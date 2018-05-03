Платная трасса М-11 стала еще дороже. Но не для всех

С сегодняшнего дня выросла цена за проезд по первому участку магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Правда, стоимость выросла только для тех, у кого нет транспондера или абонемента. Причем оператор этого участка (15–58 км), «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК), увеличил стоимость исключительно для 1-й группы транспортных средств, к которым относятся мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы и легкий коммерческий транспорт.

Изменения коснулись исключительно пятниц начиная с 16:00 на участках Москва — Зеленоград, Москва — Солнечногорск и до пересечения трассы с Малым московским кольцом (трасса А-107).

Проезд по участку Москва — Зеленоград теперь стоит 450 рублей, а не 400 рублей, как это было ранее. На 50 рублей (до 600 рублей) подорожал проезд по маршруту Москва — Солнечногорск, а поездка до А-107 обойдется в 500 рублей. Стоимость проезда автомобилей с транспондерами и абонементами осталась прежней.

В СЗКК связывают повышение цен с необходимостью разгрузить пункты оплаты, заявили РБК в компании, а также на «корректировку транспортного потока».

Сейчас на трассе М-11 есть три участка: с 15-го по 58-й километры и обходы Вышнего Волочка и Торжка. Два последних находятся в ведении государственной корпорации «Автодор». и там действуют более низкие тарифы.

Стоимость проезда по платной автотрассе М-11 после ее полного запуска составит 2 тысячи рублей, а время в пути — 6 часов с учетом остановок.

На платных автодорогах Европы и России для удобства пользователей может быть введен единый транспондер.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС