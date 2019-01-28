Новые дорожные знаки, разметка, штрафы... — прошлый год оказался рекордным по количеству поправок и нововведений. «За рулем» дал им оценку.

Штрафы от бдительных

Реализовано частично

Не раз за минувший год обсуждалась идея создать специальное приложение для смартфонов и, возможно, видеорегистраторов, с помощью которого граждане с активной социальной позицией будут фиксировать различные нарушения — по всей стране, а не только в таких городах, как Москва и Казань. До реализации пока не дошло и, судя по всему, быстро не дойдет.

Но и без общероссийского сервиса процесс наказаний «по фотографии» идет. Лично я это приветствую при условии адекватности всех трех составляющих — жалобщика, должностного лица и наказания. Часто ведь как получается? Жалобщик фотографирует чисто формальное, не несущее реальной опасности нарушение, а должностное лицо, как правило, в детали не углубляется: нарушение видно — виновен!

С третьей составляющей еще хуже. Пример — парковка на газоне. Явление омерзительное, спору нет. Вот только в российских законах не прописана разница между газоном и обочиной дороги. А это принципиально: на газоне стоять нельзя, на обочине — можно. Наказание, похоже, назначали от балды: припарковал на травке личную машину — заплатишь 5000 рублей, казенную — в 60 раз больше… При таком подходе к делу общероссийский сервис жалобщиков нам не нужен.

Дорожные знаки

Эксперимент продлится три года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе

«Повезло» двум столицам и Севастополю! На них до конца 2020 года будут проводить эксперимент: сколько народу попадет в ДТП, не разобравшись в новых дорожных знаках. К трем сотням существующих знаков «эксперты» напридумывали еще 76.

Большинство из них интуитивно понятны, но регулируют очевидные дорожные ситуации, где новые знаки не нужны.

Другая категория придумана для каких-то мифических ситуаций. Например, для перекрестков, где разрешено только одно направление движения — обратное. Вы такие видели?

Третья группа обозначает нюансы, знать которые водителям необязательно. Тем более при нынешнем обилии визуального мусора на дорогах.

Зачем предупреждать, что на перекрестке есть не только обычные, но и диаго­нальные зебры? Или информировать о направлении движения рейсового автобуса, движущегося по сигналам собственного светофора?

Есть знаки, прямо противоречащие ПДД. В частности, это стрелка, разрешающая поворот направо на красный. Знак запрета выезда на перекресток при образовавшемся заторе мало того что откровенно лишний, так еще и нарисован вразрез со всеми требованиями: он серый и квадратный, красной каймы нет.

Повышение штрафов

Ограничились шумовым эффектом

Удивительное дело: в истекшем году не стали закручивать гайки для нарушителей ПДД. При том что количество идей перевалило за десяток.

Страховщики предлагали увеличить с 800 до 5000 рублей наказание за езду без полиса ОСАГО. Власти вместе с РСА довели ситуацию до того, что миллионы водителей не могут купить или сознательно не покупают обязательную страховку, - однако пойти на поводу у страховых компаний отказались.

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Несколько резонансных ДТП на железнодорожных переездах заставили заговорить о пересмотре соответствующей статьи КоАП. На 5000 рублей предлагали штрафовать за оставленных без присмотра в машине детей. Обсуждали ужесточение наказания за «пьяную» езду и вождение без прав, возврат санкций за непрохождение техосмотра.

Так и не появился штраф за обутый не по сезону автомобиль. А еще в 2019 году вполне вероятно возвращение наказания за превышение скорости на 10–20 км/ч. Полагаю, оно составит 500 рублей. В этой связи, скорее всего, сдвинутся вверх «тарифы» для остальных скоростных диапазонов. Но пока — без изменений.

Еще забавнее ситуация с опасным вождением. Этот термин с большим пафосом ввели в ПДД два с половиной года назад, но штраф до сих пор не назначен. А ведь в свое время чиновники преподносили это явление как едва ли не главную беду наших дорог. Неужели все-таки проснулось осознание того, что коррупционная составляющая слишком велика?

В целом КоАП ярко демонстрирует нынешнюю систему ценностей. Например, Москва подняла штраф за неоплаченную парковку до 5000 рублей. Причем приняли поправки «экспрессом» — в трех чтениях сразу. Мол, прежнее наказание, 2500 рублей, «не соответствует степени общественной опасности ­деяния». А 500 рублей за непропуск скорой или 1000 рублей за проезд на красный, выходит, соответствуют? Людей в стране много, их не жалко, а вот недополучение денег московским бюджетом — это общественно опасно…

Кстати, Москва подсуетилась и не допустила снижения штрафных поступлений. На бесплатную парковку теперь отводится пять минут вместо пятнадцати, а в запретных местах камеры научены штрафовать за остановку всего на десять секунд.

Дорожная разметка

Новшества частично перенесли с бумаги на дороги

В России утвердили новый ГОСТ на дорожную разметку, но вписать в ПДД успели только широко разрекламированную «вафельницу». Полезная вещь: четко определяет запретную зону на перекрестке.

Еще одна правильная идея — разрешение рисовать осевые линии между рядами не только белым, но и желтым цветом. В регионах с большим количеством снега на дорогах такие полосы будут более заметны и поспособствуют повышению безопасности.

ГОСТ упоминает также синюю разметку, но ее пока нигде нет даже в экспериментальном порядке. Нужна ли она, будет зависеть от того, что ею станут обозначать. Прежде говорили о парковочных зонах для местных жителей, и это стало бы хорошей подсказкой всем водителям.

Короче, новшества в разметке полезны.

