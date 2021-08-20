Эти штрафы ждут вас в лесах и возле воды

Выезд на природу на автомобиле грозит крупными денежными потерями. И способов отбиться почти нет.

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Мы предпочитаем выбираться на природу на авто — чтобы взять с собой побольше полезных вещей. Да и куда доберешься пешком? Разве что в вытоптанный пригородный лесок, где окрестные жители выгуливают собак... Настоящая природа находится дальше. Там нас ждет отдых в тишине, рыбалка, грибы и ягоды... — места хватает всем, но только не инфраструктуре, без которой посещение лесов и рек невозможно.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!» — отмечают в Минприроды России.

Однако выезды на природу на машине запрещены. Противоречие?

Пожар!

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Законы позволяют местным властям вводить запреты на въезд на автомобилях на ту или иную территорию, особенно в пожароопасный сезон. Вполне резонно, так как раскаленная выхлопная система легковых машин, находясь близко к земле, может поджечь сухую траву. И это не страшилка, а реальная опасность.

О запрете на въезд водителей должны информировать знаки и щиты с предупреждениями, но они устанавливаются далеко не всегда. Информацию о запрете на въезд на ту или иную территорию следует искать в интернете, на официальных сайтах местных властей и лесничеств.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесу прописана в КоАП (статья 8.32): штраф от 1,5 тыс. до 5 тысяч рублей, который применим и к автомобилистам. Выписывать его имеют право сотрудники МЧС, инспекторы-природоохранники и другие сотрудники лесных и водных хозяйств.

Заповедные места

На ряде территорий действуют круглогодичные запреты на въезд на машинах. Это заповедники, которые охраняет, в том числе, статья 8.39 КоАП, грозящая штрафом от 3 до 4 тысяч рублей. Его могут выписывать егеря и инспекторы-природоохранники. На въездах в заповедники вы уже с большей долей вероятности наткнетесь на предупреждение о запрете на проезд.

Подальше от воды

Подъезжать к воде на автомобиле слишком близко тоже нельзя. Или вам придется иметь дело с инспектором Рыбнадзора, который вправе оштрафовать вас по статье 8.42 КоАП (до 5 тысяч рублей).

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Расстояния прописаны в Водном кодексе:

от рек и ручьев протяженностью до 10 км надо держаться на расстоянии не менее 50 метров;

от рек протяженностью 10–50 км — не менее 100 метров;

к реке протяженностью более 50 км лучше не приближаться менее чем на 200 метров;

у морей водоохранная зона составляет до 500 метров.

«В границах водоохранных зон запрещаются: 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие», — гласит пункт 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Где можно ездить и парковаться

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Согласно Водному кодексу — по дорогам и на стоянках с «твердым покрытием». Это как минимум щебень. То есть колея, даже хорошо укатанная, дорогой не является . Кроме того, в 50 или 500 метрах от воды может быть лес, в который нельзя заезжать по причине пожароопасной ситуации или из-за того, что это заповедник.

Эвакуация

Напрашивается вопрос: могут ли в случае заезда на природо- и водоохранные территории эвакуировать автомобиль? Этого опасаться не стоит, так как решение об эвакуации вправе принимать исключительно инспектор ГИБДД. А у него и на дорогах работы хватает. Поэтому кататься по лесам и вдоль рек у работников ДПС нет ни времени, ни желания.

Карта запретов

Чтобы отдых не был испорчен штрафами, подготовьтесь к нему заранее и изучите выбранное для выезда на природу место на карте. Только не на обычной, а на специальной — Публичной кадастровой карте. При этом вам не придется отсчитывать метры от берега, подыскивая место для стоянки автомобиля. Пользоваться картой не сложно, тем более что там есть режим обучения.

Например, чтобы увидеть водоохранные зоны, выберите «Меню», затем «Слои» и укажите, что вас интересуют «Зоны с особыми условиями использования территории». Далее появившийся на карте светло-зеленый цвет покажет вам территории, куда въезд без дороги с твердым покрытием запрещен.

— Ограничения на въезд в природоохранные и водоохранные зоны не противоречат конституционному принципу свободы передвижения (ст. 27 Конституции РФ), так как согласуются со ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В нашем случае приоритет заботы государства о водных ресурсах страны превалирует над комфортом граждан, желающих на своем транспортном средстве как можно ближе подъехать к воде, не думая, что разбивают берег и загрязняют воду.

Но если нарушение уже совершено, то водитель должен быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — штраф от 3000 рублей. При этом необходимость покинуть водоохранную зону является обязанностью. Но для того, чтобы штраф был минимальным, необходимо добровольное прекращение правонарушения, раскаяние и предотвращение вредных последствий . Это будет рассматриваться как смягчающие ответственность обстоятельства (статьи 4.2 и 4.3 КоАП РФ). Кстати, 50-процентная скидка при уплате штрафа на данное правонарушение, согласно ст. 32.2 КоАП РФ, не распространяется.

Основаниями для избежание административной ответственности может послужить наличие процессуальных недостатков в оформлении протокола и постановления о привлечении к административной ответственности. Однако такие случаи в судебной практики носят «исключительный характер», а потому не должны вселять в водителя ложные ожидания.

При осуществлении своих полномочий инспекторы не могут применять физическую силу. Но в случае активного противодействия со стороны нарушителей должностные лица могут и должны привлекать сотрудников полиции.

И последнее: электромобили не являются исключением. Въезд в природоохранные и водоохранные зоны распространяется на все виды транспортных средств вне зависимости от вида силовой установки. В п. 4ч. 15 ст. 65 ВК РФ используется термин «транспортное средство», а это — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (ст. 2 ФЗ о безопасности дорожного движения).

Определенные правила следует соблюдать даже на даче, на собственной земле. Например, там нельзя мыть машину.

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Фото: Depositphotos, Kurt Von / Unsplash, Fernando Puente / Unsplash, Leio McLaren / Unsplash, JanFillem / Unsplash, Алексей Аксёнов