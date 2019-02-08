Для водителей создают черные списки: как не попасть в них

Новый глава «Автодора» нашел способ победить тех, кто не оплачивает проезд по платным автодорогам.

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По словам Вячеслава Петушенко, только в 2018 году убытки госкорпорации от водителей, которые не платят за проезд по платным дорогам, превысили 500 млн руб. Сейчас инициатива «Автодора» находится на согласовании с ГИБДД для подготовки соответствующего законопроекта.

Выявлять «зайцев» будут уже на подъезде к пунктам оплаты проезда с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, Петушенко говорит, что с такими водителями будут «жестко вести разговор» аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД.

«У нас сейчас выстроена программа совместно с органами ГИБДД, мы и технические средства сделаем немного другие, чтобы неповадно было, и будем формировать черные списки», — заявил Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу «Россия-24».

Любопытно, что Минтранс еще в 2017 году подготовил проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, вводящий штраф за неоплату проезда по платным дорогам. По словам представителей ведомства, именно «зайцы» мешают введению в России системы free flow, позволяющей проезжать пункты оплаты проезда без остановки: номера автомобилей фиксируются камерами и со счета автоматически списываются средства. То есть водителям не нужно останавливаться для оплаты проезда в кассах или сбрасывать скорость в ожидании, пока автоматика распознает транспондер.

Собственно, если инициатива «Автодора» найдет продолжение на законодательном уровне, то нет никаких сомнений в том, что она будет одобрена. А избежать попадания в черные списки просто: нужно не забывать оплачивать проезд по платным дорогам.

На участке платной трассы М-4 «Дон» поступили проще: после пункта оплаты проезда установлены светофоры. Водителей, которые пытаются проскочить бесплатно, штрафуют за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Проезд по платным дорогам тоже дорожает. В начале января выросли цены на первом участке платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Фото: Константин Якубов / «За рулем»