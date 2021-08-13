У инспектора есть законное основание попросить любого водителя пройти тест на алкоголь. После проверки обязательно заполняется акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в котором в графе «Показания прибора» указывается «0». При этом недобросовестный инспектор может «забыть» поставить прочерк в графе «Результат освидетельствования», а также выдать водителю копию протокола.
Уехав без копии протокола и понадеявшись на понятых, водитель рискует остаться без прав и быть оштрафованным на крупную сумму. Инспектор может «дозаполнить» документ по своему усмотрению, добавив, к примеру, после цифры «0» примерно такой текст: «,18 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха». В графе же «Результат освидетельствования» появится согласие водителя с тем, что он был пьян. При этом подпись водителя не требуется — инспектору достаточно указать, что водитель отказался подписывать акт.
Как не стать жертвой такого развода? Не соглашайтесь уезжать без копии протокола, что бы ни говорил инспектор, и просите ставить прочерки в незаполненных графах.
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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС