Попробуй заставь соблюдать скоростной режим темпераментных итальянцев. Дисциплинированные немцы готовы ездить 50 км/ч в населенных пунктах, но отрываются на безлимитных автобанах. У англичан для этого есть Мэн. А у нас? «За рулем» выяснил, какие ограничения скорости должны быть в современной России.

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Ограничение максимальной скорости — предмет постоянных оживленных дискуссий. Прямо сейчас в России обсуждается вопрос о снижении максимальной скорости в городах до 50 км/ч.

Сторонники такого ограничения утверждают, что при столь незначительном, на первый взгляд, изменении вероятность смертельного исхода для пешехода при наезде снижается с 80% едва ли не до 20%!

А статистика смертности на наших дорогах, особенно детской, ужасающая.

К тому же при возможности безнаказанно превышать на 20 км/ч большинство наших водителей ездят по городу на скорости около 79 км/ч. При этом во многих странах мира даже за небольшое превышение скорости предусмотрены огромные штрафы. Кстати, а какие это ограничения?

США

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В США 50 штатов. Правила дорожного движения варьируются в зависимости от штата. Но если говорить о средних ограничениях скорости, в городах это, как правило, 25–35 миль в час (40–60 км/ч). И ехать быстрее вряд ли получится — из-за множества перекрестков.

На магистралях (хайвеях, фривеях) в зависимости от категории дороги можно развивать от 70 миль в час (112 км/ч) до 80 миль в час (136 км/ч). Знатоки авто-Америки говорят, что обычно водители по магистралям ездят на 5–10 миль в час больше лимита, и такое превышение, как правило, не наказывается. Зато дальше идет штраф по формуле 106 долларов за превышение до 10 миль/ч. Если превышение больше, то к 106 долларам прибавляется по 2 доллара за каждую лишнюю милю. Звучит сложновато, но на самом деле все просто. Так, при ограничении в 80 миль, если вы поедете 100, вас оштрафуют на 126 долларов. И определенно сделают это. За большое превышение предусмотрены и более строгие наказания — лишение водительского удостоверения с последующей пересдачей и даже арест. И судить водителей в США очень любят.

Австралия

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На другом конце света, в Австралии, штрафуют уже за превышение на 3 км/ч (страна перешла на метрическую систему в 1960–1971 годах). За лишних 25 км/ч лишают прав. На загородных дорогах самое частое ограничение — 100 км/ч. Ехать 110 разрешено только на магистрали под Сиднеем. Скорость на пригородных многополосных дорогах ограничена на отметке в 80 км/ч, в городе — 60 и 50 км/ч. В центральных кварталах, на узких улочках, встречаются ограничения до 40 или 30 км/ч.

Однако у австралийцев есть безлюдная Северная Территория, с шоссе Стюарт протяженностью около 3000 км от города Дарвин до Порт-Аугуста. Трафик на дороге отсутствует: по ней проезжает пара машин за час. Долгое время там действовало ограничение 130 км/ч, но за 11 лет не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП, и скоростной лимит решили убрать на трехсоткилометровом участке от Алис-Спрингс до Бэрроу Крик. Эксперимент оказался настолько удачным, что в Дарвине открыли несколько прокатных контор с суперкарами для любителей скорости. На безлимитке установили рекорд скорости для серийного автомобиля: Bentley Continental GT развил 330 км/ч.

Но в ноябре 2016 года ограничение в 130 км/ч вернули. Во-первых, потому, что это и так самая скоростная трасса в стране. Во-вторых, большинство водителей продолжали ездить на скорости от 132 до 140 км/ч. И в-третьих, власти решили наконец уберечь тех, у кого нет ни опыта управления автомобилем на высокой скорости, ни инстинкта самосохранения. Самое страшное на шоссе Стюарт — не улететь с дороги в буш, а сбить на скорости самца кенгуру весом до 85 кг.

Азия

Говорить о каких-то общих ограничениях в Азии нельзя. Регион очень разнообразный. Например, в южных штатах Индии, таких как Карнатака, Махараштра, Телангана, есть безлимитные дороги. В других штатах на магистралях можно развивать до 130 км/ч, но большинство дорог позволяют ехать не быстрее 100. В городах же рекомендуемая скорость 45–65 км/ч, но бешеный трафик не позволяет достичь даже 40.

В КНР максимальная скорость движения на скоростных междугородных дорогах составляет 120 км/ч, на городских кольцевых дорогах — 100 км/ч, на так называемых национальных — 80 км/ч. В городах по многополосным дорогам можно ездить на скорости 70 км/ч, по однополосным — лишь до 30 км/ч.

В третьей по величине азиатской стране, Казахстане, при обычных для нас ограничениях в 60 км/ч на городских дорогах и 110 км/ч вне населенных пунктов на некоторых дорогах можно безнаказанно развивать до 140 км/ч.

