«Мелкие» штрафы (до 10 тыс. рублей) предлагают списывать прямо со счетов должников — журнал За рулем

«Мелкие» штрафы (до 10 тыс. рублей) предлагают списывать прямо со счетов должников

Сегодня на сайте правительства была опубликована концепция нового кодекса об административных правонарушениях. В одном из пунктов в ней значится упрощение процедур взыскания административных штрафов на «небольшие суммы». Таким образом, коснется это и штрафов ГИБДД.

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Пункт 6.2. новой редакции КоАП называется «Упрощение процедур взыскания административных штрафов на небольшие суммы». Их предлагается списывать с банковских счетов должника без возбуждения исполнительного производства, звучит это буквально так:

«Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, направляемых для принудительного исполнения в ФССП России в форме электронного документа, исключающего возбуждение исполнительного производства (в автоматическом режиме исключительно за счет денежных средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации)».

Еще в ноябре прошлого года в ФССП говорили, что механизм взыскания штрафов ГИБДД в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства собираются ввести для штрафов не превышающих 3 тысяч рублей, тогда именно эта сумма считалась мелкой.

Уведомив гражданина о принятии постановления к исполнению, пристав направит запрос в банк. И если на счету должника требуемая сумма найдется, деньги спишут в счет долга.

Фото: Илья Щербаков/ТАСС

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