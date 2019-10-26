Для нас придумали новый штраф: за парковку рядом с мусорками — журнал За рулем

Для нас придумали новый штраф: за парковку рядом с мусорками

Пока он, правда, принят только в Московской области.

Материалы по теме
Знак установлен не по правилам, а наказали меня... Почему?

Водителям Подмосковья, «облюбовавшим» мусорные площадки для стоянки автомобилей, начнут выписывать штрафы. Соответствующий закон был принят правительством Московской области, пишут Вести. Пойти на такой шаг чиновников заставило огромное количество жалоб от жителей — коммунальщики не могут вывозить мусор из-за припаркованных возле баков автомобилей, в результате чего растут мусорные кучи.

Теперь, согласно закону о благоустройстве Московской области, парковаться следует так, чтобы автомобиль не мешал проезду спецтехники и ее работе. Нарушителей ждет штраф в размере 5 тыс. рублей.

«Полномочиями выявлять нарушения наделены инспекторы Госадмтехнадзора, также имеют возможность привлекать к ответственности физических лиц административные комиссии муниципальных образований. Я думаю, что в перспективе мы привлечем к этой деятельности в том числе водителей мусоровозов, потому что кто, как не они, непосредственно могут фиксировать факт того, что они не могут забрать мусор» — говорит заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергей Гирко.

Жалобы на припаркованные возле мусорных баков автомобили теперь принимаются порталом «Добродел». Для вызова инспекторов необходимо сфотографировать припаркованное транспортное средство, зайти в раздел «Создать жалобу», загрузить фотографию и указать адрес.

  • Как быть с ошибочными штрафами? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...