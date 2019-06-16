Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству

Весной МВД подготовило поправки в КоАП — грядет увеличение штрафов за превышение скорости. Вместо 500 рублей за лишние 10–20 км/ч хотят штрафовать на 1500 рублей. А превышение на 20–40 км/ч потянет на три тысячи.

Чуть ранее депутат Госдумы и глава общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил поднять штраф за пользование гаджетами во время вождения до 5000 рублей. Низкий ему поклон! Для многих россиян пять тысяч — это четверть или треть зарплаты. А для персонала роддома в городе Салават — половина. Но почему именно 5000? Красивое круглое число? Законодатели сопоставляют тяжесть нарушения с размером штрафа? Или им важно просто вызвать резонанс?

Где разум, где логика?

В пять тысяч КоАП оценивает полтора десятка нарушений. Из них только некоторые (в частности, движение по встречной полосе) относятся к созданию опасности на дороге, а большинство — дисциплинарного характера: нельзя ездить без номеров, «подделывать» автомобиль под спецслужбы и такси, парковаться на местах для инвалидов. На безопасность движения такие нарушения не влияют или влияют весьма косвенно.

Штраф 5000 рублей за всего лишь неоплаченную парковку (в Москве) на этом фоне выглядит дико, поскольку карает правонарушение в области благоустройства города. Неужели это столь же тяжкий проступок, как езда по встречке?

Парковка на газоне еще кошмарнее, поскольку к штрафу приложится «бонус» в виде эвакуации и суммарный сбор вплотную приблизится к средней месячной пенсии в столице.

А уж если заехать на газон на автомобиле, зарегистрированном на юрлицо, например на организацию, где вы работаете!.. Прикиньте, сколько месяцев вы будете получать урезанную зарплату, чтобы погасить штраф в размере 300 000 рублей.

Масштаб московских и петербуржских наказаний за нарушения правил парковки таков, что впору задуматься о дискриминации по территориальному признаку. Для жителей столиц КоАП делает ряд «приятных» исключений в виде удвоенных штрафов. Не нравится — езжайте в Бологое?

Отменить штраф

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Подавляющее большинство нарушений ПДД нынче фиксируют камеры — 82,7% всех случаев фиксации в 2018 году. Постановление о нарушении (квитанцию на штраф) подписывает инспектор ГИБДД. Но камеры и инспекторы иногда ошибаются. Они могут не учесть, например, что знак «Остановка запрещена» накануне сбил таксист, а желтую полосу съели реагенты. Несправедливые штрафы закон позволяет опротестовать, дабы граждане не платили за нарушение, которого не было.

На практике это требует написания бумаг и поездок в различные учреждения, а вся процедура может растянуться на полгода или год, в зависимости от запутанности случая. И не факт, что правоту удастся отстоять. Причем выписывание ошибочного штрафа занимает минуту, а доказательство невиновности — несколько рабочих дней, недель, а иногда и месяцев.

Водителя, допустившего ошибку, наказывают. А инспектор, допустивший ошибку, почему-то не несет никакой ответственности, хотя создал хлопоты и причинил как минимум моральный ущерб. Вам подсказка, господа законо­датели!

Каждому — по камере

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Не так давно контроль выполнения ПДД перестал быть прерогативой только властей. Государственная функция частично передана бизнесменам. Установку и обслуживание камер поручают коммерческим структурам — в форме концессии на длительный срок. И даже отдельным частным лицам. Часть выручки от штрафов они забирают себе, остальное идет в казну.

У рядовых водителей эта схема ничего, кроме негодования, вызвать не может. Одно дело — перечислять деньги за нарушения в бюджет страны или региона, совсем другое — спонсировать ушлых предпринимателей.

Надеемся, что грядущие повышения штрафов направлены не на улучшение благосостояния бизнесменов — и есть какой-то другой, общественный смысл. Может быть, безопасность движения? Да нет, вряд ли.

Только без рук

Разговор по телефону уже сейчас на 500 рублей «дороже», чем проезд на красный свет светофора или семафора. Телефон более опасен?!

И прежде, чем штраф за телефон в руке повысят до 5000 рублей, хотелось бы прояснить два момента. Первый: кто и как фиксирует нарушения такого типа? Камеры пока не умеют распознавать лица водителей, а штат ГИБДД в прошлом году в очередной раз начали поэтапно сокращать — на десять тысяч сотрудников, или на 18%. Второй: чтó именно закон подразумевает под «пользованием ­гаджетами»?

