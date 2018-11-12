ФССП предлагает запретить должникам сдавать на права и регистрировать автомобили

Дмитрий Аристов подчеркнул в своем выступлении, что развитие мер косвенного принуждения — общемировая тенденция. Должников необходимо стимулировать выполнять свои обязательства по долгам. В частности, чиновник предлагает отказывать им в регистрации транспортных средств и допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами, а также в предоставлении других госуслуг, не являющихся социально значимыми.
Кроме того, глава ФССП предлагает ограничивать действие водительских прав и у должников по налогам и штрафам, назначенным за совершение преступления. Сейчас это ограничение распространяется лишь на тех, кто задолжал по штрафам, алиментам, а также на тех, кого суд обязал возместить причиненный здоровью другого человека вред, а также вред, причиненный в связи со смертью кормильца. Восстановить действие прав можно сразу после уплаты штрафа, но если должник проигнорирует запрет и сядет за руль не расплатившись, права у него отнимут уже всерьез на срок, который определит суд.
Меру ограничения в водительских правах чиновник назвал очень эффективной — в этом году в результате ее применения было взыскано более 4 млрд рублей.
- До этого ГИБДД предлагала водителям, не оплачивающим штрафы за нарушения правил дорожного движения, ограничить пользование госуслугами.
- Также недавно глава ведомства предлагал списывать штрафы за нарушение ПДД до трех тысяч рублей прямо со счетов граждан, не открывая исполнительного производства.
Фото: depositphotos.com
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