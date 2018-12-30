На трассе М-11 снова подорожал проезд

Компания СЗКК, которая управляет первым участком трассы — от Москвы до Солнечногорска, — вновь увеличила тарифы.

Тарифы на проезд по первому участку постепенно возвращаются к первоначальным, вызвавшим бурю негодования у водителей. Дошло до того, что в ситуацию вмешались губернатор Московской области Воробьев и президент Владимир Путин. Два года назад под давлением последнего СЗКК снизила тарифы.

Теперь вступила в силу новая тарифная сетка. Изменились интервалы: раньше их было четыре (ночной и три дневных), теперь же стало три: ночной и два дневных (с 6:00 до 14:00 и с 14:00 до 1:00).

Сильнее всего тариф вырос для тех, кто ездит из Солнечногорска в Москву. В зависимости от интервала подорожание составило 50–100 руб. Тарифы при поездках в область почти не изменились: максимальный тариф составляет 600 руб. Подорожал проезд по участку до Шереметьево-2: с 300 до 310 руб.

На некоторых участках цены, наоборот, снижены. Так, тариф при проезде от Шереметьево-2 до Шереметьево-1 составляет в будни 100 руб. (ранее 150 руб.).

В СЗКК объясняют повышение тарифов повышением НДС и инфляцией. При этом владельцев абонементов подорожание не коснулось.

Изменились скидки и для владельцев транспондеров. Если раньше скидка составляла 20% вне зависимости от участка, то теперь она варьируется от 9 до 50%. Это, как пояснили газете «КоммерсантЪ» в компании, связано с тем, что значительно выросло число тех, кто использует при поездках бесконтактный способ оплаты.

Последний раз тарифы на первом участке трассы М-11 повышались в мае прошлого года.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС