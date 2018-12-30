Праздники закончились: новые штрафы и тарифы на парковку

С сегодняшнего дня в Москве значительно увеличиваются тарифы на парковку в центре города, штрафы за ее нарушения и расценки на эвакуацию на штрафстоянку.

Тарифы на парковку

Цены на парковку были увеличены 15 декабря прошлого года и коснулись центра столицы. На большинстве улиц внутри Садового кольца тариф был поднят до 200 руб. в час, а в некоторых районах (Патриаршие пруды, район «Москва-Сити») — до 380 руб. в час. Традиционно власти города объяснили повышение тарифов исследованиями и тем, что в центре практически невозможно запарковаться. Кроме того, на некоторых улицах организовано 70 дополнительных парковочных мест, но предназначены они исключительно для резидентов: якобы местные жители массово жаловались на отсутствие мест для стоянки. Московские власти отменили, в том числе, бесплатную парковку по воскресеньям, но сохранили ее для праздничных дней: именно поэтому новые тарифы вступают в силу сегодня.

Штрафы за нарушение правил парковки

За неоплаченную парковку или стоянку в запрещенных местах штраф увеличен в два раза: с 2500 до 5000 руб. В конце декабря 2018 года Мосгордума в ускоренном порядке приняла соответствующий законопроект. Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Татьяна Портнова объяснила это решение тем, что действующая санкция «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». После повышения тарифов водителям стало выгоднее платить штрафы, а не оплачивать парковку, объясняли в Мосгордуме. Так как данный штраф существует в городском КоАП, то на него не распространяются скидки, предусмотренные за некоторые нарушения Федеральным кодексом.

Тарифы на эвакуацию

С начала года в силу вступили новые тарифы на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку. В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» объясняют это тем, что тарифы не менялись пять лет, а за это время выросла стоимость топлива, зарплаты персонала, повысились другие затраты. При этом расценки по-прежнему привязаны к мощности автомобиля.

Теперь эвакуация автомобиля мощностью до 80 л.с. составляет 3,2 тыс. руб. (ранее 3 тыс. руб.), мощностью от 80 до 250 л.с. — 5,2 тыс. руб. (ранее 5 тыс. руб.), для автомобилей мощностью свыше 250 л.с. — 7,4 тыс. руб. (ранее 7 тыс. руб.). За эвакуацию грузовика придется заплатить 49,2 тыс. руб. (ранее 27–33 тыс. руб.).

В мобильном приложении «Парковки Москвы» с апреля 2019 года водители смогут исправлять ошибки, допущенные при оплате. Главное сделать это до конца текущего дня.

Для вынесения постановлений о штрафах требуется больше доказательств, решили в ГИБДД и начали расширять доказательную базу.

Фото: АГН «Москва»