Актуальные ПДД запрещают «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Однако не запрещены, скажем, планшеты. Правилам вторит статья 12.36.1 КоАП: в ней тоже речь только о «телефонах» и «ведении переговоров». Заказ пиццы через приложение или съемка видеороликов не упомянуты, а определению «переговоры» не соответствуют.

Чашка кофе точно так же отвлекает водителя, как телефон, - может, даже в большей степени. А также бургеры и носовые платки. Сморкание разве не отвлекает от управления транспортным средством? Так нетрудно дойти до абсурда. Важно вовремя остановиться.

Борьба с телефонами сейчас ведется не более рьяно, чем борьба с вышвыриванием окурков, которое тоже наказуемо: «противопожарная» статья 20.4 КоАП предусматривает штраф 2000–4000 рублей. То есть не ведется никак, потому что вести ее некому.

Мультимедийные системы и навигаторы, коими штатно оборудуют даже бюджетные автомобили, также распыляют внимание водителя, но считаются благом. А если уж совсем по делу, то поедание хот-догов и распитие кофе во время движения — столь же отвлекающий от управления фактор, как и телефон. Руки-то заняты!

Между тем в некоторых странах давно запрещено пить кофе во время движения. В Израиле предусмотрен штраф до 500 шекелей, на Кипре — до 85 евро. Есть тоже нельзя, обе руки должны быть на руле. В Великобритании пить кофе не запрещено, но инспекторы вправе квалифицировать такое поведение как «неосторожное вождение» и наказать на 100 фунтов. И это продиктовано заботой о безопасности! Так что мы всё еще отстаем от передовых держав, а у наших законодателей — непаханое поле для репрессивного законотворчества.

Штрафы за телефон

Штрафы за разговор по телефону (с участием рук) преду­смотрены в большинстве стран Европы. В Австрии это 50 евро, в Бельгии — 100, в Испании — 200. Похоже, в Евросоюзе тоже не учитывают «средние зарплаты по регионам». В Германии штраф — от 40 до 100 евро, а нарушением считается «держание сотового телефона в руках при работающем двигателе». Универсальная и всеобъемлющая формулировка не помешала бы и нам.

В Великобритании особо оговорен «заказ и оплата заказа по телефону», наказание — 200 фунтов. А самый передовой подход демонстрирует Франция. С 2015 года здесь запрещены не только разговоры по телефону, но и нахождение в ухе водителя «любого устройства, которое может издавать звук».

В ближайшей перспективе Наши законодатели не оригинальничают в области штрафов за нарушения ПДД, а берут лучшее из «мирового опыта». Посмотрим, что есть в мире такого полезного, чего пока нет у нас. В Германии камеры обучены фиксировать дистанцию между автомобилями и их скорость одновременно. Нормальной считается дистанция, равная половине показания спидометра. Дистанция в «четверть» и меньше — штрафуемая, размер штрафа пропорционален скорости и на автобанах достигает космических (для россиян) величин. Материалы по теме 50 км/ч в городе — а где же нам гонять?!

В Германии действует дифференцированная система штрафов за проезд на красный свет. Менее секунды после включения красного сигнала — 90 евро, более секунды — 200 евро, при создании помех для других участников движения — 240 евро и возможное лишение прав. В Великобритании водителям запрещено предупреждать друг друга миганием фар о засаде дорожной полиции, штраф — до 1000 фунтов (формулировка: «препятствование исполнению обязанностей»). В Финляндии за несерьезные нарушения предусмотрены фиксированные штрафы — от 20 до 200 евро. А за серьезные — «штрафы на основе дневного тарифа». Из ежемесячного дохода водителя (минус налоги) вычитают 255 евро, результат делят на 60 — это и есть дневной тариф. Максимальный штраф — 120 тарифов, а, например, превышение скорости за городом на 21–23 км/ч оценивают в 12 дневных тарифов. Таким образом, богатые платят порой в десятки раз больше прочих! Справедливость гуляет лесом. Потому велика вероятность, что такую систему могут ввести в России. В половине европейских стран запрещены радар-детекторы и иные устройства, способные осведомлять о расстановке камер. Наказания стереотипны: большой штраф и конфискация устройства. Но, как мы понимаем, камера не может конфисковать радар-детектор, для этого нужен инспектор. А у нас он ­скоро будет музейной редкостью.



