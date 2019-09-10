Докажи, что верблюд — не ты! Как быть с ошибочными штрафами — журнал За рулем

Докажи, что верблюд — не ты! Как быть с ошибочными штрафами

За неделю в редакцию принесли три «письма счастья» с требованием уплатить штраф. И все три — ошибочные!

Материалы по теме
7 простых шагов — и к камерам не будет вопросов. Почему ГИБДД молчит?

Сколько бы способов сравнительно честного отъема денег ни практиковал Остап Бендер, наше государство придумает еще больше. Один из самых эффективных называется «видеофиксация нарушений ПДД», и он поставлен на поток. Главная составляющая успеха — презумпция виновности: водитель сам должен доказать, что ехал по правилам или совершил нарушение вынужденно.

Случаи наиболее абсурдных штрафов становятся резонансными. Вспомним наказания за тень от машины на обочине, стояние в заторе, приравненное к парковке в запрещенном месте, за «езду» на эваку­аторе и за скорость более 200 км/ч, в которой «уличили» ГАЗель и вазовскую «классику». Но очевидная необоснованность наказания — вовсе не гарантия того, что его отменят. Так, вынужденную остановку для замены пробитого колесá в Москве отказались считать уважительной причиной для отмены штрафа.

Мы наблюдали весь этот театр абсурда со стороны, пока в редакцию за неделю не пришло сразу три «письма счастья». И все три очень удивили.

Datsun mi-DO, пострадавший от обрыва ремня ГРМ, завис в нашем техцентре, и тем не менее его «заметила» на превышении скорости камера в Крыму. Инспектора Акишева не смутило, что на фотографии — Лада Ларгус, а первый символ номерного знака — четкая буква У, которую электронный глаз почему-то ­распознал как Х, что и превратило госномер в принадлежащий редакционному Датсуну.

На редакционную Весту, которая закреплена за мной, пришло два штрафа за один день. Это же моя годовая «норма» по нарушениям! И снова парадокс: в кадре красуется Ford Mondeo, а на его номерах как минимум два символа можно трактовать неоднозначно. Инспекторы Бурый и Лобанов, якобы подписавшие постановления в подмосковном ЦАФАПе, подвох наверняка заметили бы, взгляни они на эти бумажки. Но «человеческий» подход тут не предусмотрен.

Материалы по теме
Главная жалоба водителей: я не превышал, а штраф есть. Как оспорить?

В онлайн-режиме можно оспорить только московские парковочные штрафы. Систему, позволяющую отправить в ГИБДД жалобу на любое наказание, только предполагается создать. Но и она нам не помогла бы: раз машины зарегистрированы на юридическое лицо, извольте обратиться официально. Пришлось писать заказные письма. Частникам легче — они могут отправить жалобу через официальный сайт автоинспекции. При этом далеко не факт, что не придется приезжать лично.

Штрафы, разумеется, были аннулированы: с явными расхождениями не поспоришь. Но, окажись на снимках автомобили таких же моделей, как и у нас, пришлось бы собирать весомые доказательства того, что в этот день и час они находились в другом месте. Какие? ГИБДД и суд это не интересует, выкручивайтесь, мол, сами.

Тем, кому повезло меньше, чем нам, остается платить. Согласно любимой российскими судьями формулировке, «нет оснований не доверять сотрудникам ГИБДД». А уж вкупе с автоматической камерой — тем более! Методов борьбы с ошибками системы у водителей, увы, немного. Если завтра государство придумает, как зарабатывать на утверждении, что 2×2 = 5, инспекторы Акишев, Бурый и Лобанов станут отличными работниками созданного для этого ведомства.

  • Шесть незаконных требований инспектора и как на них отвечать: об этом мы писали вот здесь.
Фото: depositphotos и «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые