Ранее уазовцы обещали запустить в производство гибридную модель в 2020-2021 годах. Но пока отечественный автопроизводитель ориентируется на бензиновые и метановые версии моделей, а запуск гибрида пришлось отложить.
Когда-то наша Лада Самара пользовалась заметным спросом за рубежом. Эти машины поставляли не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. Более того, иностранные дилеры дорабатывали наши «восьмерки» и «девятки», чтобы угодить вкусам местных клиентов.
Харизматичный японский внедорожник стал более мощным и динамичным. И что ему раньше было совсем не свойственно - современным и модным.
5 экспортных Лад: какой же роскоши нас лишили!
Когда-то наша Лада Самара пользовалась заметным спросом за рубежом. Эти машины поставляли не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. Более того, иностранные дилеры дорабатывали наши «восьмерки» и «девятки», чтобы угодить вкусам местных клиентов.
Компания Deutsche Lada предлагала в Западной Германии несколько собственных вариантов Самар. Там делали и самые простые из открытых вариантов — со съемной лишь задней частью крыши автомобили по имени Lada Samara Fun. Всего в Германии собрали около 600 открытых Самар. В перестроечные времена такие машины самые убежденные поклонники Самар привозили на родину.
Когда-то наша Лада Самара пользовалась заметным спросом за рубежом. Эти машины поставляли не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. Более того, иностранные дилеры дорабатывали наши «восьмерки» и «девятки», чтобы угодить вкусам местных клиентов.