А о Вьетнаме, например, говорят, что ПДД там нет, ездят там как придется. Но на самом деле правила, конечно, есть. Ограничения скорости различаются в зависимости от типа транспортного средства. В населенных пунктах малокубатурные мотоциклы и мопеды могут ехать не больше 40 км/ч, автомобили — до 50 км/ч, за городом — 60 и 80 соответственно. И двухколесных там намного больше четырехколесных. Местные к этому привыкли, приезжих, особенно из России, такая особенность поражает — даже, если они неоднократно видели это по телевизору и слышали от знакомых. И 80 км/ч — естественная максимальная скорость транспортного потока, состоящего преимущественно из так называемых «дырчиков».

Европа

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Российские водители наслышаны и о чудесных немецких автобанах, на которых отсутствуют ограничения скорости. На самом деле безлимитные автобаны не все, а примерно половина, и на них выжимать всё из автомобиля можно только в левом ряду. На прочих автобанах скорость ограничивают 130 км/ч. Обычное ограничение на загородных дорогах — 100 км/ч, в городах — 50 км/ч. И вот уже 70 лет в Германии обсуждают вопрос, не стоит ли ограничить скорость на автобанах? Сейчас немцы как никогда близки к положительному решению. Ограничения могут вступить в действие уже в 2023 году. Сторонники утверждают, что вредные выбросы от машин, несущихся на максимальной скорости, гораздо выше нормальных. На Германию оказывают давление и соседние страны Евросоюза. И не стоит забывать о том, что скорость серийных автомобилей все равно ограничивают 250 км/ч.

В большинстве европейских стран скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч. В жилых зонах, возле социальных объектов или там, где ведется ремонт — еще меньше, вплоть до 10 км/ч. За городом, как правило, можно ездить до 90 км/ч. На магистралях — до 130. Однако есть страны, где скорости выше или ниже. Например, в Польше на магистралях скорость может достигать 140 км/ч: видимо, сказывается соседство с «безлимитной» Германией. В Польше же по ночам вступает ограничение в 60 км/ч для городских дорог — при дневных 50.

В Италии в городах те же 50, но на автострадах разрешено ехать и 150 км/ч. Неудивительно: итальянцы считают себя прирожденными гонщиками. Как говорит Джереми Кларксон, итальянец мечтает о Ferrari Testarossa за рулем Fiat Punto. И усиленно делает вид, что у его «фиатика» красный капот и пятилитровый V12. А сдерживают темпераментных итальянцев только гигантские штрафы — 155 евро за превышение на 10 км/ч, 500 за превышение на 40–60 км/ч. Ну а если превышение еще больше, то 779 евро с лишением водительского удостоверения на год-полгода.

В Финляндии же, где водят как минимум не хуже, максимальная скорость ограничена 110 км/ч. В Великобритании — 112 км/ч. Обычное ограничение в городе — 48 км/ч. Зачастую ехать быстрее не получается из-за пробок. По словам того же Кларксона, это чисто английское изобретение. Но у англичан есть остров Мэн, на котором отсутствуют ограничения скорости. Вернее, они есть, но только в населенных пунктах. О загородных дорогах просто «забыли». Там снимали несколько эпизодов автошоу Top Gear, там проходят мотогонки Tourist Trophy и туда же на выходные приезжают британские любители скорости. У Кларксона там есть дом.

В крохотной Исландии ограничения скорости в городах — 50 км/ч, на загородных грунтовках, часть из которых периодически становятся непроезжими, — 80 км/ч, на асфальтированных — 90 км/ч. Зато никто не мешает исландцам гонять на внедорожниках чудовищной мощности, даже по вертикальным стенам, и на снегоходах — по водоемам. Не по льду, а прямо по воде. Так что им есть где получить свой адреналин.

А может, и нам по 50?

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Итак, ограничения максимальной скорости для автотранспорта зависят от многих факторов: климатических условий, состава автопарка, состояния дорожной сети, национальных особенностей. Все это учитывают (либо пытаются учитывать) законотворцы. По части скоростных ограничений мы как минимум не отстаем от других стран. А уж по строгости наказания за превышение и вовсе позади планеты всей. По крайней мере цивилизованной ее части. Ну где еще можно безнаказанно превышать на 20 км/ч? Именно эти 20 км/ч для многих наших водителей такая же отдушина, как безлимитные автобаны для немцев или Мэн для англичан.

Но что-то мне подсказывает, что снижение скоростного лимита в городе на 10 км/ч рано или поздно в России произойдет. Вопрос только в том, каким способом: заменой всех дорожных знаков «60» на новые, с изображением «50», или за счет снижения планки на 10 км/ч в тех статьях КоАП РФ, которые отвечают за штрафы для любителей скорости. Второй вариант куда менее затратный, а потому вряд ли будет реализован. Ведь чем больше бюджетных денег выделено, тем больше простора для «распилов» и «откатов». Да и отдушина, как некая иллюзия свободы, для водителей сохранится. Надеюсь, я ошибаюсь. А что думаете вы?