Уловка при проверке на алкоголь — как не лишиться прав — журнал За рулем

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Уловка при проверке на алкоголь — как не лишиться прав

Рассказываем, как не стать жертвой одной из схем лишения невиновных водительского удостоверения с присуждением им штрафа в размере 30 тысяч рублей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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У инспектора есть законное основание попросить любого водителя пройти тест на алкоголь. После проверки обязательно заполняется акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в котором в графе «Показания прибора» указывается «0». При этом недобросовестный инспектор может «забыть» поставить прочерк в графе «Результат освидетельствования», а также выдать водителю копию протокола.

Уехав без копии протокола и понадеявшись на понятых, водитель рискует остаться без прав и быть оштрафованным на крупную сумму. Инспектор может «дозаполнить» документ по своему усмотрению, добавив, к примеру, после цифры «0» примерно такой текст: «,18 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха». В графе же «Результат освидетельствования» появится согласие водителя с тем, что он был пьян. При этом подпись водителя не требуется — инспектору достаточно указать, что водитель отказался подписывать акт.

Вот как выглядит акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
Вот как выглядит акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения

Как не стать жертвой такого развода? Не соглашайтесь уезжать без копии протокола, что бы ни говорил инспектор, и просите ставить прочерки в незаполненных графах.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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