К чему приведет штраф за +10 км/ч? Ни к чему хорошему!

Нештрафуемой вольнице под кодовым названием «+ 20 км/ч» придет конец года через полтора. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Для меня это не новость. Месяца три назад я обсуждал этот вопрос с Михаилом Черниковым. Он и тогда говорил, что порог нужно снижать, но — после обязательной инспекции всех трасс и введения скоростного лимита, соответствующего реальному состоянию дороги. Если можно ехать 80 км/ч, значит должен стоять именно знак «80», а не «60» и не «40».

И вроде бы всё верно, не поспоришь. Но когда появляются подобные инициативы, меня всегда интересует механизм реализации. Кто будет инспектировать дороги? Кто будет принимать решение об изменении скоростного режима? И кто, наконец, отчитается перед водителями о проделанной работе? Дескать, проверили столько-то тысяч федеральных и муниципальных дорог, из них на тысяче подняли разрешенную скорость на 10 км/ч, а на пятидесяти — аж на 20 км/ч. И — адреса, пароли, явки. Вы видели когда-нибудь подобную отчетность? И не увидите.

Сидит должное лицо — не важно, какого ведомства. И ему либо комиссии под его руководством нужно взять на себя ответственность за повышение скоростного режима. А если в следующем году по стечению разных обстоятельств на этом участке дороги вдруг незначительно повысится аварийность? Кто виноват? Он! Потому что принял решение, одобрил, подписал. Кому нужны лишние проблемы? Ни одному чиновнику, дорожащему государственным пайком. Проще понижать скоростной лимит — за это точно не накажут. А если поставить камеры, можно и местный бюджет пополнять. А кто молодец? Чиновник.