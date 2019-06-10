«Мелкие» штрафы (до 10 тыс. рублей) предлагают списывать прямо со счетов должников

Пункт 6.2. новой редакции КоАП называется «Упрощение процедур взыскания административных штрафов на небольшие суммы». Их предлагается списывать с банковских счетов должника без возбуждения исполнительного производства, звучит это буквально так:
«Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, направляемых для принудительного исполнения в ФССП России в форме электронного документа, исключающего возбуждение исполнительного производства (в автоматическом режиме исключительно за счет денежных средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации)».
Еще в ноябре прошлого года в ФССП говорили, что механизм взыскания штрафов ГИБДД в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства собираются ввести для штрафов не превышающих 3 тысяч рублей, тогда именно эта сумма считалась мелкой.
Уведомив гражданина о принятии постановления к исполнению, пристав направит запрос в банк. И если на счету должника требуемая сумма найдется, деньги спишут в счет долга.
- Прошлой осенью ФССП предлагала запретить должникам сдавать на права и регистрировать автомобили.
- Почему лучше проверить заранее оплату штрафов, прежде чем куда-то ехать, напоминает наш автор.
Фото: Илья Щербаков/ТАСС
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