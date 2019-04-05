К чему приведет штраф за +10 км/ч? Ни к чему хорошему!

Для меня это не новость. Месяца три назад я обсуждал этот вопрос с Михаилом Черниковым. Он и тогда говорил, что порог нужно снижать, но — после обязательной инспекции всех трасс и введения скоростного лимита, соответствующего реальному состоянию дороги. Если можно ехать 80 км/ч, значит должен стоять именно знак «80», а не «60» и не «40».
И вроде бы всё верно, не поспоришь. Но когда появляются подобные инициативы, меня всегда интересует механизм реализации. Кто будет инспектировать дороги? Кто будет принимать решение об изменении скоростного режима? И кто, наконец, отчитается перед водителями о проделанной работе? Дескать, проверили столько-то тысяч федеральных и муниципальных дорог, из них на тысяче подняли разрешенную скорость на 10 км/ч, а на пятидесяти — аж на 20 км/ч. И — адреса, пароли, явки. Вы видели когда-нибудь подобную отчетность? И не увидите.
Сидит должное лицо — не важно, какого ведомства. И ему либо комиссии под его руководством нужно взять на себя ответственность за повышение скоростного режима. А если в следующем году по стечению разных обстоятельств на этом участке дороги вдруг незначительно повысится аварийность? Кто виноват? Он! Потому что принял решение, одобрил, подписал. Кому нужны лишние проблемы? Ни одному чиновнику, дорожащему государственным пайком. Проще понижать скоростной лимит — за это точно не накажут. А если поставить камеры, можно и местный бюджет пополнять. А кто молодец? Чиновник.
Поэтому дело закончится тем, что скоростной предел поднимут на нескольких трассах, где его уже давно нужно было поднять без привлечения высоких инспекций и комиссий — в каждом регионе есть такие места. И — всё. А нештрафуемый порог понизят. Привет новым штрафам!
Когда нам приводят в качестве примера Европу с ее городскими ограничениями в 50 км/ч, нужно понимать, что без доли лукавства тут не обходится. В большинстве европейских городов удалось сохранить старую (читай: древнюю) застройку, и там подобные ограничения вполне логичны. Разве кому-то взбредет в голову гнать по московской Солянке или по набережной реки Мойки в Петербурге со скоростью 80 км/ч? Это физически невозможно: узко, тесно, пешеходы, перекрестки… И асфальт не везде идеальный.
Но когда на трассе М-10 между двумя столицами знаки чередуются в хаотичном порядке (90-70-80-60-50-90-70-40-50), то очень хочется (уверен, не только мне) дотянуться до тех умников, которые их наставили.
В следующий раз задам Михаилу Черникову все эти вопросы — надеюсь, удастся повлиять на механизм пересмотра скоростных лимитов на дорогах.
- Тем временем придумывают всё новые способы отъема денег у водителей. Один из них — вафельная разметка, за которую уже начали штрафовать.
- На безопасность на дорогах влияет много факторов. Проверьте и в случае необходимости обновите автомобильные щетки!
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