ФССП предлагает запретить должникам сдавать на права и регистрировать автомобили

Об этом директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил сегодня, выступая на круглом столе в Госдуме.

Дмитрий Аристов подчеркнул в своем выступлении, что развитие мер косвенного принуждения — общемировая тенденция. Должников необходимо стимулировать выполнять свои обязательства по долгам. В частности, чиновник предлагает отказывать им в регистрации транспортных средств и допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами, а также в предоставлении других госуслуг, не являющихся социально значимыми.

Кроме того, глава ФССП предлагает ограничивать действие водительских прав и у должников по налогам и штрафам, назначенным за совершение преступления. Сейчас это ограничение распространяется лишь на тех, кто задолжал по штрафам, алиментам, а также на тех, кого суд обязал возместить причиненный здоровью другого человека вред, а также вред, причиненный в связи со смертью кормильца. Восстановить действие прав можно сразу после уплаты штрафа, но если должник проигнорирует запрет и сядет за руль не расплатившись, права у него отнимут уже всерьез на срок, который определит суд.

Меру ограничения в водительских правах чиновник назвал очень эффективной — в этом году в результате ее применения было взыскано более 4 млрд рублей.

До этого ГИБДД предлагала водителям, не оплачивающим штрафы за нарушения правил дорожного движения, ограничить пользование госуслугами.

Также недавно глава ведомства предлагал списывать штрафы за нарушение ПДД до трех тысяч рублей прямо со счетов граждан, не открывая исполнительного производства.



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