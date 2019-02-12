За парковку автомобилей без номеров будут лишать прав

Региональные власти придумывают все новые способы борьбы с теми, кто не хочет оплачивать парковку.

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Как известно, многие снимают номера при стоянке на платных парковках. Сегодняшняя редакция Кодекса об административных правонарушениях наказания за такие действия не предусматривает: штраф или лишение прав грозит только тем, кто ездит без номеров. В Москве приняли «антитеррористическую» резолюцию и эвакуируют такие автомобили как подозрительные. Но выдают владельцам бесплатно при предъявлении документов на машину.

В Казани до такого не додумались, к тому же город теряет деньги, не поступающие от оплаты парковки и эвакуации. Поэтому местный мэр Ильсур Метшин, выступая на Коллегии Минтранса республики, предложил ввести в КоАП наказание для водителей, оставляющих машины без номеров. По его словам, отсутствие наказания провоцирует водителей и создает неудобства для законопослушных граждан.

В мэрии Казани говорят о том, что снимают номера порядка 10% водителей, оставляющих машины на платных парковках. Штраф за ее неоплату в Казани 2500 руб. (в Москве его увеличили в два раза), но оформить постановление, когда неизвестны данные автовладельца, невозможно.

Метшин говорит, что проблема принимает массовый характер во всех регионах, где существуют платные парковки. В связи с этим он предлагает распространить штраф, применяемый за движение автомобиля без номеров (штраф 5000 руб. или лишение прав), на все случаи эксплуатации автомобиля, включая его стоянку.

Присутствовавший на заседании министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что «вопрос наказания весьма тонкий», пишет «КоммерсантЪ». По словам министра, номер может прикрыть или вообще снять злоумышленник, а пострадает законопослушный водитель.

В Госдуме также пока не собираются менять законодательство и вводить новый штраф. Потому что водитель может просто прикрыть машину от осадков, а номера будет не видно, он может снять номера для их замены и т.д.

Тем не менее госсовет Татарстана собирается обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением изменить ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.

Власти и ГИБДД хотят создать «черные списки» водителей, не оплачивающих проезд по платным дорогам.

С марта штрафы за отсутствующее ОСАГО будут приходить с камер фиксации нарушений ПДД.

Фото: АГН «Москва»