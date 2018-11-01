Мелкие штрафы за нарушения ПДД предлагают списывать прямо со счетов должников

Речь о штрафах за нарушение ПДД на общую сумму до трех тысяч рублей. По таким незначительным суммам приставы не вправе ограничивать выезд за границу, блокировать действие водительских прав и арестовывать имущество. А взыскивать такие штрафы тоже надо, ведь, например, в 2017 году на исполнении в ФССП находилось порядка 34 млн штрафов за нарушения правил дорожного движения, из которых более 80% — штрафы до 3 тысяч рублей.
Сейчас механизм взыскания следующий — пристав открывает исполнительное производство, направляет запрос в банк, находит счета должника, и банк блокирует сумму задолженности на счете должника до погашения штрафа. Об этом глава ведомства Дмитрий Аристов рассказал в интервью «Российской газете».
При предлагаемом упрощенном порядке уведомления о взыскании направят в информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг. В банки приставы направят запросы для выявления открытых на имя должника счетов и наличия на них денег.
Если деньги на счетах есть, а сведения об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей отсутствуют, банк сможет списать денежные средства в счет погашения долга. Кроме штрафа с должника спишут и исполнительный сбор. То есть дополнительный штраф за необходимость принудительного списания задолженности. Этот сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее тысячи рублей. То есть, например, вместо 500 рублей со счета должника спишут 1500 рублей, и это законно. Но сначала человек получит уведомление о необходимости погасить штраф, и если за два дня он этого не сделает, то на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор.
Штрафами ГИБДД до 3 тысяч рублей займется центральный аппарат ФССП вне зависимости от того, в каком месте проживает должник. Это штрафы до 3 тысяч рублей за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если сумма штрафов возрастет, дело направят на исполнение в тот регион, где проживает водитель.
Дмитрий Аристов напомнил, что штрафы — это всегда ответственность самого гражданина. Поэтому на всякий случай он должен сам проверять их наличие на сайте ГИБДД. Можно также установить приложение ФССП России и получать информацию о любом производстве, которое ведется в его отношении. Отговорки типа «не знал, никто не уведомил» не принимаются.
«Надо изменить ментальность: это не мы взыскиваем с кого-то, это человек должен расплатиться по долгам, у него есть определенные обязательства. А долги надо отдавать. Если же не согласен с долгом, есть правовые процедуры — оспаривай в суде. Если трудная ситуация, тоже есть разные возможности: обратись в суд с просьбой об отсрочке или рассрочке. Все можно и нужно решать цивилизованно», — отметил Аристов.
Кроме того, директор службы сообщил, что в каждом отделе ФССП вводится институт дежурных судебных приставов. Их задача — предоставить гражданину справочную информацию, например, нет ли у него ограничения на выезд за границу или какие производства в отношении него ведутся (если такие есть). Дежурный пристав будет работать ежедневно и попасть к нему будет легко.
- Одна гражданка оскорбила другую в соцсетях. Та подала в суд иск на компенсацию морального вреда, выиграла дело, но хамка отдавать деньги не желала. Закончилось все арестом ее автомобиля.
- Сотрудники ГИБДД могут теперь «пробивать» водителей не только на неоплаченные автоштрафы, но и на наличие у них других долгов, по которым приставами возбуждены исполнительные производства.
Фото: depositphotos.com
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