени и нервов — как ни крути, а инспектор в подобных спорах чаще всего оказывается более опытным оратором. А вот если решили просто не выполнять его требование, на вас могут составить протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Наказание по этой статье имеет очень странное расхождение: либо штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Решать, какую меру применят именно к вам, будет суд. Но готовьтесь, что процедура это небыстрая.

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А пока суд рассматривает дело, водителя могут задержать и поместить в изолятор временного содержания сроком до 48 часов.

«Самое неприятное, когда это происходит в выходные, — поясняет адвокат движения „Свобода выбора“ Сергей Радько. — Далеко не все мировые судьи на выходных дежурят. Так что есть риск просидеть пару суток в камере до решения суда. Потом, конечно, могут назначить всего лишь штраф 500 рублей. Но, согласитесь, оно того не стоит».

Совет адвоката один: даже если вам кажется, что требование сотрудника полиции выходит за рамки закона, лучше ему подчиниться. Законность или незаконность требования вы сможете впоследствии доказать через суд, но об этом чуть позже.

«Я не буду это подписывать!»

Другая распространенная ситуация — отказ подписывать протокол, составленный инспектором. Многие водители почему-то считают, что это наилучший способ выразить свое несогласие с требованиями сотрудников ГИБДД. На самом же деле, если перед вами и вправду нерадивый сотрудник Госавтоинспекции, отказом вы только развяжете ему руки.

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Сергей Радько, адвокат:

Подписывать протокол необходимо, даже если у вас есть претензии к полицейским. Главное — предварительно читать протокол.

Допустим, водитель отказался подписать документ. В этом случае инспектор указывает, что водитель якобы при понятых отказался подписать протокол. Но какой именно? Копии-то нет! Что угодно можно составить, хоть отказ от медосвидетельствования. А это уже грозит лишением права управления автомобилем. Чтобы не подставить самого себя таким нелепым образом, достаточно будет написать в протоколе: «Нарушения не совершал», подписать документ и обязательно забрать себе копию. В этом случае любая импровизация со стороны инспекторов будет уже расцениваться как подделка документов (ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»)

От «преступления» к наказанию

Давать оценку действиям инспектора будет суд при рассмотрении вашего дела об административном правонарушении. Если все документы инспекторы оформили правильно, а ваш единственный аргумент — фразы в духе «я этого не делал» или «он общался со мной высокомерно», — перспективы доказать превышение полномочий равны нулю.

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«В суде рассматривается документальная, а не объективная истина, — рассуждает Сергей Радько. — Если сотрудники полиции грамотно составили протокол и схему нарушения ПДД, их показания сходятся, почему суд не должен им верить? Даже если они на самом деле дружно врут и документы не соответствуют действительности».

Отсюда вывод: непоколебимой уверенности в своей правоте водителю недостаточно — ее еще нужно доказать. Для этого в ход могут пойти запись вашего регистратора, диктофона или видео, снятое на смартфон.

«Такую видеозапись надо скопировать на какой-либо носитель. Желательно, чтобы это был компакт-диск, потому что в наших судах до сих пор предпочитают именно диски, — уточняет эксперт. — Диск необходимо запечатать в конверт и сделать соответствующую пояснительную надпись с указанием своей фамилии и прочих необходимых сведений. О приобщении этого носителя необходимо составить письменное ходатайство и заявить его в судебном заседании, попросив приобщить диск к материалам дела».

Жалоб много не бывает

Многие водители пренебрегают правом подать в суд заявление о признании действий инспектора незаконными. И зря. Советуем это сделать. Но будьте готовы, что впереди вас ждет не одно судебное заседание. Хотите решить вопрос быстрее? Направьте соответствующую жалобу по месту работы инспектора ГИБДД.

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В письме необходимо будет подробно отразить произошедшую ситуацию, а также объяснить, что в действиях инспектора вы сочли незаконным. Такие жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 дней с момента подачи (в исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 суток. — Прим. ред.).

По итогам рассмотрения инспектор привлекается к дисциплинарной ответственности, если жалоба признана обоснованной.

«Можно также подать жалобу в районную прокуратуру или в управление собственной безопасности, — советует Сергей Радько. — Чем больше жалоб пойдет в разные инстанции, тем больше их свалится на проверяющих и тем активнее они будут заниматься вашим вопросом».

Не доводи до предела

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К этому моменту у вас могло сложиться впечатление, что с инспектором гораздо проще договориться, чем потом искать способы привлечь его к ответственности за незаконные действия. Так и есть. Речь идет вовсе не о взятках или иных попытках задобрить сотрудника ГИБДД, а о простом человеческом общении. Будьте вежливы — в конце концов, перед вами находится представитель власти.

«По роду службы инспектору постоянно приходится иметь дело с самыми разными водителями. В некотором смысле он даже психолог и по одному только поведению может понять, кого он остановил, — говорит адвокат Сергей Радько. — Если вы ведете себя адекватно, с документами у вас все в порядке и вы всем своим видом показываете, что времени на общение с представителями ГИБДД у вас вагон, с вероятностью 99% вас сразу отпустят и пожелают счастливого пути».

Как показывает практика, вряд ли инспектор начнет ни с того ни с сего применять к вам силу или хамить, пренебрегая должностными инструкциями. Ну а если вам все же «посчастливилось» встретиться на дороге именно с таким инспектором, теперь вы знаете, как действовать правильно.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС