5 экспортных Лад: какой же роскоши нас лишили!

Когда-то наша Лада Самара пользовалась заметным спросом за рубежом. Эти машины поставляли не только в Западную Европу, но и в другие страны, вплоть до Австралии. Более того, иностранные дилеры дорабатывали наши «восьмерки» и «девятки», чтобы угодить вкусам местных клиентов.

1. Лада с кузовом ландо из Германии Материалы по теме «Копейки» Восточной Европы — с ними жили всю жизнь Компания Deutsche Lada предлагала в Западной Германии несколько собственных вариантов Самар. Там делали и самые простые из открытых вариантов — со съемной лишь задней частью крыши автомобили по имени Lada Samara Fun. Всего в Германии собрали около 600 открытых Самар. В перестроечные времена такие машины самые убежденные поклонники Самар привозили на родину. Продолжение — на следующей странице.