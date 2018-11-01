Мелкие штрафы за нарушения ПДД предлагают списывать прямо со счетов должников

Займется взысканием штрафов суммой до 3 тысяч рублей центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов в электронном режиме. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Аристов.

Речь о штрафах за нарушение ПДД на общую сумму до трех тысяч рублей. По таким незначительным суммам приставы не вправе ограничивать выезд за границу, блокировать действие водительских прав и арестовывать имущество. А взыскивать такие штрафы тоже надо, ведь, например, в 2017 году на исполнении в ФССП находилось порядка 34 млн штрафов за нарушения правил дорожного движения, из которых более 80% — штрафы до 3 тысяч рублей.

Сейчас механизм взыскания следующий — пристав открывает исполнительное производство, направляет запрос в банк, находит счета должника, и банк блокирует сумму задолженности на счете должника до погашения штрафа. Об этом глава ведомства Дмитрий Аристов рассказал в интервью «Российской газете».

При предлагаемом упрощенном порядке уведомления о взыскании направят в информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг. В банки приставы направят запросы для выявления открытых на имя должника счетов и наличия на них денег.

Если деньги на счетах есть, а сведения об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей отсутствуют, банк сможет списать денежные средства в счет погашения долга. Кроме штрафа с должника спишут и исполнительный сбор. То есть дополнительный штраф за необходимость принудительного списания задолжен­ности. Этот сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее тысячи рублей. То есть, например, вместо 500 рублей со счета должника спишут 1500 рублей, и это законно. Но сначала человек получит уведомление о необходимости погасить штраф, и если за два дня он этого не сделает, то на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор.

Штрафами ГИБДД до 3 тысяч рублей займется центральный аппарат ФССП вне зависимости от того, в каком месте проживает должник. Это штрафы до 3 тысяч рублей за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если сумма штрафов возрастет, дело направят на исполнение в тот регион, где проживает водитель.

Дмитрий Аристов напомнил, что штрафы — это всегда ответственность самого гражданина. Поэтому на всякий случай он должен сам проверять их наличие на сайте ГИБДД. Можно также установить приложение ФССП России и получать информацию о любом производстве, которое ведется в его отношении. Отговорки типа «не знал, никто не уведомил» не принимаются.

«Надо изменить ментальность: это не мы взыскиваем с кого-то, это человек должен расплатиться по долгам, у него есть определенные обязательства. А долги надо отдавать. Если же не согласен с долгом, есть правовые процедуры — оспаривай в суде. Если трудная ситуация, тоже есть разные возможности: обратись в суд с просьбой об отсрочке или рассрочке. Все можно и нужно решать цивилизованно», — отметил Аристов.

Кроме того, директор службы сообщил, что в каждом отделе ФССП вводится институт дежурных судебных приставов. Их задача — предоставить гражданину справочную информацию, например, нет ли у него ограничения на выезд за границу или какие производства в отношении него ведутся (если такие есть). Дежурный пристав будет работать ежедневно и попасть к нему будет легко.

Одна гражданка оскорбила другую в соцсетях. Та подала в суд иск на компенсацию морального вреда, выиграла дело, но хамка отдавать деньги не желала. Закончилось все арестом ее автомобиля.

Сотрудники ГИБДД могут теперь «пробивать» водителей не только на неоплаченные автоштрафы, но и на наличие у них других долгов, по которым приставами возбуждены исполнительные производства.



Фото: depositphotos.com