ОСАГО

Обещают вселенскую справедливость, но о деталях предпочитают умалчивать

ОСАГО ждет очередной этап масштабной реформы. Центробанк утвердил расширение коридора базового тарифа на 20% вверх и вниз. Это, как предполагают, усилит ценовую конкуренцию между страховщиками и послужит шагом к полной либерализации цен на ОСАГО.

Чиновники уверяют, что система будет справедливой. Львиная доля водителей ездит аккуратно, и для них полисы якобы станут дешевле. А раскошелиться заставят лихачей — предполагается привязать стоимость страховки к количеству нарушений ПДД. Коэффициент возраста и стажа получил почти 60 градаций вместо нынешних четырех, больше будут брать с начинающих водителей.

Обсуждают также отмену региональ­ного и мощностного коэффициентов, введение полисов со сроком действия до трех лет и с увеличенными лимитами выплат, привязку полиса не к автомобилю, а к водителю. Что из всего этого войдет в финальную версию законопроекта, узнаем в первой половине года.

Новые номерные знаки

Прикрутим в этом году

В сентябре стало известно об утверждении нового ГОСТа на номерные знаки. Он вводит таблички новых размеров и форм для мотоциклов, а также машин, пригнанных из США и Японии; жестянки отдельных категорий — для спортивных и «классических» транспортных средств.

Выдача новых знаков должна была начаться 1 января 2019 года, однако ГИБДД попросила отсрочку. Причина уважительная: от утверждения документа до его вступления в силу срок слишком короткий, невозможно организовать госзакупки в необходимых объемах. Скорее всего, дату перенесут на 4 августа. С этого дня ГИБДД будет присваивать транспортным средствам сочетание букв и цифр, а за номерными знаками владелец отправится в частную контору. Соответственно, госпошлину за выдачу номеров отменят. Тарифы для фирм-изготовителей номерных знаков установит ФАС.

Регистрировать купленный автомобиль станет возможно прямо у дилера. Еще в конце 2018‑го в обиход вошли электронные ПТС: их прописали в законе, с ними начали работать регистрационные подразделения ГИБДД. Вторичный рынок должен стать еще прозрачнее, ведь в цифровом документе сохранятся все подробности биографии автомобиля — информация от дилеров, полиции, страховщиков и операторов техосмотра.

Камеры фиксации нарушений

Плодитесь и размножайтесь

Здесь без изменений: радаров и камер на дорогах становится больше. Впереди всех, разумеется, Москва. На начало 2018 года в столице висело 1400 камер, сейчас их около двух тысяч. Причем несколько сотен комплексов новые, а еще столько же сменили дислокацию. Камеры стали активнее штрафовать за пересечение сплошной разметки между полосами и за превышение средней скорости.

Скоро «Стрелки» и «Ураганы» станут выявлять водителей без полиса ОСАГО. Правда, «письмо счастья» будет приходить не с каждой камеры, а не более одного в сутки.

Самые лютые комплексы носят имя «Стрит Фалькон». За остановку под запрещающим знаком в их поле зрения штраф выписывается на 11‑й секунде.

На областных дорогах расплодились мобильные радары — их активно используют «частники».

Экзамены на права

Что-то пошло не так

С сентября 2016 года кандидаты в водители сдают экзамен по-новому. В теоретической части заменили часть билетов и ужесточили правила, «площадка» получила новые упражнения, а в «городе» пересмотрели систему начи­сления штрафных баллов. Плюс ввели более строгие требования к автошколам.

Не помогло. Поэтому система обучения водителей стоит на пороге очередной реформы. Авторы поправок хотят ввести видеофиксацию сдачи и теоретического экзамена, разрешить езду по автомагистралям, скорректировать на год минимальный возраст для открытия отдельных категорий. Всё это мишура, никак не способная повлиять на результат.

А вот идея объединить «город» и «площадку» в один экзамен звучит революционно. Каким образом это сделать, никто не озвучил. Видимо, четкого понимания нет и у законотворцев. Хотя мотоциклистов оставляют экзаменоваться лишь на площадке. Значит, на дороги опять будут выезжать люди, умеющие перемещаться только на первой передаче, на черепашьей скорости.

ГИБДД вдобавок предлагает проводить теоретический экзамен на знание Правил при каждой смене водительского удостоверения — то есть раз в десять лет. Если у нас продолжат с прежней интенсивностью штамповать новые дорожные знаки и разметку, идея уже не покажется бредовой.

Без искоренения коррупционной составляющей никакие реформы не помогут. И даже если это вдруг случится, автошколы, уверен, продолжат обучать не водить машину, а сдавать экзамен. Так проще.

Техосмотр

Шеф, всё пропало!

Реформа техосмотра с переходом от выдаваемых ГАИ талонов к диагностическим картам и надзору страховщиков феерически провалилась. Коррупция в этой сфере зашкаливает, зато стало дешевле и без очередей. Хотите — даже с доставкой на дом. Машину показывать необязательно.

Бардак достиг такого размаха, что если собрать все прозвучавшие за минувший год идеи, получится, что систему техосмотра собираются поменять полностью. Ужесточится ответственность за липовые диагностические карты для операторов и автомобилистов. Факт прохождения ТО будут фиксировать на видео, а запись — хранить на случай проверки. Схему проверок тоже собираются пересмотреть и ввести некий «индивидуальный» подход. Для техцентров установят предельную пропускную способность, чтобы через один пост волшебным образом не проходило 200 машин в сутки.

Более того, надзор снова хотят передать ГИБДД! Страховщики с этой задачей не справились — факт. Но как станет работать с новым направлением автоинспекция, прошедшая через сито многочисленных сокращений штата?.. Хотя идея неплохая. Недавний опрос Левада-центра показал, что по СССР тоскуют 66% респондентов. Им возвращение к суточным очередям должно понравиться.