За неделю в редакцию принесли три «письма счастья» с требованием уплатить штраф. И все три — ошибочные!

Сколько бы способов сравнительно честного отъема денег ни практиковал Остап Бендер, наше государство придумает еще больше. Один из самых эффективных называется «видеофиксация нарушений ПДД», и он поставлен на поток. Главная составляющая успеха — презумпция виновности: водитель сам должен доказать, что ехал по правилам или совершил нарушение вынужденно.

Случаи наиболее абсурдных штрафов становятся резонансными. Вспомним наказания за тень от машины на обочине, стояние в заторе, приравненное к парковке в запрещенном месте, за «езду» на эваку­аторе и за скорость более 200 км/ч, в которой «уличили» ГАЗель и вазовскую «классику». Но очевидная необоснованность наказания — вовсе не гарантия того, что его отменят. Так, вынужденную остановку для замены пробитого колесá в Москве отказались считать уважительной причиной для отмены штрафа.

Мы наблюдали весь этот театр абсурда со стороны, пока в редакцию за неделю не пришло сразу три «письма счастья». И все три очень удивили.

Datsun mi-DO, пострадавший от обрыва ремня ГРМ, завис в нашем техцентре, и тем не менее его «заметила» на превышении скорости камера в Крыму. Инспектора Акишева не смутило, что на фотографии — Лада Ларгус, а первый символ номерного знака — четкая буква У, которую электронный глаз почему-то ­распознал как Х, что и превратило госномер в принадлежащий редакционному Датсуну.

На редакционную Весту, которая закреплена за мной, пришло два штрафа за один день. Это же моя годовая «норма» по нарушениям! И снова парадокс: в кадре красуется Ford Mondeo, а на его номерах как минимум два символа можно трактовать неоднозначно. Инспекторы Бурый и Лобанов, якобы подписавшие постановления в подмосковном ЦАФАПе, подвох наверняка заметили бы, взгляни они на эти бумажки. Но «человеческий» подход тут не предусмотрен.

В онлайн-режиме можно оспорить только московские парковочные штрафы. Систему, позволяющую отправить в ГИБДД жалобу на любое наказание, только предполагается создать. Но и она нам не помогла бы: раз машины зарегистрированы на юридическое лицо, извольте обратиться официально. Пришлось писать заказные письма. Частникам легче — они могут отправить жалобу через официальный сайт автоинспекции. При этом далеко не факт, что не придется приезжать лично.

Штрафы, разумеется, были аннулированы: с явными расхождениями не поспоришь. Но, окажись на снимках автомобили таких же моделей, как и у нас, пришлось бы собирать весомые доказательства того, что в этот день и час они находились в другом месте. Какие? ГИБДД и суд это не интересует, выкручивайтесь, мол, сами.

Тем, кому повезло меньше, чем нам, остается платить. Согласно любимой российскими судьями формулировке, «нет оснований не доверять сотрудникам ГИБДД». А уж вкупе с автоматической камерой — тем более! Методов борьбы с ошибками системы у водителей, увы, немного. Если завтра государство придумает, как зарабатывать на утверждении, что 2×2 = 5, инспекторы Акишев, Бурый и Лобанов станут отличными работниками созданного для этого ведомства.