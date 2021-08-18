Такого я не ожидал! Подстава для водителей со штрафом до 300 тыс руб.

Своей историей поделился в интернете столичный автовладелец, которому пришло «письмо счастья» за парковку на газоне, хотя машина стояла на асфальте. Такое может произойти с каждым.

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Автовладельцу выписали штраф в 5000 рублей. А ведь он считает себя человеком законопослушным и на газонах не паркуется. Как же так?

А поставил он свой автомобиль на организованной местными властями официальной придомовой парковке, на асфальте, но одно колесо на несколько сантиметров заехало на участок, где асфальт прерывается. Причем покрытие положено настолько небрежно, что никто внимания не обращает на то, где оно заканчивается, да и часть парковочной разметки когда-то была нанесена прямо на грунт.

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Но по законодательству Москвы (закон №17 от 5 мая 1999 года «О защите зеленых насаждений») власти сочли это парковкой на газоне. Причем под «газоном» понимают не только специально подготовленный газон или клумбу, а любой участок без асфальта, где проросла хоть травинка. Таким образом, если асфальт весной размыло и на этом месте вырос какой-нибудь сорняк, а вы припарковались, не обратив на это внимание, вас могут оштрафовать.

Выявляют злостных нарушителей, как правило, с помощью неравнодушных местных граждан, которые установили на свой мобильный телефон приложение «Помощник Москвы». Так что, если не ладите с соседями, не подставляйтесь и внимательнее выбирайте парковочное место .

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

При этом сами территории с зелеными насаждениями (их границы) определяются местными органами власти. Очень часто на месте зеленых насаждений располагаются участки под любые иные нужды, а информация об этом в единую базу не заносится. А учитывая, что фиксация нарушения, как правило, производится в автоматическом режиме с последующим оформлением так называемого «письма счастья», то часто случаются ошибки и автовладельцев привлекают к ответственности.

Что касается конкретного случая, то здесь, на мой взгляд, как раз проблема в неверном определении границ придомовой парковки. Полагаю, что при обжаловании такого постановления есть все шансы для отмены несправедливого наказания.

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Вывод. В данном случае автовладелец с высокой долей вероятности может оспорить штраф. А вообще, парковка на газоне — региональная тема, и сумма штрафа зависит от аппетита местных властей. И конечно, не стоит лишний раз давать повод, из-за которого вас могут привлечь к ответственности.

Фото: Дзен, канал УАЗбука, Depositphotos, «За рулем»