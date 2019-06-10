«Мелкие» штрафы (до 10 тыс. рублей) предлагают списывать прямо со счетов должников

Renault Arkana или Haval F7: какой кроссовер выгоднее? Две самых ярких новинки этого года на нашем рынке — Renault Arkana и Haval F7 — находятся в разных «весовых категориях». Однако идея сравнить их не лишена смысла, так как стоимость кроссоверов вполне сопоставима. Давайте посмотрим, какой автомобиль предпочесть. «Козлик» УАЗ-469 — таких модификаций вы точно не видели! УАЗ-469 — один из самых долгоиграющих отечественных автомобилей. Пробную партию сделали аж в конце 1971 года. А учитывая, что УАЗ Хантер — хотя и сильно измененный, но все же прямой потомок 469-го — выпускают и сегодня, модель находится в производстве в общей сложности почти полвека. Автомобили из СССР: а вы их помните? Беларусь не балует автомобильными музеями и прочими экспозициями авторетро. Но кое-что всё же здесь есть, и буквально в центре Минска.